Le « système de détention abusif des immigrants » du Canada doit cesser, demandent des groupes de défense des droits humains

Le rapport, intitulé « Je ne me sentais pas comme un humain là-dedans » : la détention d’immigrants au Canada et son impact sur la santé mentale », a été publié avant la Journée mondiale des réfugiés, les groupes soulignant le sort des personnes qui ont cherché refuge dans la nation nord-américaine.

« Le système abusif de détention des immigrants du Canada contraste fortement avec la riche diversité et les valeurs d’égalité et de justice pour lesquelles le Canada est connu dans le monde », a déclaré la secrétaire générale d’Amnesty International Canada, Ketty Nivyabandi, dans un communiqué de presse conjoint.

Le groupe de défense des droits de la personne a demandé au Canada de mettre fin à « le traitement inhumain des personnes dans le système d’immigration et de protection des réfugiés », demander au gouvernement de modifier son approche pour refléter la « une riche diversité et les valeurs d’égalité et de justice ».

Soulignant que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est le seul organisme d’application de la loi du pays à ne pas exercer de surveillance civile indépendante, les groupes ont averti que son pouvoir incontrôlé « a entraîné à plusieurs reprises de graves violations des droits humains ».

Dans le système d’immigration du Canada, il n’y a actuellement aucune limite quant à la durée pendant laquelle une personne peut être détenue par les autorités, Amnesty International et HRW affirmant le risque de « être enfermé indéfiniment » aggrave l’effet psychologique de la détention.

Pendant la pandémie de coronavirus, le Canada a libéré des personnes détenues par les immigrants. Cependant, auparavant, au cours de l’exercice 2019-2020, le nombre de personnes en détention avait atteint un sommet de 8 825.

En réponse au rapport, un porte-parole de l’ASFC a déclaré qu’elle examinerait les conclusions et les recommandations. Bien que l’ASFC ait prétendu qu’il « s’engage à respecter la Charte canadienne des droits et libertés et les normes internationales énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme », indiquant que « la détention est un dernier recours ».

