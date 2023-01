Le système de chômage américain toujours en proie à des retards 3 ans après la pandémie

Les gens font la queue pour assister à un salon de l’emploi au SoFi Stadium le 9 septembre 2021 à Inglewood, en Californie. Patrick T. Fallon | AFP | Getty Images

De nos jours, le système de chômage américain est en quelque sorte une anomalie. Près de trois ans après que la pandémie de Covid-19 a provoqué la pire crise du chômage aux États-Unis depuis la Grande Dépression, le chômage est revenu à des niveaux quasi historiques. Les demandes d’assurance-chômage ont été égales ou inférieures à leur tendance pré-pandémique pendant la majeure partie de l’année. Pourtant, les Américains qui ont besoin d’allocations de chômage ne les reçoivent pas rapidement – une dynamique en contradiction avec un manque apparent de stress sur le système. Le gouvernement fédéral considère qu’un premier paiement est “opportun” si les États émettent des fonds dans les 21 jours suivant une demande initiale de prestations. En mars 2020, 97 % des paiements ont été effectués dans les délais ; aujourd’hui, la part est de 78%, en moyenne, selon Données du Département américain du travail. Le ministère du Travail considère une part de 87 % comme le baromètre du succès pour la rapidité du premier paiement.

Le résultat est pire pour les travailleurs qui font appel d’une décision relative aux prestations. Par exemple, moins de la moitié – 48% – des audiences dans un circuit d’appel inférieur sont résolues dans les 120 jours. La part pré-pandémique était de près de 100 %, selon les données du Département du travail. Certes, les retards ne sont plus aussi graves qu’avant. Au nadir de l’ère de la pandémie, seuls 52 % ont reçu un premier paiement « opportun » de l’assurance-chômage, par exemple. Ils varient également considérablement entre les États, qui administrent les prestations aux travailleurs licenciés, et les délais sont de plus en plus courts. Mais les retards sont toujours “importants”, a déclaré le Government Accountability Office dans un rapport de juin. Ils peuvent avoir des effets réels : factures différées, loyer reporté, dettes accumulées sur les cartes de crédit, épargne-retraite pillée, prêts de la famille et des amis pour les frais de subsistance et dépendance aux garde-manger communautaires pour subsister avant que les paiements n’arrivent, le GAO a dit.

Les experts du chômage attribuent l’écart – c’est-à-dire des retards plus longs malgré moins de réclamations à traiter – aux vestiges de la pandémie et aux agences d’État qui fonctionnaient déjà sur des vapeurs financières avant la crise. “Même si les nouvelles demandes sont faibles, les États continuent de creuser la charge de travail pendant la pandémie”, a déclaré Nick Gwyn, consultant en assurance-chômage pour le Center on Budget and Policy Priorities et ancien directeur du personnel du sous-comité House Ways and Means supervisant prestations de chômage.

La pandémie dérègle le système

Il est “difficile d’exagérer” la quantité de travail que les agences de chômage de l’État ont dû faire dans les mois et les années qui ont suivi février 2020, a déclaré Gwyn. Les demandes de chômage ont augmenté alors que les entreprises fermaient au milieu des ordonnances de maintien à domicile pour contenir la propagation du virus. Début avril, les travailleurs déposaient environ 6 millions de réclamations en une seule semaine. Avant cela, l’enregistrement précédent était 695 000 demandes en 1982. Fin 2020, 40 millions de personnes avaient perçu des prestations.

Pendant ce temps, la loi CARES a créé de nouveaux programmes pour améliorer le filet de sécurité: une augmentation de 600 $ par semaine des prestations typiques, une extension des prestations aux travailleurs de concert et à d’autres qui ne sont généralement pas éligibles à l’aide, et une augmentation de la durée de l’aide. Ces programmes ont été renouvelés et transformés à plusieurs reprises entre mars 2020 et la fête du Travail 2021. Les États faisaient initialement tout ce travail – gérer un déluge de demandes, répondre aux appels inquiets des candidats, mettre en œuvre et peaufiner de nouveaux programmes et octroyer un financement sans précédent – ​​avec un personnel et des ressources dépouillés. En savoir plus sur les finances personnelles :

Malgré une vague de licenciements, c’est toujours le bon moment pour trouver un emploi Le financement administratif des systèmes de chômage des États a chuté de 21 % entre les exercices 2010 et 2019, selon le GAO. (La baisse a été encore plus importante [32%] compte tenu de l’inflation.) Le financement fédéral de ces programmes a finalement atteint des creux datant des années 1970 à la veille de la pandémie, a déclaré Andy Stettner, directeur adjoint des politiques au Bureau de la modernisation de l’assurance-chômage du Département du travail. Le financement a diminué de 21 % au cours du dernier exercice, passant de 3,3 milliards de dollars en 2021 à 2,6 milliards de dollars en 2022, a déclaré Stettner.

La tendance à la baisse au cours de cette période reflète une tension sous-jacente dans la structure du système. Les États obtiennent un financement en fonction de leur charge de travail administratif, comme le volume de réclamations que les États paient. À l’heure actuelle – comme dans les années qui ont suivi la «grande récession» – les États obtiennent des niveaux relatifs de financement fédéral plus faibles en raison de demandes de chômage plus modérées. Environ 186 000 personnes ont déposé une demande initiale de prestations au cours de la semaine terminée le 21 janvier, selon le Département du travail, moins que les quelque 200 000 personnes qui ont déposé une demande hebdomadaire au début de la pandémie. Ce financement réduit se précipite tête baissée dans un fatras de travail administratif restant, dont certains ont été mis de côté alors que les États se précipitaient pour mettre en œuvre les programmes de la loi CARES. C’est une situation à l’envers qui est “décalée” par rapport à la norme, a déclaré Stettner.

“Les États étaient très râpés au début de la pandémie, ce qui les a laissés très mal préparés”, a déclaré Stettner. “Une des raisons pour lesquelles cet arriéré s’est accumulé : [States] ont dû reporter certains travaux alors que toutes les nouvelles réclamations arrivaient, et ils essaient juste de rattraper leur retard maintenant. » Une partie de la charge administrative actuelle est une sorte de comptabilité judiciaire des financements émis pendant la pandémie, a déclaré Michele Evermore, chercheuse principale et experte en chômage à la Century Foundation. Par exemple, les États évaluent dans quelle mesure ils peuvent avoir des prestations surpayées, a-t-elle déclaré. Cela est particulièrement vrai pour un programme de la loi CARES, Pandemic Unemployment Assistance. Certaines agences d’État ne savaient pas qu’elles devaient réévaluer – sur une base hebdomadaire – la raison d’admissibilité d’un travailleur pour les prestations, qu’il s’agisse d’une maladie, de soins à une personne malade, de garde d’enfants ou d’une interruption du travail à la demande et du travail indépendant. Maintenant, ils demandent aux bénéficiaires de la PUA de vérifier qu’ils sont bien qualifiés pour tous les avantages qu’ils ont reçus, a déclaré Evermore.

Les criminels sont « devenus accros » à la fraude au chômage

Il y a eu d’autres facteurs de complication, ont déclaré des experts. Les États ont également rencontré des niveaux historiques de fraude. Les réseaux du crime organisé et les escrocs ont piraté les systèmes des États pour profiter du chaos dans l’espoir d’avoir accès à des niveaux relativement élevés d’aide fédérale. “Les fraudeurs ont joué un rôle énorme en rendant les choses plus difficiles et plus lentes”, a déclaré Evermore.

Une grande partie de cela était due au vol d’identité par lequel des criminels volaient des données personnelles pour réclamer des avantages au nom d’autrui. Selon le GAO, au cours de l’exercice 2021, les paiements de prestations “inappropriés” ont été multipliés par plus de neuf, pour atteindre environ 78,1 milliards de dollars, contre 8 milliards de dollars l’année précédente. La somme pluriannuelle pourrait dépasser 163 milliards de dollars ou plus, a déclaré le département du Travail. Les criminels attaquent toujours le système, ont déclaré des experts. Ils ont également adopté de nouvelles tactiques, telles que le “piratage de compte bancaire”, dans lequel les pirates identifient les demandeurs recevant une assurance-chômage et canalisent leur injection hebdomadaire d’argent dans un nouveau compte bancaire frauduleux, a déclaré Evermore.

“Il y a des criminels qui sont devenus accros à ça et ils continueront d’essayer”, a déclaré Stettner à propos de la fraude. Les États ont réprimé en mettant en place divers contrôles de fraude comme une meilleure vérification d’identité. Dans certains cas, ces contrôles ont retardé l’émission en temps voulu de demandes légitimes. Une réclamation signalée pour une raison quelconque doit généralement être examinée par un humain des agences de main-d’œuvre de l’État. Tout cela équivaut à un exercice d’équilibre délicat : empêcher les fonds d’être versés aux criminels ou empêcher les demandeurs d’obtenir trop d’argent, tout en essayant d’aider rapidement les personnes qui en ont besoin.

Qu’adviendra-t-il du système d’assurance-chômage si nous avons une autre récession? C’est une question très troublante. Nick Gwyn consultant en assurance-chômage pour le Center on Budget and Policy Priorities

Les agences ont également dû déplacer du personnel pour gérer les arriérés dans le processus d’appel, par exemple, en réduisant les ressources pour s’assurer que les premiers paiements sont livrés à temps, a déclaré Stettner. Le département du Travail a travaillé avec les États pour automatiser les procédures, dans la mesure du possible, afin d’accroître l’efficacité, a déclaré Stettner. “De nombreux États continuent de lutter pour atteindre ce niveau de performance acceptable”, a-t-il ajouté. “Ce n’est pas une situation que nous voulons voir.” Cependant, il a déclaré qu’il pensait que “nous passons aux dernières étapes” des retards.

Un système non préparé à une nouvelle récession