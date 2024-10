Le système de fichiers ReiserFS devrait être supprimé avec Linux 6.13

ReiserFS étant obsolète depuis deux ans et prévu de le supprimer en 2025, le prochain cycle Linux 6.13 pour ce qui sera la première version majeure du noyau de la nouvelle année et au-delà du noyau Linux 6.12 LTS devrait faire exactement cela… ReiserFS est configuré pour être supprimé de la base de code du noyau principal.

ReiserFS n’a pas été largement utilisé depuis de nombreuses années, reste négativement associé à son développeur principal et meurtrier reconnu coupable Hans Reiser, et partout dans le monde n’a vu aucune fonctionnalité réelle fonctionner depuis de nombreuses années. Il est sur le point d’être supprimé depuis un certain temps maintenant et étant donné l’avis de dépréciation depuis Linux 5.18, le noyau Linux 6.13 est susceptible de procéder à sa suppression.

L’ingénieur SUSE Jan Kara a mis en file d’attente un correctif cette semaine dans son linux-fs.git for_next branche Git pour supprimer ReiserFS avec le prochain cycle du noyau. Avec reiserfs : le dernier commit il commente simplement :

« La période de dépréciation des reiserfs se termine à la fin de cette année, il est donc temps de le supprimer du noyau. »

Les 32,8 000 lignes de code du noyau pour ReiserFS doivent être supprimées. Toute personne ayant encore besoin d’accéder à un système de fichiers ReiserFS peut toujours utiliser un noyau Linux LTS existant ou le prochain Linux 6.12 (probablement LTS) comme version finale le prenant en charge dans le noyau principal.

Dans Linux 6.10, il y avait une dernière demande ReiserFS faite par Hans Reiser depuis la prison. Sauf objection de dernière minute, Linux 6.13 supprimera le support ReiserFS en amont.