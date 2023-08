Le système d’alerte météorologique du Canada devrait tenir compte des incendies de forêt, selon un expert

OTTAWA –

Alors que les incendies de forêt font rage dans l’ouest du Canada, un expert en politique des communications et de la radiodiffusion affirme que le système national d’alerte météorologique devrait tenir compte d’un plus large éventail d’événements extrêmes.

Monica Auer, du Forum canadien pour la recherche et les politiques en matière de communications, a déclaré que des notifications d’urgence devraient être envoyées pour tout événement susceptible de menacer des vies, comme les incendies de forêt.

« Je dirais que les Canadiens croient qu’ils ont le droit de compter sur leur système de communication pour recevoir des avertissements si des vies ou des biens, ou les deux, sont en danger », a déclaré Auer.

À l’heure actuelle, le système national d’alerte publique – connu publiquement sous le nom d’En alerte – émet des notifications d’urgence en cas de tornades et de tempêtes violentes.

Une politique réglementaire fédérale rédigée en 2014 stipule que des messages d’alerte doivent être émis pour les situations présentant « des dangers imminents ou imminents pour la vie ».

Le régulateur fédéral de la radiodiffusion a déclaré dans sa politique que cela incluait, sans toutefois s’y limiter, les tornades, les incendies de forêt, les catastrophes industrielles et les tsunamis.

Erik de Groot, directeur associé à Environnement Canada, n’a fait aucun commentaire sur la question de l’élargissement du système d’alerte météo pour inclure des événements tels que les incendies de forêt ou les vagues de chaleur.

Depuis l’été 2018, Environnement Canada utilise les alertes météorologiques nationales pour avertir des tornades en les diffusant à la télévision et aux stations de radio ainsi qu’au moyen de notifications sur les téléphones mobiles.

En 2021, l’agence nationale météorologique et climatique a ajouté au système d’alerte les tempêtes violentes avec au moins sept centimètres de grêle, soit 170 km/h de vitesse du vent et plus.

Près de 2 300 alertes ont été émises dans le cadre du système En Alerte de 2019 au 13 août 2023. Bien que la plupart des alertes soient liées aux conditions météorologiques, certaines concernaient des enfants disparus ou des urgences civiques.

L’objectif est de diffuser au public des avis de tornades et de tempêtes 15 minutes avant que les événements météorologiques ne surviennent.

De Groot a déclaré que le système d’alerte avait « mûri » depuis sa création.

« Nous avons constaté une plus grande adoption, nous sommes en mesure de diffuser nos alertes à des personnes qui ne le savent peut-être pas », a déclaré de Groot.

Il a déclaré que la prévision météorologique est complexe et qu’il existe des cas où des tornades et des tempêtes se forment très rapidement, ce qui rend les choses difficiles à prévoir.

« Nous avons amélioré notre réseau de radars au cours des cinq dernières années. Nous sommes en train de terminer cela, ce qui nous a aidé, mais il ne sera pas parfait et ne le sera probablement jamais », a déclaré de Groot.

De Groot a déclaré qu’Environnement Canada élaborait également un processus pour améliorer la précision géographique des alertes.

« Dans l’état actuel des choses, nous envoyons nos alertes en fonction des zones », a-t-il déclaré.

« Il s’agit de zones prédéfinies autour d’une ville, d’un comté ou d’un ensemble de comtés, et le prévisionniste doit éclairer toute la zone. »

Mais, a déclaré de Groot, le nouveau processus utiliserait le radar, le satellite et d’autres technologies pour envoyer des alertes à des zones plus précises qui seraient affectées.

Une étude menée par des chercheurs du Northern Tornadoes Project de l’Université Western, évaluant la performance du programme En alerte d’Environnement Canada en ce qui concerne les tornades, a mis en évidence des failles dans le système.

Seulement 12 pour cent des alertes ont été émises avant le début des tornades canadiennes de 2019 à 2021.

L’étude indique que 70 pour cent des tornades canadiennes au cours de cette période n’ont pas été alertées et que 17 pour cent ont fait l’objet d’avis publics publiés après l’heure de début enregistrée de la tornade.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 août 2023.