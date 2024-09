Le système de bibliothèques du comté de Monroe célèbre son 90e anniversaire avec des événements et le partage de souvenirs

COMTÉ DE MONROE — Presque partout où vous allez dans le comté de Monroe le lundi, vous pouvez célébrer le Système de bibliothèque du comté de Monroe‘s 90ème anniversaire.

Une journée complète d’activités a été organisée. Une célébration aura lieu dans chacune des 16 succursales de la bibliothèque du comté. Les usagers de la bibliothèque peuvent également partager publiquement leurs souvenirs préférés de la bibliothèque et consulter les chronologies en personne et virtuelles des succursales.

Le système de bibliothèques du comté de Monroe a été créé en 1934 à Dundee. La succursale de Carleton a rapidement suivi. Depuis, le système s’est développé pour inclure 16 succursales, un bibliobus et un service de livraison mobile. Son offre ne se limite plus aux livres et aux DVD. Aujourd’hui, le système de bibliothèques propose également des ressources numériques, des bases de données, des œuvres d’art encadrées, des cannes à pêche, des cônes de signalisation, des moules à gâteaux, des plantes, des graines de jardin, des jeux de jardin et des articles ménagers.

La bibliothécaire communautaire Jennifer Grudnoski de la bibliothèque de la succursale de Dundee prépare un panneau historique sur la bibliothèque avant la célébration du 90e anniversaire du système de bibliothèques du comté de Monroe, lundi.

De nombreux étudiants participent chaque année aux programmes de la bibliothèque. La fréquentation et la circulation des livres continuent d’augmenter.

« En 2023, 136 564 personnes ont participé aux programmes de la bibliothèque dans tout le comté. Cela représente une augmentation de 33 % par rapport à l’année précédente », a déclaré Barbra Krueger, directrice de la sensibilisation communautaire du système. « En 2023, MCLS a fait circuler 912 177 articles dans tout le comté. Cela représente une augmentation de 6,3 % par rapport à l’année précédente. »

Krueger a déclaré que les bibliothèques publiques du Michigan remontent à 1817, lorsque la bibliothèque de la ville de Détroit a été créée. Aujourd’hui, la MCLS est l’un des 397 réseaux de bibliothèques publiques du Michigan qui exploitent 651 succursales combinées. La MCLS a proposé une enquête communautaire jusqu’au 1er août ; les résultats aideront le système à planifier ses cinq prochaines années.

« Nous sommes ravis de célébrer neuf décennies d’engagement en faveur de l’alphabétisation, de l’apprentissage et de l’enrichissement communautaire », a déclaré Nancy Bellaire, directrice de la bibliothèque. « Il s’agit non seulement d’un hommage à nos réalisations passées, mais aussi d’un regard tourné vers l’avenir de nos bibliothèques. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour commémorer cet événement historique. »

Voici un aperçu de ce qui est prévu dans les succursales de la bibliothèque.

Activités du lundi

Chaque succursale de la bibliothèque MCLS organisera sa propre célébration et/ou journée portes ouvertes à une heure différente lundi. Pour connaître le programme complet des activités, visitez le site monroecounty.librarycalendar.com/events/upcoming?keywords=90th.

Les festivités de lundi comprendront des rafraîchissements, des jeux, des travaux manuels, des séances de photos et des prix. Les succursales de Rasey Memorial et d’Erie, par exemple, proposeront des jeux des années 1930, et la succursale de South Rockwood organisera un tirage au sort pour gagner un Kindle Fire. Au Dorsch Memorial, les participants pourront s’habiller comme des nonagénaires.

« Des chronologies historiques de chaque branche montreront l’évolution et l’impact de la bibliothèque au fil des ans », a déclaré Krueger. « Vivian présentera des films classiques de Disney, des courts dessins animés de Donald Duck. Il a également 90 ans. »

Deux succursales accueilleront des invités spéciaux lundi. La bibliothèque Rasey Memorial Branch, 4349 Oak Street à Luna Pier, accueillera le commissaire du comté David Swartout à 10 heures. La bibliothèque Dorsch Memorial Branch, 18 East First Street à Monroe, accueillera le maire de Monroe Robert Clark et le représentant de l’État William Bruck à 11 heures.

« Ces présentations honoreront le rôle important de la bibliothèque dans notre communauté », a déclaré Krueger.

La bibliothèque Dorsch Memorial Branch du centre-ville de Monroe est présentée. Dorsch est l’une des 16 succursales du système de bibliothèques du comté de Monroe.

Partagez vos souvenirs de bibliothèque

Le système de bibliothèques du comté de Monroe demande aux usagers de partager leurs souvenirs des bibliothèques et de leurs offres.

Les mémoires peuvent être soumis en ligne à bit.ly/mclsmemories et sur des formulaires papier disponibles en agence.

Environ 75 mémoires ont été soumis jusqu’à présent et peuvent être consultés en ligne.

Un jeune client du système de bibliothèque du comté de Monroe a dessiné une image de l’une de ses activités préférées à la bibliothèque. Les clients de tous âges sont invités à partager leurs bons souvenirs du système de bibliothèque local en l’honneur de son 90e anniversaire.

Les souvenirs envoyés jusqu’à présent proviennent de clients de tous âges. Certains sont des dessins de jeunes visiteurs. Voici un échantillon de ce que les clients ont apprécié dans le système de bibliothèque au fil des ans :

∎Fabrication de crème glacée à l’extérieur de la succursale Carleton pendant la lecture d’été 2003-2004.

∎ La fête de Willy Wonka à Dundee ! Du papier peint à lécher et une piscine de chocolat pour pêcher Augusta.

∎ Poursuivi par des oies à l’extérieur d’Ellis alors qu’il était bébé.

Un jeune client du système de bibliothèque du comté de Monroe a dessiné une image de l’une de ses activités préférées à la bibliothèque. Les clients de tous âges sont invités à partager leurs bons souvenirs du système de bibliothèque local en l’honneur de son 90e anniversaire.

∎ La bibliothèque de Frenchtown m’a personnellement enseigné les romans policiers. J’ai vraiment apprécié tout ce que j’ai lu.

∎ Câliner des bébés chèvres et rencontrer tant de gens formidables.

∎ Le bibliobus m’a sauvée en tant que jeune maman de trois enfants dont le véhicule était utilisé par mon mari pour aller travailler. Le bibliobus a donné envie à mes enfants de lire !

Apprenez-en encore plus sur le MCLS

Les calendriers de sept succursales de la bibliothèque sont disponibles en ligne.

Une collection de photos est également disponible en ligne. Les photos montrent les cartes de bibliothèque au fil des ans, les photos du personnel, l’ère COVID-19 et plus encore.

Pour en savoir plus sur le système de bibliothèque du comté de Monroe et ses offres, visitez mymcls.com et mymcls.com/celebrating-90-years.

