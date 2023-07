Le système de cinéma portable HT-AX7 de Sony est doté de haut-parleurs amovibles

Si vous avez toujours voulu une expérience de barre de son de style Dolby Atmos pour votre téléphone, ordinateur portable ou tablette, alors Sony a le produit qu’il vous faut – mais soyez prêt à débourser beaucoup d’argent pour cela.

Le géant japonais de la technologie introduit le Sony HT-AX7 dans son portefeuille de divertissement à domicile. Il s’agit d’un « système de cinéma portable » compatible Bluetooth composé de trois haut-parleurs, avec sa propre technologie personnalisée de cartographie du son spatial à 360°.

Le haut-parleur principal est conçu pour s’asseoir devant vous, tandis que les deux plus petits haut-parleurs portables peuvent être placés de chaque côté pour s’assurer que le son est projeté dans plusieurs directions. Il n’existe que dans un coloris gris, mais le design est raffiné et se fondrait dans de nombreuses pièces.

Le tissu des haut-parleurs est composé à 100 % de bouteilles en PET recyclées et l’emballage est sans plastique.

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous ne pouvez pas simplement utiliser des haut-parleurs Bluetooth standard à la place. Eh bien, le système audio de Sony analyse le son et le sépare en différents composants. Il les redistribue ensuite pour créer une expérience plus immersive, même avec un son qui n’a que deux canaux comme les vidéos YouTube.

Hannah Cowton / Fonderie

Il est livré avec une autonomie de 30 heures, et les haut-parleurs sont légers et tiennent dans votre main, de sorte qu’ils peuvent être placés dans de nombreuses positions différentes. Cependant, il n’y a pas de sangles ou d’aimants pour les fixer solidement aux surfaces.

Je suis allé de pair avec le HT-AX7, en écoutant une vidéo de concert en direct de Harry Styles sur YouTube dans un cadre extérieur et un clip de No Time To Die à l’intérieur. Dans la première démo, j’avais l’impression de faire partie de la foule – et même le trafic insensé d’Euston Road n’a pas nui à la musique.

À l’intérieur, l’audio était encore plus impressionnant. Les coups de feu dans les extraits de film semblaient se répercuter dans la pièce, et les voitures qui conduisaient avaient cette sensation totalement immersive que j’obtiendrais d’une barre de son avec Dolby Atmos.

Le son spatial peut être désactivé, de sorte que vous pouvez également utiliser les haut-parleurs pour des choses comme des fêtes, avec un son uniformément réparti sur chaque composant.

Le Sony HT-AX7 est compatible avec l’application Sony Home Entertainment Connect, disponible sur iOS et Android. Vous pouvez l’utiliser pour contrôler l’alimentation et la lecture, et changer l’audio en mode nuit et les préréglages du mode vocal – bien qu’il n’y ait pas de curseurs d’égalisation personnalisables pour l’appareil.

Hannah Cowton / Fonderie

Bien que tout cela soit vraiment impressionnant, il y a un gros problème avec ce produit : le prix.

Sony a confirmé que le HT-AX7 coûtera 499 $/499 £/550 €. Et il n’a pas de ports physiques tels que HDMI, optique ou prise 3,5 mm pour le connecter à tout ce qui n’a pas de Bluetooth.

De manière réaliste, tous ceux qui regardent des séries télévisées et des films sur des ordinateurs portables et des téléphones sont très probablement ceux qui ne peuvent pas faire de folies sur un téléviseur et un système de divertissement à domicile, il est donc difficile de voir à qui exactement ce produit est destiné.

Peut-être que si vous n’avez pas de deuxième téléviseur et que vous regardez du contenu dans une autre pièce, cela peut s’avérer utile. Cependant, cela semble extrêmement cher pour ce que c’est.

Le Sony HT-AX7 arrivera en magasin en août au Royaume-Uni, la date de sortie aux États-Unis devant être confirmée. En attendant, vous pouvez jeter un œil à nos tableaux des meilleures barres de son et des meilleures enceintes Bluetooth.