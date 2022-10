Le système bancaire parallèle britannique suscite de vives inquiétudes après la tempête sur le marché obligataire

“Je crains qu’à mesure que l’inflation frappe et que les taux d’intérêt augmentent, il y aura un certain nombre d’entreprises, un certain nombre d’organisations qui seront en grave difficulté, donc je ne pense pas que cette crise soit terminée parce que les fonds de pension ont été sauvés en dernier semaine », a déclaré Brown.

Edmund Harriss, directeur des investissements chez Guinness Global Investors, a déclaré mercredi à CNBC que si l’inflation sera tempérée par la baisse de la demande et l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les revenus et le pouvoir d’achat des ménages, le danger est “un broyage et une extension de l’affaiblissement de la demande”. “

La Réserve fédérale américaine a réitéré qu’elle continuerait à augmenter les taux d’intérêt jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée, et Harriss a suggéré que les impressions d’inflation mensuelle de plus de 0,2 % seront perçues négativement par la banque centrale, entraînant un resserrement plus agressif de la politique monétaire. .

Harriss a suggéré que des changements soudains et inattendus des taux où l’effet de levier s’est accumulé dans les “coins les plus sombres du marché” au cours de la période précédente de taux ultra-bas pourraient exposer des zones d'”instabilité fondamentale”.

“En revenant à la question des fonds de pension au Royaume-Uni, c’était l’exigence des fonds de pension de faire face aux passifs à long terme par le biais de leurs avoirs en gilts, pour faire passer les flux de trésorerie, mais les taux ultra-bas signifiaient qu’ils n’étaient pas obtenir les rendements, et ils ont donc appliqué des swaps par-dessus – c’est l’effet de levier pour obtenir ces rendements », a-t-il déclaré.

“Les institutions financières non bancaires, le problème est probablement l’accès au financement. Si votre entreprise repose sur un financement à court terme et un pas en arrière, les institutions prêteuses doivent se serrer la ceinture, resserrer les conditions de crédit, etc., et commencer à aller vers une préservation du capital, alors les gens qui vont mourir de faim sont ceux qui ont le plus besoin d’un financement à court terme.”