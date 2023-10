Un système « Intelligent Mouthguard » (IMG) de haute technologie fabriqué par Prevent Biometrics (Minneapolis, MN), une start-up basée sur Clinique de Cleveland technologie, a été sélectionnée pour être adoptée à l’échelle mondiale par World Rugby auprès de ses athlètes professionnels.

Conçue pour la première fois en 2010 par des inventeurs de l’Institut neurologique de la Cleveland Clinic et du Lerner Research Institute, la technologie Prevent Biometrics IMG est le seul produit qui répond aux spécifications strictes de performance de World Rugby. En conséquence, World Rugby commencera à rendre obligatoire l’utilisation du protège-dents intelligent pour environ 7 500 joueurs professionnels de Rugby Union dans le monde à compter du 1er janvier 2024.

Empêcher la biométrieLa technologie Intelligent Mouthguard enregistre chaque impact sur la tête et, grâce à la transmission sans fil Bluetooth vers un iPhone, rapporte avec précision les accélérations et vitesses linéaires et angulaires. Le système mesure également la charge de travail de contact ainsi que la direction et l’emplacement de l’impact de la tête. Ce sont ces données précises qui aident les cliniciens de World Rugby à identifier un athlète qui pourrait bénéficier d’une évaluation des commotions cérébrales.

World Rugby a passé les trois dernières années à financer des recherches rigoureuses et indépendantes pour évaluer les données IMG et différents systèmes. Désormais, les données validées de Prevent Biometrics IMG sont intégrées dans le cadre du processus d’évaluation des traumatismes crâniens sur le terrain à World Rugby.

Il est également possible que les données IMG soient utilisées dans les processus d’évaluation des blessures à la tête chez les amateurs et les jeunes. Cela permettra à World Rugby de mieux comprendre l’exposition aux impacts à la tête, d’identifier les impacts à la tête et de réduire l’exposition aux impacts à la tête pour ses plus de 8 millions d’athlètes.

Le Dr Eanna Falvey, médecin-chef de World Rugby, a déclaré : « Les progrès de la technologie des protège-dents intelligents signifient que les joueurs d’élite seront mieux soignés que jamais. Nous retirons les protège-dents intelligents du domaine de la recherche médicale et les plaçons dans le monde de la gestion quotidienne des performances afin de continuer à gérer le bien-être des joueurs de la meilleure façon possible.

UN Équipe de recherche de la Cleveland Clinic, dirigée par Edward Benzel, MD, président émérite du département de chirurgie neurologique de la Cleveland Clinic ; Sergey Samorezov, ingénieur de recherche principal senior à Clinique de Cleveland; Vince Miele, MD, chirurgie neurologique de l’Université de Pittsburgh ; et Adam Bartsch, Ph.D., directeur scientifique de Prevent Biometrics, ont initialement déterminé que les capteurs d’impact dans un protège-dents – par opposition à un casque, un bandeau ou un patch cutané – étaient la méthode optimale pour détecter les accélérations de la tête.

Une étude pivot publiée par les inventeurs de la Cleveland Clinic en 2014, ainsi que des dizaines d’études de suivi au cours de la dernière décennie, ont confirmé cette découverte. Aujourd’hui, la technologie innovante Intelligent Mouthguard compte plus de 60 brevets publiés et en attente dans le monde.

« Le mandat de World Rugby représente un changement de paradigme en matière de sécurité des athlètes et de soins en cas de commotion cérébrale », a déclaré le Dr Benzel, qui a participé à la recherche précédente sur les protège-dents de la Cleveland Clinic et a examiné les études récentes qui ont conduit à la décision de World Rugby de recommander les systèmes Prevent pour tous les athlètes. « L’utilisation de données IMG objectives et quantitatives, associée au jugement clinique, fournit un système révolutionnaire pour mieux identifier les athlètes ayant besoin d’une évaluation des commotions cérébrales et contribuera à terme à assurer une meilleure sécurité des athlètes. » Le Dr Benzel est l’inventeur de la technologie autorisée par la Cleveland Clinic à Prevent Biometrics, un Innovations de la clinique de Cleveland entreprise dérivée. Lui et Cleveland Clinic ont droit à des redevances et à d’autres revenus de commercialisation de la société.

Le Dr Bartsch a ajouté : « World Rugby s’est désormais imposé comme le leader mondial dans l’identification des commotions cérébrales chez les athlètes, et j’ai hâte de voir avec quelle rapidité d’autres cliniciens emboîteront le pas. Au début de l’IMG à la Cleveland Clinic, nous avons toujours pensé que si nous pouvions fournir aux cliniciens des données précises, en temps réel et faciles à interpréter sur les impacts à la tête, cela deviendrait alors essentiel dans leurs processus d’évaluation des commotions cérébrales. C’est une leçon d’humilité de voir l’IMG utilisé à travers le monde.