Le système d’asile de l’UE a échoué – Autriche

Le pays a connu une augmentation de près de 200% des demandes cette année

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré lundi que le système d’asile de l’Union européenne avait échoué, après que son pays ait enregistré un record de 56 000 demandes de réfugiés cette année. Avec le Hongrois Viktor Orban et le Serbe Aleksandar Vucic, Nehammer a proposé de renforcer la sécurité aux frontières.

« L’Autriche est actuellement lourdement accablée par l’immigration clandestine. La contribution de solidarité que nous apportons en Europe est disproportionnée », Nehammer a déclaré lors d’un sommet avec Orban et Vucic à Budapest, selon le journal autrichien Kronen Zeitung.

« La politique d’asile a échoué. Il n’y a toujours pas de protection solide aux frontières extérieures de l’UE, et la réalité du problème est ignorée », a ajouté le chancelier.

Dans le cadre du programme « Solidarité efficace » de l’UE, les États membres les plus riches sont encouragés à accepter les migrants rejetés par d’autres nations qui luttent pour gérer l’afflux. Si ces pays riches refusent, les autres membres sont invités à accepter les conditions de la Commission européenne “leur juste part” des migrants.

Quelque 56 149 demandes d’asile ont été déposées en Autriche entre janvier et août de cette année, selon le ministère de l’Intérieur du pays. Cela représente une augmentation de 195 % par rapport à la même période l’an dernier. Le ministère a noté que la plupart des demandes ont été faites par des ressortissants indiens, qui n’ont aucune chance d’obtenir l’asile en raison de leur arrivée d’un pays sûr.

Des Pakistanais, des Marocains et des Tunisiens font également partie des demandeurs d’asile, leurs dossiers étant très susceptibles d’être rejetés.

“Tant que l’UE n’interviendra pas avec des mesures efficaces, nous devrons nous aider”, Nehammer a déclaré lundi. “L’Autriche fait donc tout son possible pour se protéger et nous voulons prendre de nouvelles mesures avec la Serbie et la Hongrie. Car si les frontières serbes et hongroises sont protégées, notre propre frontière est également protégée.”

L’Autriche a utilisé son armée pour imposer des contrôles aux frontières à plusieurs reprises depuis que des millions de migrants ont commencé à affluer en Europe en 2015, et l’année dernière a déployé 400 soldats supplémentaires à sa frontière avec la Hongrie. Orban a adopté une position encore plus dure et a construit une barrière à double couche le long de ses frontières avec la Croatie et la Serbie, tout en expulsant immédiatement les migrants jugés inadmissibles. Belgrade rejette la plupart des demandes d’asile.