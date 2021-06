Le système d’alerte aux tornades a parcouru un long chemin, mais il pourrait être mieux

Une photo du 21 mars 1925 d’une maison renversée qui a été emportée à plus de 50 pieds de sa fondation par une tornade à Griffin, dans l’Indiana. Il y a eu 54 morts et environ 200 blessés sur les 400 habitants de la ville. PRESSE ASSOCIÉE

Les monstrueuses tornades qui ont tué près de 750 personnes et blessé plus de 2 000 dans trois États du Midwest en une seule journée en 1925 sont arrivées littéralement sans avertissement.

L’épidémie dite « Tri-State Tornado » du 18 mars 1925, reste le jour de tornade le plus meurtrier de tous les temps dans le pays.

Aujourd’hui, grâce à la météorologie et aux prévisions modernes ainsi qu’à l’utilisation généralisée des smartphones et à la diffusion d’avertissements, un événement aussi catastrophique surprise est presque impensable.

En effet, le système d’alerte aux tornades du pays est sur le point de fonctionner comme il est censé le faire, ont déclaré des responsables du National Weather Service au USA TODAY Network.

Mais le système reste imparfait.

Le National Weather Service, l’agence gouvernementale américaine qui fournit des prévisions météorologiques et des avertissements de temps violent, indique que le délai moyen pour les avertissements de tornade est d’environ neuf minutes.

Le délai moyen d’avertissement pour une tornade donnée est calculé en fonction du moment où l’avertissement a été émis, du moment où la tornade a touché pour la première fois et de sa durée, a déclaré Steven Pfaff, météorologue de coordination des avertissements pour le bureau des services météorologiques de Wilmington, en Caroline du Nord.

Par exemple, si un avertissement de tornade survenait sept minutes avant qu’une tornade ne touche le sol et que la tornade ait duré trois minutes, le délai moyen d’avertissement pour cette tornade serait de huit minutes, a déclaré Pfaff.

L’objectif du service météorologique est de fournir un délai d’avertissement moyen d’au moins 13 minutes.

En 2011, elle atteignait 15 minutes. Depuis lors, les délais moyens d’alerte ont fluctué entre 8 et 11 minutes.

Pourquoi les données indiquent-elles que le délai a diminué depuis 2011 ? Il y a environ 10 ans, les prévisionnistes ont commencé à attendre plus longtemps avant d’émettre des avertissements lorsqu’ils ont vu quelque chose sur leur équipement de prévision qui pourrait indiquer qu’une tornade était probable, a déclaré le scientifique principal Harold Brooks du Laboratoire des tempêtes violentes de la National Oceanic and Atmospheric Administration lors d’une conférence en 2016.

Brooks a déclaré que le service météorologique s’inquiétait du fait qu’il émettait trop d’avertissements de tornade qui se sont avérés être de fausses alarmes, de sorte que les prévisionnistes ont plus souvent attendu qu’une tornade se forme avant d’émettre un avertissement.

En plus d’avertir le public des menaces imminentes de tornade, le centre de prévision des tempêtes du service météorologique publie également des prévisions des jours à l’avance pour informer le public si des conditions météorologiques potentiellement tornades se préparent.

Mais une prévision d’un « léger » risque de tornades vous inquiète-t-elle ? Peut-être que ça devrait. C’est le n°2 sur une échelle qui commence par le n°1 « marginal » et progresse jusqu’au n°3 « amélioré », n°4 « modéré » et n°5 « élevé ».

Les tornades peuvent se former et se forment même dans des zones où seul un risque « léger » est indiqué.

« La plupart des gens ont probablement un modèle mental de ce que signifie » léger « , et cela peut ne pas atteindre le niveau nécessaire pour s’inquiéter », a déclaré le météorologue de l’Université de Géorgie, Marshall Shepherd.

Marshall Shepherd, météorologue de l’Université de Géorgie La plupart des gens ont probablement un modèle mental de ce que « léger » signifie , et il peut ne pas atteindre le niveau de besoin d’être concerné.

C’est là que la traduction intermédiaire est importante, a-t-il déclaré. Même si le niveau des perspectives est appelé « léger », le temps violent qui peut se produire dans une telle zone à risque n’est pas moins mortel que le temps qui se produit dans une zone à « haut » risque. Des tempêtes violentes isolées peuvent encore produire des tornades importantes, de la grosse grêle et des vents destructeurs.

En ce qui concerne les alertes aux tornades, les agences météorologiques fédérales sont chargées de faire savoir au public que des tornades ou d’autres phénomènes météorologiques violents sont possibles dans les jours et les heures à venir. Le Storm Prediction Center du service météorologique à Norman, Oklahoma, émet des catégories de risque jusqu’à plusieurs jours à l’avance.

Les prévisions montrent des zones à risque « marginal » à « élevé » qui présentent une menace d’orages violents en fonction de la probabilité qu’un événement grave tel que des tornades se produise dans un rayon de 25 milles d’un endroit donné.

Ensuite, le jour de l’événement météorologique violent potentiel, le Storm Prediction Center émettra une veille de tornade si les conditions sont propices à la formation de tornades.

Ensuite, les bureaux locaux du National Weather Service émettent des avertissements spécifiques de tornade si une tornade est repérée par un témoin oculaire ou si elle est indiquée sur le radar.

GAUCHE : Une équipe de chiens de recherche et de sauvetage de l’Ohio et du Tennessee Task Force Recovery, à gauche, part à la recherche de personnes disparues dans les débris près de Hensley Street après qu’une tornade a détruit des maisons le 3 mars 2020, à Cookeville, Tenn. DROITE : Bryan Bomar travaille pour aider à détacher une voiture endommagée d’un arbre tombé sur la propriété familiale après qu’une tornade a touché le comté de Tipton le 9 mai 2021.

MARK ZALESKI, POUR LE TENNESSEAN/JOE RONDONE, L’APPEL COMMERCIAL

La tornade de Cookeville, Tennessee, de mars 2020 et sa destruction d’un quartier récemment construit sont un exemple d’une préoccupation majeure des prévisionnistes – la croissance urbaine et suburbaine dans le sud-est met plus de personnes, de maisons et de bâtiments sur le chemin des futures tornades.

De plus, les résidents peuvent ne pas être aussi sensibles aux risques de tornade que ceux qui ont grandi dans des endroits où le public les a plus fréquemment traités.

« Ces scènes classiques du ‘Magicien d’Oz’ – de la tornade dansant dans le paysage – ont maintenant été remplacées par la tornade traversant ces toutes nouvelles subdivisions qui ont moins de 10 ans. Et c’est cet étalement urbain », a déclaré le météorologue et chercheur en tornades Stephen Strader de l’Université Villanova en Pennsylvanie.

Strader a récemment publié un document de recherche sur les défis auxquels les météorologues sont confrontés pour transmettre la gravité des menaces. Le public ne saisit pas toujours ce que les météorologues, qui sont principalement des physiciens, essaient de leur dire.

« Ce que nous avons appris, c’est que le travail d’un employé du National Weather Service évolue rapidement », a déclaré Strader. « Ce que nous leur demandons, c’est de devenir de meilleurs communicateurs, et ce n’est pas une chose facile à faire. C’est un sociologue qui s’occupe de ça.

Des équipes de météorologues travaillent avec des spécialistes des sciences sociales pour entrer dans la tête des membres du public afin d’aider à comprendre comment quelqu’un réagira à un avertissement.

« Le spécialiste des sciences sociales peut aider à poser les questions suivantes : « Que fait cette personne lorsqu’elle continue de recevoir de fausses alertes ? » « Comment cela affecte-t-il leur prise de décision ? » … ‘Qu’est-ce qu’ils priorisent dans leur vie quand il y a une veille de tornade?’

« Ces questions sur la façon dont les gens perçoivent, agissent et décident quoi faire dans les situations de tornade – ce que nous trouvons est bien plus important que de simplement donner l’avertissement lui-même. »

Dans son document de recherche, Strader a déclaré qu’une approche «taille unique» avec des avertissements de tornade ne fonctionne pas pour toutes les personnes que le service météorologique essaie de protéger.

Il a recommandé que les bureaux locaux en apprennent davantage sur les groupes de population qu’ils servent afin de mieux communiquer avec eux, tels que les personnes âgées, les très jeunes, les Amérindiens et les anglophones non natifs. Strader a également suggéré que les bureaux élaborent des programmes de sensibilisation pour mieux éduquer les diverses populations qu’ils desservent.

Cette photo aérienne montre la dévastation du 16 février 2021 dans la région de la plantation Ocean Ridge du comté de Brunswick, en Caroline du Nord, à la suite d’une tornade. Ken Blevins / Wilmington StarNews

Le taux de fausses alarmes pour les avertissements de tornade oscille désormais autour de 70 %, a déclaré Greg Schoor, responsable du programme des services météorologiques violents au National Weather Service. Cela peut sembler élevé, mais cela correspond à ce que le service météorologique attend.

« Nous ne voulons pas attendre qu’une tornade touche le sol avant d’émettre un avertissement de tornade. Nous voulons pécher par excès de prudence », a déclaré Schoor. « Toutes ces minutes s’additionnent. Nous voulons vous donner le plus de temps possible. Cela aurait pu vous sauver la vie. »

Matthew Elliott, météorologue chargé de la coordination des avertissements au Storm Prediction Center, a déclaré : « Nous sommes convaincus que la réponse du public aux prévisions météorologiques, aux veilles et aux avertissements de temps violent s’est considérablement améliorée au cours de la dernière décennie. Le public et les décideurs d’urgence réagissent de manière appropriée, jours et heures avant les événements météorologiques violents prévus.

« Des avertissements efficaces de prévision de temps violent se forment tout au long des jours, des heures et des minutes avant un événement », a déclaré Elliott, « et des messages complémentaires importants sont partagés par nos collègues des bureaux de prévision locaux du NWS et par nos partenaires du secteur privé, y compris national et les médias locaux »,

Il a dit qu’il est utile que les messages d’avertissement incluent des informations exploitables sur la façon dont les gens devraient planifier, se préparer et réagir.

En outre, a déclaré Elliott, il est utile que les niveaux de menace des prévisions météorologiques du Storm Prediction Center soient décrits non seulement par des termes catégoriques, mais également par une couleur et un numéro spécifiques :

Marginal (vert foncé) : Possibilité d’orages violents isolés. Légère (jaune) : Possibilité d’orages violents épars. Renforcé (orange) : Nombreux orages violents possibles. Modéré (rouge) : probables tempêtes violentes généralisées. Élevée (magenta) : Des tempêtes violentes généralisées sont attendues.

Il n’est pas prévu dans l’immédiat de modifier les catégories de risque ou le système de surveillance et d’alerte, selon des responsables fédéraux.

« Cependant, nous avons travaillé activement avec des spécialistes des sciences sociales (à propos) des changements futurs potentiels (des catégories de risque) », a déclaré Elliott.

« Bien qu’il y ait un accord sur le fait que les étiquettes catégoriques actuelles ne sont pas idéales, il y a moins d’accord sur ce qu’elles devraient être changées », a-t-il déclaré. « Lorsque nous apportons des modifications, nous devons faire les choses correctement du premier coup car l’ensemble du processus de changement sera assez complexe. En d’autres termes, nous devons mesurer deux fois et couper une fois. »

En ce qui concerne le système de surveillance et d’avertissement, Schoor a déclaré que les deux termes « sont enracinés dans la société et le sont depuis des décennies. La plupart des gens comprennent qu’une montre signifie une sorte de préparation tandis qu’un avertissement signifie que quelque chose se passe ».

Il a cité un récent sondage administré par le service météorologique qui a révélé que 65% des personnes interrogées pouvaient identifier correctement ce qu’était une veille de tornade tandis que 75% savaient ce qu’était un avertissement de tornade.

Un ajout récent au système d’avertissement de tornade est la désignation d’une « urgence de tornade », qui est utilisée lorsqu’une tornade est au sol et se dirige vers une zone peuplée, a déclaré Schoor.