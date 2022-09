Les propriétaires de la télécabine Sea to Sky ont embauché une entreprise de sécurité après que son câble principal a été délibérément sectionné en 2019, mais lorsque cela s’est produit pour la deuxième fois l’année suivante, le nouveau système d’alarme n’a pas fonctionné.

C’est ce que prétend l’entreprise de gondoles dans une poursuite intentée lundi 15 septembre contre la société de sécurité de la Colombie-Britannique Unified Systems.

Sea to Sky Gondola dit avoir embauché Unified Systems en janvier 2020 pour mettre en place un système d’alarme qui fonctionnerait 24h/24 et 7j/7 et se déclencherait si une personne non autorisée s’approchait et montait dans l’une des tours de l’attraction touristique. L’année précédente, en août, quelqu’un a fait exactement cela, complétant l’acte criminel en coupant le câble principal de la télécabine et en envoyant 30 cabines s’écraser au sol. Personne n’a été blessé, mais les coûts de réparation ont été estimés à plusieurs millions.

Unified Systems a achevé l’installation du nouveau système en février 2020, avec la compréhension commune qu’il fonctionnerait 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions météorologiques défavorables, selon le procès. À peine six mois plus tard, mais vers 4 heures du matin le 14 septembre, quelqu’un est de nouveau monté sur l’une des échelles de la tour de la télécabine et a coupé son câble principal.

Sea to Sky Gondola dit que le système d’alarme ne fonctionnait pas et affirme qu’ils auraient peut-être pu arrêter l’agresseur s’il l’avait été. L’entreprise accuse Unified Security de rupture de contrat, de déclaration inexacte par négligence, de négligence, de lien de causalité et de défaut d’avertissement.

En ce qui concerne la dernière allégation, le procès suggère que le système d’alarme n’était pas alimenté au moment où il aurait échoué. Selon Sea to Sky Gondola, Unified Security savait ou aurait dû savoir que le système manquait de sources d’alimentation ou d’alimentation suffisantes, était susceptible de cesser de fonctionner et ne pouvait pas détecter les accès non autorisés.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux et Unified Security n’a pas déposé de réponse à la réclamation au moment de la publication.

Le procès ne précise pas le montant spécifique demandé, mais indique que l’entreprise de gondole a subi des dommages et la destruction de biens et une perte de revenus. La télécabine a été fermée pendant environ cinq mois après l’incident de 2019 et neuf mois après celui de 2020.

Lors d’une conférence de presse sur l’enquête criminelle sur le coupe-câble mercredi 14 septembre, le directeur général de la télécabine, Kirby Brown, a déclaré que les coûts des dommages entre les incidents de 2019 et 2020 s’élevaient à plus de 10 millions de dollars.

Image infrarouge du suspect diffusée

La police croit que la même personne est responsable des deux incidents et dit que si elle est prise, elle fera face à des accusations recommandées de méfait et de méfait mettant la vie en danger.

La GRC de la Colombie-Britannique a publié mercredi une image infrarouge du suspect, ainsi qu’une brève description de qui ils pourraient être.

“Nos enquêteurs pensent que le suspect est extrêmement en forme, connaissait bien la zone et avait des connaissances spécifiques sur les outils à utiliser pour couper le câble de telle manière qu’il causerait des dommages catastrophiques à la télécabine tout en protégeant le suspect du mal, ” Le sergent de la GRC. Chris Manseau a déclaré dans un communiqué de presse.

La police a également publié des images de sécurité prises la nuit du deuxième incident, qui montrent un garde surveillant les lieux avec une lampe de poche peu de temps avant que le câble ne soit coupé et que les cabines ne tombent.

La récompense pour les informations menant à la capture et à la condamnation du suspect est désormais de 500 000 $.

Une image thermique montre la personne qui, selon la police, a coupé des câbles sur la télécabine Sea to Sky en 2019 et 2020. Elle a été publiée, accompagnée d’une nouvelle récompense pour information, le 14 septembre. (Photo gracieuseté de la GRC de la Colombie-Britannique)

