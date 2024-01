Le « système de garantie » de la Turquie pour mettre fin à la guerre à Gaza a ses limites

À la mi-octobre, suite l’échec du Conseil de sécurité de l’ONU Pour adopter une résolution russe appelant à une trêve humanitaire immédiate à Gaza, la Turquie a proposé un « système de garanties » pour mettre fin aux combats à Gaza et garantir une paix israélo-palestinienne durable. La Turquie initiative envisage des gouvernements étrangers – y compris la Turquie – servant de médiateurs permanents dans le conflit et gardant Israël et les Palestiniens sous contrôle sur d’éventuelles violations de tout accord de paix conclu.

Lors d’un point de presse le 16 octobre pour la presse turque, le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan décrit le contexte général de la proposition turque. Fidan a fait valoir que seule une solution à deux États apporterait une paix durable dans la région, a souligné l’importance de l’appropriation régionale pour résoudre la crise et a souligné la nécessité pour la communauté internationale de faire pression sur Israël et de le tenir responsable. Le 21 octobre, Fidan a officiellement présenté la proposition du garant à la Conférence de paix du Caire sur la Palestine.

Bien que bien intentionnée et offrant potentiellement une solution viable pour mettre fin à la guerre israélienne contre Gaza, la proposition de la Turquie se heurte à des limites critiques dans son application pratique. La plus grande limite réside dans le fait que le plan repose sur la coopération et la participation des grandes puissances, en particulier des États-Unis, dont les politiques actuelles ne correspondent pas à la vision de la Turquie. La proposition de système de garant suppose que les États-Unis et les puissances européennes obligeront Israël à établir une paix durable et veilleront à ce qu’il respecte tout accord de paix futur. Mais dans le contexte régional et international actuel, il est peu probable que cela se produise.

Le concept de base de la proposition

Le système de garants proposé par la Turquie vise à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, à un arrêt permanent et durable des hostilités, puis à une transition pour mettre fin au conflit en faisant en sorte qu’un groupe de garants internationaux assure la paix, la sécurité et la stabilité. pour Israël et les Palestiniens. La proposition reflète une compréhension de la nécessité de mécanismes solides pour garantir le respect de tout accord de paix conclu. Dans la vision d’Ankara, la Turquie ferait partie d’un groupe régional garantissant la partie palestinienne, tandis que les gouvernements occidentaux serviraient de garants pour la partie israélienne. La proposition prévoit que les garants de la paix feraient pression sur les deux parties pour empêcher les violations des accords, éviter une escalade et tenir les contrevenants pour responsables. Selon le président turc Recep Tayyip Erdoğan, la proposition turque est actuellement le moyen le plus réaliste et le plus efficace de parvenir à une solution pratique au conflit, au moins à court et moyen terme.

Le 1er novembre, le ministre des Affaires étrangères Fidan appeler pour une conférence visant à éviter la propagation de la guerre entre Israël et le Hamas et à discuter de solutions alternatives, en soulignant la nécessité d’un cessez-le-feu conduisant à une paix juste et durable. Il a souligné que la Turquie souhaitait transformer la crise en une opportunité de paix. S’adressant aux journalistes à son retour du sommet Ligue arabe-Organisation de coopération islamique du 10 novembre en Arabie saoudite, le président Erdoğan argumenté que la Turquie reste un acteur clé dans la résolution des crises régionales, notamment le conflit israélo-palestinien.

Les limites de la Turquie

Bien que la Turquie ait été la première nation musulmane à reconnaître Israël en 1948 – principalement pour des raisons liées à son espoir d’obtenir le soutien occidental vis-à-vis de l’Union soviétique et d’accéder à l’alliance de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) – la Palestine a toujours été important pour le public turc. La Palestine est également une question cruciale pour la plupart des gouvernements turcs, surtout depuis le début des années 1960. Entre autres développements, le « Johnson lettre» – dans lequel le président américain Lyndon Johnson a exhorté la Turquie à ne pas intervenir à Chypre et a averti que l’OTAN pourrait ne pas venir à la défense de la Turquie si l’Union soviétique était directement impliquée dans le conflit chypriote – a forcé la Turquie à élaborer une nouvelle politique étrangère régionale plus indépendante des les États Unis. Cette nouvelle politique reposait sur l’établissement de relations plus étroites avec les mondes arabe et musulman, avec en son centre le soutien à la Palestine.

Pourtant, Ankara a toujours eu des limites, la principale étant le manque d’implication directe de haut niveau et d’influence sérieuse sur les deux parties au conflit israélo-palestinien. Après l’arrivée au pouvoir du Parti de la justice et du développement (AKP) d’Erdoğan en 2002, Ankara a cherché à accroître son influence sur la Palestine, notamment par une médiation proactive, une diplomatie collective et un soutien aux campagnes de la société civile visant à briser le siège israélien de Gaza.

Le Mavi Marmara La crise a été l’une des campagnes de ce type les plus célèbres. En 2010, un navire turc, le Mavi Marmara (qui appartenait et était exploité par une organisation caritative liée à l’AKP), faisait partie d’une flottille visant à briser le blocus maritime israélien de Gaza et à acheminer de l’aide humanitaire vers l’enclave. Des commandos israéliens ont attaqué le navire dans les eaux internationales et tué au moins neuf militants à bord. L’incident a mis à rude épreuve les relations israélo-turques et a attiré l’attention mondiale sur le blocus de Gaza. Une mission internationale d’enquête nommée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a conclu que les actions des forces israéliennes lors du raid étaient « illégales » et que le blocus devrait être considéré illégal.

Ankara continue de souffrir d’un manque d’influence directe sur le conflit, notamment face à l’agression continue d’Israël contre les Palestiniens.

Malgré un tel soutien international à la politique turque à Gaza, Ankara continue de souffrir d’un manque d’influence directe sur le conflit, en particulier face à l’agression continue d’Israël contre les Palestiniens. Erdoğan a transmis Les lignes directrices d’Ankara visant à améliorer les relations turques avec Israël, en place depuis plus d’une décennie, incluent notamment l’obligation pour Tel Aviv de modifier sa politique à l’égard des Palestiniens. La Turquie ne peut pas être considérée comme complice d’Israël contre les Palestiniens ou silencieuse face à l’agression israélienne contre eux.

Peu après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, la Turquie a d’abord tenté de adopter une réponse équilibrée. Pourtant, la décision de Netanyahu d’envahir Gaza et le massacre délibéré et systématique de civils palestiniens par Israël semblent avoir mis un terme à cette approche. Ankara a depuis adopté une ligne de conduite différente, notamment rappelant son ambassadeur de Tel Aviv, tout en promouvant sa proposition de garant et en lui donnant une importance diplomatique.

Renforcer l’influence d’Ankara

Contrairement à ce que pensent certains observateurs, Ankara manque de moyens de pression sérieux sur le Hamas et Israël, par rapport à d’autres pays. Ce désavantage prive la Turquie de la position nécessaire pour jouer un rôle important dans le dossier palestinien. En ce sens, la position critique d’Ankara à l’égard d’Israël et sa position de soutien à l’égard du Hamas et des Palestiniens, y compris la position du président Erdoğan rejet de qualifier le Hamas d’organisation terroriste, doit être considérée comme un effort visant à renforcer l’influence d’Ankara sur cette organisation.

S’il est adopté, le système des garants pourrait remédier à certaines des limitations qui rendent la Turquie moins efficace que d’autres pays dans le dossier palestinien. Le système créerait un point d’ancrage pour Ankara et faciliterait sa présence réelle sur le terrain à Gaza sur les plans politique, militaire et humanitaire, faisant ainsi d’elle un acteur influent dans l’équation. En outre, la proposition réduirait l’influence des gouvernements sur le Hamas, comme celui de l’Iran, en affaiblissant leur influence non constructive sur la partie palestinienne. Contrairement à Téhéran, Ankara soutient la solution à deux États et donne la priorité à la résolution de la question palestinienne comme facteur de stabilisation pour la région, plutôt que de l’utiliser comme outil d’un programme expansionniste.

Contrairement à Téhéran, Ankara soutient la solution à deux États et donne la priorité à la résolution de la question palestinienne comme facteur de stabilisation pour la région.

Même si du point de vue turc, le système proposé présente plusieurs avantages, son succès dépend de plusieurs facteurs. Il s’agit notamment de l’évolution de la dynamique du conflit israélo-palestinien, des changements géopolitiques régionaux et de la volonté de la communauté internationale de s’engager dans de nouvelles approches de résolution du conflit.

Faisabilité et défis de la proposition

La proposition dépend de l’acceptation par d’autres parties, notamment Israël et ses principaux bailleurs de fonds, les États-Unis et certains pays européens. Mais ni Israël ni les États-Unis n’ont montré une grande volonté de permettre à la Turquie de jouer un rôle actif dans la question palestinienne. Et ni Israël ni les États-Unis ne devraient changer de position dans un avenir proche, peut-être parce qu’ils craignent que le système des garants ne mette en valeur le rôle de leader régional de la Turquie et ne consolide son statut de puissance régionale.

En effet, le secrétaire d’État américain Antony Blinken ignoré Ankara lors de sa première visite dans la région après le 7 octobre. En réponse, Erdoğan blâmé les États-Unis pour avoir prolongé la guerre et les ont accusés d’être complices des crimes commis à Gaza. Lorsque Blinken a décidé de se rendre à Ankara lors d’un voyage régional ultérieur, en novembre, Erdoğan snobé lui et ne lui a pas accordé de rendez-vous. Blinken a fait de la Turquie son premier arrêt lors de sa tournée régionale dans 10 pays en janvier 2024. Blinken a discuté avec Erdoğan et des responsables turcs de diverses questions bilatérales, régionales et internationales. Concernant Gaza, Blinken aurait a évoqué la contribution potentielle d’Ankara aux efforts de reconstruction dans la bande ainsi que ce que la Turquie pourrait faire pour exercer une influence, y compris sur l’Iran, afin d’apaiser les tensions régionales et d’accélérer l’aide humanitaire à Gaza.

Blinken aurait évoqué la contribution potentielle d’Ankara aux efforts de reconstruction dans la bande ainsi que ce que la Turquie pourrait faire pour exercer une influence afin d’apaiser les tensions régionales.

Quant à Israël, il préférerait attribuer tout rôle politique dans le conflit aux parties…