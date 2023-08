Le système d’alerte d’urgence du Canada a été occupé par les incendies de forêt et les conditions météorologiques extrêmes. Voici comment cela fonctionne

Avec l’augmentation des incendies de forêt et d’autres événements météorologiques extrêmes cette année, de plus en plus de Canadiens reçoivent des alertes d’urgence sur leur téléphone ou via d’autres médias, leur demandant de prendre des précautions ou même d’évacuer leur maison.

Les alertes proviennent du Canada Système national d’alerte publique , utilisé pour tout, depuis les alertes Amber et les alertes concernant les personnes dangereuses jusqu’aux avertissements de tempête et aux ordres d’évacuation. Mais la plupart concernent la météo – et le nombre d’envois en raison de conditions météorologiques extrêmes, et notamment d’incendies de forêt, a grimpé en flèche ces dernières années.

En 2021, il a envoyé 175 alertes aux Canadiens, dont 113 étaient liées à des conditions météorologiques extrêmes, selon Prêt pour l’alerte le nom de marque du système d’alerte.

En 2022, ce total est passé à 824, la majorité (719) étant due à des intempéries ou à des incendies de forêt.

Et jusqu’à présent en 2023, il y a eu 980 alertes, dont presque toutes – 937 – liées à des incendies de forêt ou à des conditions météorologiques extrêmes.

Les experts qui étudient la gestion des catastrophes affirment que le système fonctionne assez bien pour les alertes météorologiques. Mais comme certains Canadiens avoir observé ou expérimenté de première main le système n’est pas infaillible et ces experts affirment qu’il pourrait fonctionner encore mieux.

Les résidents quittent Yellowknife le 18 août après avoir reçu des ordres d’évacuation d’urgence en raison d’incendies de forêt. (Tyson Koschik/CBC)

« La technologie, le fonctionnement, la perception et la confiance du public dans le système doivent tous fonctionner ensemble pour que ces systèmes fonctionnent correctement », a déclaré Jack Rozdilsky, professeur agrégé de gestion des catastrophes et des urgences à l’Université York de Toronto.

Le défi, selon Jean Slick, professeur de gestion des catastrophes et des urgences à l’Université Royal Roads de Victoria, « est le suivant : le message est-il envoyé ? Et le message est-il envoyé en temps opportun ?«

Comment fonctionnent les alertes ?

Le système d’alerte d’urgence est multiforme et utilisé par les fonctionnaires aux niveaux fédéral, provincial et territorial, ainsi que par les forces de police fédérales et provinciales.

L’émetteur saisit l’alerte dans le système national d’agrégation et de diffusion des alertes (NAAD), l’infrastructure technologique détenue et exploitée par la société ontarienne Pelmorex, qui possède également The Weather Network. Le NAAD envoie ensuite l’alerte au distributeur, qu’il s’agisse de fournisseurs de services mobiles, d’entreprises de câble et de satellite, de diffuseurs de radio et de télévision – ou de tout ce qui précède – qui l’envoie ensuite au public.

Les appareils sans fil doivent être connectés à un réseau LTE ou 5G pour recevoir une alerte ; un défi si l’accès aux cellules est interrompu en raison de l’urgence.

« Nous ne voulons pas dépendre d’une seule technologie », a déclaré Slick. « Ce que nous voulons, c’est avoir plusieurs canaux de communication avec les gens. Et ces multiples canaux seront diffusés de différentes manières. »

Cela pourrait également impliquer d’envoyer l’alerte via les réseaux sociaux – ou même via des options plus low-tech, explique Rozdilsky.

« Les infrastructures dont nous dépendons peuvent devenir fragiles ou endommagées, comme l’électricité qui alimente les appareils Internet ou les tours nécessaires pour communiquer », a-t-il déclaré.

« Il serait insensé de notre part de ne pas penser à avoir des sauvegardes pour la sauvegarde », soulignant des mesures telles que la signalisation sur les autoroutes, le porte-à-porte ou même les haut-parleurs dans les véhicules dans les situations où le temps le permet.

REGARDER | Une meilleure infrastructure de communication est nécessaire, déclare le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest : Le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest réclame une meilleure infrastructure de communications face aux incendies de forêt Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest, affirme que les communautés éloignées ont besoin de meilleures infrastructures – et elle souhaite que le gouvernement fédéral intensifie ses efforts. « Quand vous avez de petites communautés et que vous n’avez même pas de réseau routier pour sortir de là, c’est effrayant », a-t-elle déclaré, alors que le territoire était confronté à davantage d’incendies de forêt.

Des plans dans les plans

Slick affirme qu’une bonne planification des alertes d’urgence donne au public le temps de se préparer.

Cela peut impliquer d’envoyer un message alertant les gens d’un risque suivi, comme un incendie ou une tempête, avant d’envoyer un véritable avertissement.

« Cela les aide à prêter plus d’attention et à être plus conscients des messages d’avertissement lorsqu’ils arrivent. »

Elle dit également que les responsables devraient bien comprendre ce qui déclenche la prochaine alerte et celle qui suit.

« Il devrait y avoir un plan indiquant quand émettre des avertissements – et dans un plan, l’une des choses que vous avez sont des points de déclenchement. Et vous avez des points de déclenchement pour différents dangers. »

Par exemple, en cas d’incendie de forêt, les autorités auraient pu envoyer un avertissement d’évacuation. Mais elle dit qu’il faut bien comprendre que si l’incendie franchit une certaine limite, une autre alerte sera envoyée, donnant lieu à un ordre d’évacuation.

Jean Slick, professeur de gestion des catastrophes et des urgences à l’Université Royal Roads de Victoria, affirme qu’il est important de ne pas dépendre d’une seule technologie, mais d’utiliser toutes les mesures disponibles pour le plus grand nombre de personnes. (Soumis par Jean Slick)

Le contenu de l’alerte est également crucial, explique Slick. Il doit parler du danger, le personnaliser, décrire ce qui va se produire et parler des conséquences de l’inaction.

« Ces messages doivent également contenir les mesures de protection que vous pouvez prendre, à savoir un abri sur place ou une évacuation, ou rester vigilant et surveiller toutes les heures pour des mises à jour ultérieures. »

Toute idée selon laquelle l’envoi d’alertes d’urgence pourrait provoquer la panique, a déclaré Slick, est un mythe. L’idée remonte à l’époque de la guerre froide, lorsque les gouvernements craignaient que la population ne panique en cas d’accident nucléaire. Cela a conduit à l’étude de la gestion des catastrophes – et à la découverte du contraire.

« Ce que montrent les recherches, c’est que le comportement humain lors de catastrophes est presque – pas complètement, mais presque toujours – prosocial », a déclaré Slick. « Les gens vont s’aider, ils se soutiendront. Ils feront des choses pour s’entraider, s’aider eux-mêmes et s’entraider. Il suffit de leur donner l’information. »

Le timing est primordial

Lorsqu’on a dit aux habitants de Yellowknife qu’ils devaient quitter les lieux dans les 36 heures, les autorités ont pris soin de dire à ceux qui n’avaient pas de véhicule et qui devaient prendre l’avion d’amener également leurs animaux de compagnie.

Il s’agissait d’une mesure simple mais importante qui, selon Slick, aurait pu suffire à éviter des retards chez les personnes qui ne voulaient pas laisser d’animal de compagnie derrière elles.

Une femme attend avec son chien un vol de correspondance à l’aéroport d’Edmonton, après avoir été forcée de quitter son domicile de Yellowknife en raison d’incendies de forêt, le 17 août. (Amber Bracken/Reuters)

Il est tout aussi important, dit-elle, que les autorités des zones rurales prennent en compte le bétail et envisagent d’émettre des avertissements préalables à l’évacuation.

« Les gens qui ont des moyens de subsistance et qui tentent de mettre leurs chevaux, leur bétail, leurs animaux de ferme ou leurs animaux de compagnie en sécurité sont souvent retardés dans leur départ à cause de cela », a-t-elle expliqué. « Cette alerte précoce est importante face à une menace imminente afin que les gens puissent commencer à prendre des mesures de protection. »

Certains téléphones ne reçoivent toujours pas d’alertes

Le CRTC, qui réglemente le système d’alerte, affirme que tous les téléphones cellulaires vendus par les fournisseurs au Canada doivent pouvoir recevoir les alertes, ce qui signifie qu’ils doivent être compatibles LTE/5G.

Mais toute personne qui n’a pas obtenu son téléphone auprès d’un fournisseur canadien ou qui utilise encore des modèles plus anciens risque de ne pas recevoir les alertes.

Dans un courriel adressé à CBC News, le CRTC a déclaré qu’il étudiait comment « améliorer la fiabilité des réseaux et réduire les impacts » des pannes » pour les appels 911 et les alertes publiques, y compris les moyens permettant aux téléphones de toujours recevoir des alertes en cas de panne, par exemple via WiFi.

Les alertes ne fonctionnent pas non plus si un téléphone est silencieux ou en mode avion, bien qu’un téléphone silencieux connecté à un réseau recevra toujours le message sur son écran.

ÉCOUTER | Leçons tirées des inondations en Nouvelle-Écosse : Rue principale NS10h04Le conseiller de la MRH parle du système d’alerte d’urgence lors des récentes inondations Des crues éclair se sont produites dans la région d’Halifax vendredi soir dernier vers 19 heures, mais une alerte d’urgence n’a été envoyée qu’après 22 heures. Jeff a parlé à la conseillère de la MRH, Lisa Blackburn, des leçons apprises et de ce qui reste à faire.

Martin Bélanger, directeur des alertes publiques chez Pelmorex, affirme que les responsables de la gestion des urgences utiliseront souvent d’autres mesures pour rejoindre le public lors de l’envoi d’une alerte, notamment les médias sociaux, leurs propres sites Web ou applications, ou même des communiqués de presse.

« Et si quelqu’un ne peut pas recevoir [the alert] parce qu’ils n’avaient pas de téléphone ou qu’ils n’avaient pas la possibilité d’écouter la radio ou de regarder la télévision, ils peuvent alors également se trouver à proximité immédiate de quelqu’un qui aurait pu recevoir l’alerte et ils peuvent également être informés de l’alerte. situation », a-t-il déclaré.

Imaginez-vous au coin d’une rue du centre-ville ou même simplement dans une maison où vivent plusieurs personnes. Votre téléphone ne sonnera peut-être pas, mais il y a de fortes chances qu’un autre téléphone sonne près de chez vous, ou qu’une personne que vous connaissez vous enverra les informations importantes.

Bien entendu, aucune alerte ne fonctionnera au milieu de la nuit si vous dormez avec votre téléphone éteint ou en mode silencieux.

Les gens regardent les incendies de forêt depuis le centre-ville de Kelowna, en Colombie-Britannique, jeudi. (Winston Szeto/CBC)

Les sirènes à l’ancienne fonctionneraient-elles mieux ?

Hawaï possède une vaste système d’alerte par sirène extérieure plus de 400 répartis dans quatre comtés qui servent principalement à alerter les gens en cas de tsunami, mais selon le Agence de gestion des urgences d’Hawaï (HI-EMA), ils peuvent également être utilisés pour alerter les gens d’un ouragan, d’un volcan ou d’un incendie de forêt.

Mais aucune sirène ne s’est déclenchée lorsque les flammes ont rapidement englouti Maui le 8 août.

Le chef de la gestion des urgences de Maui a déclaré plus tard que les sirènes n’avaient pas été utilisées délibérément parce que les gens les associaient au danger de tsunami et auraient pu inciter les gens à se diriger vers l’incendie.

« Le public est formé à chercher un terrain plus élevé au cas où la sirène retentirait », a déclaré Herman Andaya.

Bien qu’il ait déclaré qu’il maintenait sa décision, Andaya a démissionné de son poste un jour plus tard.

Plusieurs juridictions au Canada disposent encore de sirènes, notamment des systèmes d’alerte aux tsunamis en Colombie-Britannique et à proximité des centrales nucléaires et d’autres zones industrielles en Ontario.