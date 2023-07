Le système d’apprentissage revitalisé insuffle une nouvelle vie à la préservation de la basilique Saint-Pierre

La basilique Saint-Pierre, la plus grande église du monde, témoigne d’une architecture à couper le souffle et de sculptures impressionnantes. Dans les coulisses, une nouvelle génération est formée à l’art délicat de préserver les trésors anciens grâce à un système d’apprentissage revitalisé.

Le nouveau programme vise à remédier à la pénurie de restaurateurs et d’artisans qualifiés, qui jouent un rôle crucial dans les travaux de restauration nécessaires à la basilique. Selon la directrice Assunta Di Sante, il y a une pénurie notable d’artisans expérimentés, la moyenne d’âge étant de plus de 60 ans.

« Quand ils prendront leur retraite, nous risquons de perdre tout ce savoir-faire », a déclaré Di Sante.

Les artisans connus sous le nom de « sampietrini », un nom dérivé de la basilique et de son atelier, ont contribué à maintenir la grandeur de la basilique pendant plus de cinq siècles. Avec deux acres et demi de mosaïques et cinq acres de marbre poli, leur savoir-faire a permis à la basilique de rester debout et étincelante.

Paolo Ballestra, un sampietrino, a déclaré que le travail peut être difficile et parfois « monotone et ennuyeux », surtout à une époque où l’artisanat manuel n’est plus à la mode. Mais les jeunes stagiaires sont à la hauteur de la tâche.

« C’est tellement satisfaisant de voir ce qu’ils ont accompli en seulement six mois et pour le monde de le voir lorsqu’ils traversent St. Peter’s », a déclaré Ballestra.

Il n’y a pas de frais pour les étudiants, et même la chambre et la pension sont couvertes, a déclaré le directeur Di Sante.

Le stagiaire Javiero Santiago Mandao, d’Allemagne, a déclaré « c’est fou » de travailler au même endroit que des artistes emblématiques comme Michel-Ange et c’est un grand honneur.

« Je pense que vous avez aussi une responsabilité. Avant toi, il y avait Michel-Ange et le Bernin… et puis toi, moi. C’est fou… c’est beau, c’est merveilleux », a déclaré Mandao.

Pour Katerina Petta, étudiante en histoire de l’art, l’expérience est incomparable. Être capable de marcher à l’intérieur d’une chapelle et d’examiner des fresques avec une lumière UV dépasse la simple étude de diapositives, a-t-elle déclaré.

« Il n’y a qu’ici que vous pouvez faire quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie d’emploi après le programme, les enseignants espèrent que certains stagiaires pourront éventuellement reprendre le flambeau et devenir de futurs intendants de la Basilique Saint-Pierre.

« Ils apprennent la valeur de travailler avec leurs mains », a déclaré Di Sante. « Peu importe ce qu’ils finissent par faire en tant qu’adultes, c’est extrêmement important. »

