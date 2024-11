Le système caribéen a désormais 80 % de chances de se développer. Voici un aperçu des prévisions du comté de Polk

UN une dépression tropicale est susceptible de se former la semaine prochaine avec le développement progressif d’un système qui continue de se développer dans les Caraïbes.

Selon les prévisionnistes du National Hurricane Center il y a 80% de chances qu’une vaste zone de dépression se développera sur le sud-ouest de la mer des Caraïbes au cours des sept prochains jours. Un système plus à l’est, près de Porto Rico, se déplace vers l’est et pourrait provoquer des orages sur les Grandes Antilles avant d’être absorbé par un autre système.

Pendant ce temps, il y a une autre tempête nommée loin de la Floride. La tempête subtropicale Patty s’est formée à l’ouest des Açores samedi matin.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour les côtes des États-Unis ? Il y a beaucoup de si, et Les frappes d’ouragans en novembre restent rares.

« Les indications les plus fiables suggèrent que le flanc ouest de cette haute pression s’étendra toujours sur le Golfe, maintenant une tempête potentielle se déplaçant vers l’ouest ou le nord-ouest dans le sud-ouest du golfe du Mexique », a déclaré Ryan Truchalat, prévisionniste-propriétaire de Weathertiger, qui fournit des rapports pour le réseau USA TODAY.

« Une minorité de membres de l’ensemble modèle ont un passage frontal plus rapide et plus fort, auquel cas une tempête théoriquement près du Yucatan ou de Cuba pourrait alors tourner au nord-est en direction de la Floride vers la fin de la semaine prochaine ou le week-end suivant. »

Bref, tout est clair pour la Floride et les États-Unis ce week-end, mais restez conscient de la situation.

Les prochaines tempêtes de noms sont Rafael et Sara.

Voici les détails de ce qui existe à 8 heures du matin le 2 novembre :

Où se trouve la tempête subtropicale Patty ? Un ouragan se dirige-t-il vers la Floride ?

Emplacement: .39.9N, 34.4W à environ 420 milles à l’ouest-nord-ouest des AçoresVents maximums soutenus : 50 mphMouvement actuel : Est-sud-est à 7 mphPression centrale minimale : 986 Mo

Le centre de la tempête subtropicale Patty était situé près de la latitude 39,9 nord et de la longitude 34,4 ouest. La tempête se déplace vers l’est-sud-est à près de 7 mph. Un mouvement plus rapide vers l’est-sud-est est attendu cette nuit, suivi d’un virage vers l’est et l’est-nord-est dimanche et lundi.

Les vents maximums soutenus sont proches de 50 mph avec des rafales plus élevées. Peu de changement d’intensité est attendu aujourd’hui, mais un affaiblissement progressif est prévu jusqu’au début de la semaine prochaine. Patty pourrait dégénérer en cyclone post-tropical d’ici dimanche soir. Des vents de 40 mph s’étendent vers l’extérieur jusqu’à 205 milles du centre.

Risques affectant le terrain :

VENT: Des conditions de tempête tropicale sont possibles dans certaines parties des Açores ce week-end.

PRÉCIPITATIONS : Patty devrait produire des quantités de précipitations de 1 à 2 pouces sur les Açores jusqu’à dimanche.

SURF: Les houles générées par Patty affecteront les Açores dans les prochains jours. Ces houles sont susceptibles de provoquer des conditions de surf et de courant de retour potentiellement mortelles.

Novembre rapproche le développement tropical de la Floride, aux États-Unis

Depuis 1851, trois ouragans ont touché terre en Floride en novembre.

Alors que les mois précédents de la saison des ouragans dans l’Atlantique voient généralement des vagues tropicales émerger au large des côtes africaines, ce qui donne aux populations un préavis suffisant lorsqu’elles traversent l’Atlantique, ce n’est pas le cas pour le dernier mois de la saison.

« Alors que nous approchons du début novembre, l’accent pour le développement tropical se rapproche des États-Unis. Généralement, les zones d’intérêt en fin de saison sont les Caraïbes et au large de la côte sud-est », a déclaré DaSilva.

Une dépression tropicale pourrait se former en fin de semaine dans les Caraïbes

Mer des Caraïbes du sud-ouest : Des averses et des orages désorganisés sur le sud-ouest de la mer des Caraïbes sont associés à une vaste zone de basse pression.

Un développement progressif de ce système est attendu, et une dépression tropicale est susceptible de se former dans les prochains jours tandis que le système se déplace généralement du nord au nord-ouest sur le centre et l’ouest de la mer des Caraïbes.

Indépendamment du développement, de fortes pluies locales sont possibles sur certaines parties des zones terrestres adjacentes de l’ouest des Caraïbes, notamment la Jamaïque, Hispaniola et Cuba. Les intérêts dans la mer des Caraïbes occidentales devraient surveiller les progrès de ce système.

Chance de formation sur 48 heures : moyenne, 60 pour cent.

Chance de formation sur 7 jours : élevée, 80 pour cent.

Quelles sont les prévisions du comté de Polk ?

Après des semaines de temps extrêmement sec, les risques de pluie dans le comté de Polk augmentent cette semaine. Il y a 30 % d’averses éparses samedi, et 50 % mercredi. Voici les prévisions complètes du National Weather Service de Tampa.

Samedi: 30% de probabilité d’averses, principalement après 17 heures. Généralement ensoleillé, avec un maximum proche de 84. Vent d’est nord-est de 8 à 11 mph, avec des rafales pouvant atteindre 20 mph.

samedi soir: Risque d’averses avant 23h, puis léger risque d’averses après 2h du matin. Généralement nuageux, avec un minimum autour de 69. Vent du nord-est de 6 à 10 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 18 km/h. La probabilité de précipitations est de 30%.

Dimanche: Généralement ensoleillé, avec un maximum proche de 84. Vent d’est nord-est de 6 à 13 mph, avec des rafales pouvant atteindre 21 mph.

dimanche soir: Généralement clair, avec un minimum autour de 68. Vent d’est nord-est de 9 à 11 mph, avec des rafales pouvant atteindre 20 mph.

Lundi: Ensoleillé, avec un maximum proche de 84. Venteux, avec un vent d’est de 9 à 17 mph, avec des rafales pouvant atteindre 24 mph.

lundi soir: Partiellement nuageux, avec une minimale autour de 71. Vent d’est de 18 à 23 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 23 km/h.

Mardi: 20% de probabilité d’averses après 14 heures. Généralement ensoleillé, avec une maximale proche de 87. Venteux, avec un vent d’est de 10 à 27 mph, avec des rafales pouvant atteindre 24 mph.

mardi soir: 20% de probabilité d’averses. Généralement nuageux, avec un minimum autour de 74. Vent d’est de 11 à 22 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 22 km/h.

Mercredi: Léger risque d’averses, puis risque d’averses et d’orages après 14 heures. Partiellement ensoleillé, avec une maximale proche de 85. Venteux, avec un vent d’est de 13 à 26 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 24 km/h. La probabilité de précipitations est de 50%.

mercredi soir: Possibilité d’averses et d’orages. Généralement nuageux, avec un minimum autour de 74. Les risques de précipitations sont de 40 %.

Qu’y a-t-il d’autre et quelle est la probabilité qu’ils se renforcent ?

A proximité des Grandes Antilles : Une vaste zone d’averses et d’orages désorganisés et des rafales de vent s’étendant de près de Porto Rico et d’Hispaniola vers le nord-est sur quelques centaines de kilomètres sont associées à un creux de basse pression.

Un développement lent de ce système est possible au cours des prochains jours alors qu’il se déplace vers l’ouest-nord-ouest à proximité des Grandes Antilles.

Au début de la semaine prochaine, ce système devrait être absorbé par la zone de basse pression au-dessus de la mer des Caraïbes. Indépendamment de l’évolution de la situation, de fortes pluies locales sont possibles au cours des prochains jours sur le nord des îles sous le vent, à Porto Rico, à Hispaniola, à l’est de Cuba et au sud-est des Bahamas.

Chance de formation en 48 heures : faible, 10 pour cent.

Chance de formation sur 7 jours : faible, 10 pour cent.

Atlantique Nord : Averses et orages continuent de montrer des signes d’organisation à proximité d’un système dépressionnaire centré à quelques centaines de kilomètres à l’ouest-nord-ouest des Açores.

Les conditions environnementales pourraient permettre un développement supplémentaire aujourd’hui et cette nuit, et le système pourrait devenir une tempête subtropicale ou tropicale de courte durée alors qu’il se déplace vers l’est-sud-est à une vitesse de 10 à 15 mph. Les vents en altitude devraient devenir défavorables à la poursuite du développement d’ici la fin de ce week-end.

Les intérêts des Açores devraient suivre les progrès de ce système.

Chance de formation sur 48 heures : moyenne, 60 pour cent.

Chance de formation sur 7 jours : moyenne, 60 pour cent.

Qui est susceptible d’être impacté ?

Les eaux dans le Les Caraïbes restent assez chaudes pour aider à favoriser le développement tropical, ont déclaré samedi matin les prévisionnistes d’AccuWeather.

Des brises perturbatrices, appelées cisaillement du ventrestent également faibles dans la région.

« À l’heure actuelle, la zone la plus large de développement tropical la plus probable se situerait au-dessus des Caraïbes occidentales et centrales, et le calendrier de développement s’étendrait de samedi à mardi », a déclaré Bernie Rayno, météorologue en chef d’AccuWeather. « Il est possible que le Cette caractéristique pourrait d’abord évoluer quelque part près des grandes îles du nord des Caraïbes, peut-être en Jamaïque. »

Quelle est la saison des ouragans dans l’Atlantique ?

La saison des ouragans dans l’Atlantique s’étend du 1er juin au 30 novembre.

Le bassin atlantique comprend le nord de l’océan Atlantique, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique.

