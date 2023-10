Le système d’autoroute à péage prévoit des milliards supplémentaires dans les projets de construction – Shaw Local

Bien qu’elles ne couvrent que 294 milles centraux, les cinq routes du système d’autoroute à péage de l’Illinois s’étendent sur 12 comtés et transportent plus de 1,5 million de conducteurs quotidiens.

D’autres chiffres de l’agence Rapport annuel 2022 révèlent tout ce qui se passe sur ces 294 miles : près de 80 millions de transactions de péage chaque mois – une moyenne de 2,62 millions par jour – avec 14 % des véhicules identifiés comme commerciaux et 86 % comme passagers.

Si vous êtes l’un de ces conducteurs, ou un résident de ces douzaines de comtés, il n’est probablement pas surprenant que les responsables travaillent déjà, selon un rapport du Daily Herald, sur un nouveau programme d’investissement pour succéder au programme de 14 milliards de dollars sur 15 ans. Effort « Déplacer l’Illinois ».

L’autoroute à péage, qui est censée financer l’entretien et l’exploitation sans recettes fiscales fédérales ou étatiques, est distincte de l’ensemble du ministère des Transports de l’Illinois. La hausse des péages de 2012 a financé Move Illinois, ce qui en fait probablement une considération pour les efforts futurs.

« Pour le moment, aucun projet, politique ou solution de financement n’est envisagé ou exclu, mais nous nous engageons à continuer à faire preuve de prudence financière tout en fournissant le meilleur service possible à nos clients », a déclaré la semaine dernière le porte-parole de Tollway, Dan Rozek. un événement de la Chicago Urban League. Il a déclaré que la planification stratégique « sera un processus ouvert conçu pour garantir que nous entendons nos clients, les communautés locales et les autres parties prenantes ».

Dans des remarques enregistrées, le gouverneur JB Pritzker a illustré comment les opérations de l’autoroute à péage – si ce n’est directement ses finances – imprègnent le reste du réseau de transport et les priorités gouvernementales, que ce soit en affirmant que l’agence est « dans une position unique pour agir de manière créative et rapide pour étendre notre (électricité) véhicule) réseau de recharge » ou lui demandant « de trouver de nouvelles façons de travailler avec les agences de transport locales, en particulier en élargissant son partenariat solide avec Pace ».

IDOT, qui utilise la marque Move Illinois pour son Plan à long terme 2024a récemment ouvert une simple enquête en ligne, tinyurl.com/MoveIllinois. Sur ce sujet, les dirigeants ne peuvent pas avoir trop d’apport citoyen.

CE JOUR : Theodore Thomas est né le 11 octobre 1835 en Allemagne. Déjà prodigieux violoniste à l’âge de 10 ans, la famille s’installe à New York où Thomas s’épanouit en tant qu’interprète en tournée et chef d’orchestre avant de devenir le directeur musical fondateur de l’Orchestre symphonique de Chicago en 1891. Il mourut d’une pneumonie en janvier 1905, après avoir contracté la grippe. en répétant les premiers concerts dans la nouvelle salle de l’Orchestre. En 1928, Charles Edward Russell remporte un prix Pulitzer pour sa biographie « The American Orchestra and Theodore Thomas », disponible sur archive.org.

