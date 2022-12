Le système de garde d’enfants s’effiloche des deux côtés

Cette histoire fait partie Prix ​​fixéla couverture de CNET sur la façon dont de vraies personnes font face au coût élevé de la vie aux États-Unis.

Lorsque vous demandez à Brandon Thompson de résumer la situation de la garde d’enfants pour sa famille, il n’a besoin que de deux mots : « C’est brutal.

Brandon Douglas/Crumpe



Thompson et sa femme, Kate, travaillent tous les deux pendant la journée, et ses heures sont souvent longues – de 7 h à 19 h. La fille de presque 2 ans des Thompson est trop jeune pour aller à l’école, et quand est venu le temps pour trouver un plan abordable pour la garde d’enfants, ils ont eu du mal à trouver une réponse dans leur budget. “À Chicago, la garderie moyenne facture 1 500 $ par mois”, a déclaré Kate Thompson.

Pour l’instant, leur fille passe le lundi avec les parents de Kate. Du mardi au jeudi, les Thompson ont partagé le coût d’une nounou avec un autre couple pour économiser de l’argent. Le vendredi, Kate travaille à domicile et surveille leur fille. “Jusqu’à présent, ça marche plutôt bien – tant que personne ne met un tas de réunions sur mon calendrier”, a déclaré Kate.

Pourtant, la facture est salée. Au total, les Thompson paient un peu plus de 1 000 $ par mois pour leur nounou à temps partiel, qui gagne 22 $ de l’heure, plus les avantages sociaux.

Avec l’inflation qui comprime les budgets des ménages, de plus en plus de parents sont obligés de sortir des sentiers battus pour trouver des options de garde d’enfants. Selon un Enquête sur le coût des soins 2022 de Care.com. Des coûts aussi élevés signifient que plus de la moitié des ménages américains consacrent plus de 20 % de leurs revenus aux frais de garde d’enfants. La Département américain de la santé et des services sociaux considère que la garde d’enfants est abordable lorsqu’elle représente 7 % ou moins du revenu familial.

La pression financière est encore plus difficile pour les familles à faible revenu et les familles noires et latino-américaines, et plus difficile pour les parents célibataires et ceux qui ont plus d’un enfant. Les parents économiquement défavorisés doivent dépenser plus un quart de leur revenu annuel pour s’offrir des soins en centre. Il n’est pas étonnant que quatre parents sur 10 aux États-Unis aient endetté en raison des frais de garde d’enfants.

Le système ne fonctionne pour personne, a expliqué Sam Abbott, analyste principal des politiques au Washington Center for Equitable Growth qui se concentre sur la sécurité économique familiale. “C’est inabordable pour les parents, les prestataires se débrouillent et les travailleurs et les éducateurs ne gagnent pas d’argent aux salaires les plus bas de l’économie”, a déclaré Abbott.

Avec un système de garde d’enfants qui s’effiloche aux deux extrémités, les parents font des sacrifices difficiles et proposent des solutions créatives pour pouvoir élever leurs enfants tout en gagnant un revenu. Alors que certaines personnes, comme les Thompsons, se regroupent avec d’autres familles pour s’offrir des nounous à domicile, d’autres prennent un deuxième emploi ou des activités secondaires, déménagent dans des zones moins chères ou comptent sur la famille pour la garde gratuite de leurs enfants. De nombreux parents se retrouvent également réduire sur l’essentiel et d’autres choses comme les vêtements, la nourriture, les sorties au restaurant, les loisirs familiaux, les vacances et les voyages. Dans le scénario le plus extrême, certaines familles sont obligées d’envisager de réduire leurs heures de travail, de passer au travail posté ou de quitter complètement le marché du travail.

Mesurer la crise de la garde d’enfants

Le manque de services de garde d’enfants abordables et accessibles dans ce pays n’est pas nouveau, mais il s’est aggravé depuis la pandémie, lorsque le secteur a dû faire face à de fortes pertes d’emplois et à la fermeture de près de 16 000 centres de garde d’enfants. En septembre, il y avait 102 400 emplois de garde d’enfants de moins au pays qu’en février 2020, selon données du Centre for the Study of Child Care Employment. Au cours des deux dernières années, le nombre total de fournisseurs de services de garde a connu une baisse de 9 %.

Moins d’options pour les parents ont également entraîné des coûts plus élevés dans la plupart des régions, bien que les prix varient énormément d’un État à l’autre. Par exemple, alors que le prix annuel moyen d’une garderie à temps plein pour un tout-petit coûte plus de 24 000 $ à Washington, DC, il s’élève à environ 6 800 $ en Arkansas, selon un calculatrice réalisé par l’Institut de politique économique à but non lucratif. Des États comme la Californie et New York ont ​​certaines des options de garde d’enfants les moins abordables, coûtant près de la moitié du revenu médian d’une famille monoparentale, selon un rapport de 2021 de Child Care Aware of America. Les mêmes données révèlent que dans la plupart des régions des États-Unis, les frais annuels de garde d’enfants pour un nourrisson sont plus chers que le logement et dépassent généralement le coût des frais de scolarité publics dans un collège de quatre ans.

De nombreux facteurs déterminent les frais de garde d’enfants, a déclaré Abbott, et il n’y a pas de solution facile. La plupart des revenus des garderies servent à payer les membres du personnel, a déclaré Abbot, bien que le travailleur moyen des garderies gagne une somme dérisoire – un salaire horaire moyen de 13,31 $. Compte tenu de l’importante pénurie de personnel dans les garderies, cela crée un catch-22.

“Nous sommes dans un dilemme”, a déclaré Abbott. “Parce qu’une grande partie des coûts d’un fournisseur sont les salaires, vous ne pouvez pas augmenter les salaires pour attirer les talents sans augmenter les coûts.” Mais, a-t-il expliqué, les coûts pour la plupart des familles sont déjà trop élevés.

Les familles le font fonctionner – d’une manière ou d’une autre

Même une augmentation modeste des frais de garde d’enfants nuirait aux familles qui ont déjà atteint leur limite financière. Brandi McNett, qui vit à Spokane, Washington, avec son mari et ses deux enfants, dit qu’elle paie 700 $ par mois pour envoyer son enfant de 4 ans dans une garderie privée. Si le fournisseur augmentait le prix à 900 $, il ne pourrait probablement pas le faire fonctionner. Lorsqu’elle a cherché des options pour la première fois, la plupart des centres coûtaient au moins 1 400 $ par mois, soit le double de ce qu’elle paie maintenant. “Il n’y a aucun moyen que je puisse me permettre cela”, a-t-elle déclaré.

Comme les Thompson, les McNett ont essayé différentes façons de résoudre leur dilemme en matière de garde d’enfants. Depuis que leur enfant aîné fréquente une garderie à domicile à proximité, leur enfant de 2 ans passe la journée avec la belle-famille de McNett. Une fois que leur aîné commencera l’école, ils pourront se permettre de faire garder le plus jeune.

La famille Mc Nett



McNett elle-même travaillait auparavant dans une garderie en tant qu’assistante enseignante, elle connaît donc parfaitement les problèmes qui affligent le système de garde d’enfants. Elle et son mari ont envisagé de déménager dans une région où le coût de la vie est moins élevé, en particulier en Caroline du Nord, où son mari, qui travaille pour une compagnie de chemin de fer, pourrait éventuellement être transféré. Cette ligne de pensée n’est pas inhabituelle. Plus de 25% des parents interrogés par The Penny Hoarder plus tôt cette année ont déclaré avoir déménagé dans une autre maison pour mieux se permettre la garde d’enfants.

Au-delà des ressources gouvernementales : comment les parents créent leurs propres solutions de contournement

Malgré la pression financière continue que les coûts de garde d’enfants continuent d’imposer aux familles, les décideurs ont fait peu de progrès sur le problème au fil des ans, selon David Blauprofesseur d’économie à l’Ohio State University, qui étudie la question depuis des décennies.

Blau a expliqué que bien que les ressources gouvernementales sous forme d’allocations et de bons existent, leur accès dépend de l’endroit où vous vivez, et elles sont souvent très difficiles à obtenir pour les personnes qui en ont le plus besoin. Et certains programmes fédéraux, étatiques et locaux pour les parents à faible revenu, comme le Fonds pour la garde et le développement de l’enfance, n’allez tout simplement pas assez loin. “Il existe des subventions disponibles, mais y naviguer est un cauchemar”, a déclaré Blau.

Le plus gros problème est que l’approche de la prestation de services de garde d’enfants aux familles de travailleurs a été basée sur le marché, semblable au système de soins de santé privé, par opposition à une solution descendante du gouvernement fédéral ou des États. Blau a qualifié cela de “problème très spécifiquement américain”. Par exemple, il a noté que dans de nombreux pays européens, il existe un accord social et politique différent, selon lequel la population paie des impôts plus élevés en échange d’un accès garanti aux soins de santé et à la garde d’enfants. L’élargissement de ce filet de sécurité pourrait être le meilleur moyen de mettre en œuvre un système rentable et efficace aux États-Unis, a déclaré Blau.

En attendant, il y a crédit d’impôt famille pour aider à réduire le fardeau des coûts. La Crédit d’impôt pour les enfants et les personnes à charge, par exemple, offre jusqu’à 1 000 $ en crédits pour les frais de garde d’enfants admissibles. Et certains employeurs offrent des prestations de garde d’enfants. Si vous avez accès à un compte de dépenses flexible pour les soins aux personnes à charge, vous pouvez contribuer des dollars avant impôts à utiliser pour la garde d’enfants, par exemple.

Mais ces crédits et programmes ne suffisent souvent pas à compenser les coûts croissants auxquels les parents sont confrontés. “En fin de compte, les familles avec de jeunes enfants bricolent ce qu’elles peuvent auprès de leurs proches ou décident simplement que l’un des parents ne travaillera pas du tout”, a déclaré Blau.

La décision d’un parent de changer d’emploi ou de quitter le marché du travail pour s’occuper des enfants a des implications sociétales plus importantes en dehors d’un seul ménage. Dans la plupart des cas, le parent au foyer est une femme, ce qui a des effets durables sur la participation au marché du travail. Des études montrent que les femmes qui interrompent leur carrière pour s’occuper d’enfants trouvent plus difficile de réintégrer le marché du travail plus tard dans la vie.

Farnoosh Torabi, Donc de l’argent hôte de podcast et Rédacteur en chef CNET, a appris au fil des ans des moyens créatifs de réduire les frais de garde d’enfants. Si vous êtes une famille à faible revenu, elle suggère de poser des questions sur les bourses ou l’aide financière, car certains programmes préscolaires ou de suivi offrent des bourses mais peuvent ne pas en faire la publicité.

L’inscription à des groupes Facebook communautaires ou scolaires peut également vous aider à vous connecter avec d’autres parents de votre région qui peuvent également avoir du mal à trouver des services de garde abordables, a déclaré Torabi. Elle suggère de poster dans ces groupes pour voir s’il y a d’autres parents qui veulent partager les responsabilités. Par exemple, si vous travaillez très tôt le matin, vous pouvez trouver un autre parent qui peut garder votre enfant avant l’école et en échange vous pouvez aider à garder son enfant le soir ou le week-end. “Ces groupes accueillent favorablement ce type de résolution de problèmes”, a déclaré Torabi.

Les YMCA sont également d’excellentes ressources potentielles pour les familles, a déclaré Torabi, car ces programmes sont nationaux, souvent fortement subventionnés et plus abordables que les options de suivi et de garde d’enfants à domicile.

En fin de compte, les parents américains comptent sur une gamme de solutions de pansement pour aider à prendre soin de la prochaine génération et à joindre les deux bouts. Mais ces systèmes sont fragiles. S’il y a même un léger changement de coût ou d’accès, l’ensemble de la construction peut s’effondrer.

Vous pouvez trouver une liste complète des programmes, des ressources et des crédits de garde d’enfants à Sensibilisation à la garde d’enfants.