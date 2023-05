Le système de conduite de Telsa n’est pas un pilote automatique : un responsable américain des transports

WASHINGTON –

Tesla ne devrait pas appeler son système de conduite partiellement automatisé Autopilot car les voitures ne peuvent pas conduire elles-mêmes, a déclaré le plus haut responsable américain des transports.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, se dit préoccupé par la commercialisation du système par Tesla, qui fait l’objet d’une enquête par son département en relation avec des accidents qui ont fait au moins 14 morts.

« Je ne pense pas que quelque chose devrait s’appeler, par exemple, un pilote automatique, quand les petits caractères disent que vous devez avoir les mains sur le volant et les yeux sur la route à tout moment », a déclaré Buttigieg dans une interview avec The Associated. Presse.

La National Highway Traffic Safety Administration, une agence du département de Buttigieg, a envoyé des équipes d’enquêteurs sur plus de 30 accidents depuis 2016 dans lesquels Teslas soupçonné de fonctionner sur le pilote automatique ou son système automatisé de conduite autonome plus sophistiqué a heurté des piétons, des motocyclistes, des semi-remorques et les véhicules d’urgence stationnés.

Les sondes font partie d’une enquête plus large menée par la NHTSA sur plusieurs cas de Teslas utilisant le pilote automatique s’écraser sur des véhicules d’urgence garés qui ont tendance à d’autres accidents. La NHTSA est devenue plus agressive dans la poursuite des problèmes de sécurité avec Teslas au cours de la dernière année, annonçant de multiples rappels et enquêtes.

Tesla, basée à Austin, au Texas, n’a pas immédiatement renvoyé les messages laissés jeudi par l’AP demandant des commentaires.

Le pilote automatique peut garder une voiture dans sa voie et à l’écart des véhicules qui la précèdent, tandis que la conduite entièrement autonome peut assumer la plupart des tâches de conduite. Mais dans chaque cas, Tesla dit aux propriétaires qu’ils doivent être prêts à intervenir à tout moment.

Buttigieg a déclaré que le département des transports tiendrait Tesla ou toute autre entreprise responsable du respect des normes de sécurité fédérales. « Nous appelons balles et frappes », a-t-il déclaré. « Je considère cela comme quelque chose où il est très important d’être très objectif. Mais chaque fois qu’une entreprise fait quelque chose de mal ou qu’un véhicule doit être rappelé ou qu’une conception n’est pas sûre, nous serons là. »

Dans l’interview de mercredi, Buttigieg a déclaré que les véhicules autonomes ont un énorme potentiel pour réduire les quelque 40 000 décès sur les routes américaines qui se produisent chaque année, un niveau qu’il a qualifié d’inacceptable. Mais il a dit que la technologie n’a pas encore été prouvée. « C’est loin d’être automatique que cela va atteindre ce potentiel », a-t-il déclaré. « C’est ce que nous essayons de façonner ici au ministère des Transports. »

La NHTSA étudie également le système de conduite entièrement autonome de Tesla. En février, l’agence a fait pression sur Tesla pour qu’elle rappelle près de 363 000 véhicules avec le logiciel, car le système peut enfreindre le code de la route. Le problème devait être résolu avec une mise à jour logicielle en ligne.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’il s’attend à avoir des véhicules entièrement autonomes cette année, une promesse qu’il a faite depuis plusieurs années. « La tendance est très clairement à la conduite entièrement autonome », a déclaré Musk en avril. « Et j’hésite à le dire, mais je pense que nous le ferons cette année. »

Le système est testé sur la voie publique par pas moins de 400 000 propriétaires de Tesla. Mais la NHTSA a déclaré dans des documents que le système peut effectuer des actions dangereuses telles que traverser directement une intersection à partir d’une voie réservée aux virages, traverser un feu jaune sans prudence appropriée ou ne pas réagir aux changements de limite de vitesse.

La NHTSA a également ouvert des enquêtes au cours des trois dernières années sur le freinage soudain de Teslas sans raison, des problèmes de suspension et d’autres problèmes.

Buttigieg n’a pas voulu commenter spécifiquement les enquêtes en cours. « Les organismes extérieurs, les États et les autres entités réglementaires du côté marketing, et nous du point de vue de la sécurité des véhicules, sont toujours attentifs », a-t-il déclaré.

Aucun véhicule en vente aujourd’hui ne peut se conduire tout seul, a-t-il souligné, affirmant que les conducteurs doivent faire attention dans tous les cas.

Le ministère de la Justice a également demandé à Tesla des documents sur la conduite autonome complète et le pilote automatique.