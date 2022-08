Le système de jeu portable de Logitech a l’air plutôt sympa

L’un de mes appareils Android préférés de tous les temps est le NVIDIA SHIELD original. C’était un système de jeu sous Android sorti il ​​y a des années, mais malheureusement, il n’a jamais vraiment pris aussi bien qu’il aurait dû et NVIDIA a finalement abandonné l’appareil. Nous attendions quelque chose de similaire depuis un certain temps. Entrez Logitech, qui semble être sur le point de publier quelque chose d’assez similaire, comme le taquinent des images récemment divulguées.

Fuite cette semaine par @evleaks puis rapidement supprimé via une demande DMCA par Logitech (confirmant essentiellement que c’est la vraie affaire), il y a un appareil de jeu portable entrant qui prend en charge Google Play (exécution native des jeux et applications Android), le système de jeu en nuage de Xbox, ce qui est supposé être GeForce NOW de NVIDIA et Steam.

En termes de taille, il semble avoir à peu près la taille d’une Nintendo Switch. D’autres notes matérielles sont la présence d’un D-Pad sur la gauche, de deux manettes, des boutons X, Y, B et A, plus un bouton Logitech dédié qui pourrait être pour le partage ou d’autres fonctionnalités. Il y a aussi des boutons de pare-chocs situés sur le dessus de l’appareil, ainsi que ce qui semble être un emplacement pour carte SD. Quant aux spécifications, peu de choses sont connues.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un appareil agréable à regarder et nous espérons en savoir plus bientôt. S’il devait sortir assez tôt, il pourrait être un excellent cadeau de vacances. Nous vous tiendrons au courant.

// @evleaks (DMCA) | Le bord