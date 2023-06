Le système de double compteur HKD-RMB renforce le rôle commercial de Hong Kong en yuan : HKEX

Le « modèle à double compteur HKD-RMB » récemment lancé verra 24 premières entreprises commencer à proposer des compteurs de yuans pour permettre aux investisseurs de Hong Kong de négocier le yuan, en plus de la devise de Hong Kong. Les entreprises sur la liste incluent des poids lourds de la technologie comme Tencent , Alibaba et Baidu .

Dans une interview exclusive sur « Squawk Box Asia » de CNBC, le PDG de Hong Kong Exchanges and Clearing, Nicolas Aguzin, a déclaré que cette décision visait à offrir aux investisseurs plus d’options d’investissement, ainsi que plus de possibilités de diversification.

« Ce programme vise le numéro un, en s’assurant que nous donnons plus d’options aux investisseurs. Numéro deux, que nous continuons à aider à l’internationalisation du renminbi. » Troisièmement, il a déclaré que cela « consolide » le rôle de Hong Kong en tant que plaque tournante du commerce du yuan.

Le PDG de HKEX a noté que le lot initial de 24 sociétés représentait environ 40 % du volume quotidien moyen des transactions à Hong Kong.

« Nous nous attendons à ce que cela continue de se développer », a-t-il ajouté. « Et avec le temps, je pense qu’une grande majorité des actions de nos marchés participeront à ce programme. »

Avec des volumes de transactions à Hong Kong au plus bas depuis quatre ans, Aguzin a déclaré qu’il s’attend à une augmentation du chiffre d’affaires grâce au nouveau modèle de double connexion, notant qu’il y a « beaucoup » de dépôts en yuans à Hong Kong. En tant que tel, « vous exploitez un pool de liquidités en renminbi qui pourra désormais investir directement », a-t-il souligné.

L’objectif clé est de simplifier le flux d’investissements vers le sud depuis le continent, a déclaré Aguzin.

Les investissements depuis le continent sont actuellement effectués via le Southbound Stock Connect, qui permet aux investisseurs du continent d’acheter des actions de Hong Kong en dollars de Hong Kong.

Stock Connect est un programme d’accès mutuel au marché qui permet aux investisseurs de Chine continentale de négocier et de régler des actions à Hong Kong via des bourses et une chambre de compensation sur leur marché national, et vice versa.