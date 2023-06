Le système américain de défense antimissile en Corée du Sud autorisé à un déploiement complet malgré l’indignation de la Chine (rapport)

Selon un rapport, un système de défense antimissile américain en Corée du Sud qui a été condamné par la Chine a été autorisé à un déploiement complet.

La semaine dernière, les ministères sud-coréens de la Défense et de l’Environnement ont mené un examen qui a ouvert la voie au système THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), a rapporté le Wall Street Journal. Selon le département américain de la Défense, le THAAD « donne au système de défense antimissile balistique une capacité transportable à l’échelle mondiale et rapidement déployable pour intercepter et détruire les missiles balistiques à l’intérieur ou à l’extérieur de l’atmosphère pendant leur phase finale ou terminale de vol ».

En 2017, une batterie pour le THAAD – qui donnerait à la Corée du Sud et aux États-Unis la capacité d’abattre des missiles à courte et moyenne portée sur la partie descendante de la trajectoire mais tout en restant relativement éloignée de la cible visée – a été installée dans le cœur de Corée du Sud sur un terrain de golf fermé. L’examen environnemental de la Corée du Sud a interrompu un déploiement complet de THAAD à l’époque au milieu des inquiétudes des résidents locaux près de la base.

Le dernier examen, cependant, a conclu que les risques pour la santé posés par les ondes électromagnétiques de la batterie THAAD étaient insignifiants, permettant aux travaux sur le système de se poursuivre, avec un déploiement complet possible au cours de l’année prochaine, a rapporté le Journal.

LES MÉDIAS D’ÉTAT DE LA CORÉE DU NORD SE moquent de nous pour le « voyage de mendicité honteux » de Blinken pour rencontrer XI

Cette décision, intervenue au milieu d’une série d’essais d’armes et de missiles balistiques en Corée du Nord, a suscité l’indignation de la Chine et de la Russie, qui ont condamné un déploiement potentiel du THAAD car les menaces à la sécurité nationale étant donné que la capacité du radar du système américain peut s’étendre aux deux nations communistes.

Go Myong-Hyun, chercheur principal à l’Asian Institute for Policy Studies, un groupe de réflexion basé à Séoul, a déclaré au Journal qu’un déploiement complet de THAAD impliquerait la construction d’installations de soutien permanentes pour soutenir les soldats et le matériel, et permettant au personnel militaire américain de accès à la base THAAD, ce qu’ils n’avaient pas lors de la réalisation de l’examen.

LA CHINE EN POURPARLERS DE HAUT NIVEAU POUR UN CENTRE D’ENTRAÎNEMENT MILITAIRE À CUBA POUR STATIONNER DES TROUPES AU LARGE DES RIVES AMÉRICAINES: RAPPORT

L’ancien président sud-coréen de gauche Moon Jae-in, qui a pris ses fonctions quelques semaines seulement après l’installation de la batterie THAAD, a déclaré que son prédécesseur conservateur n’avait pas demandé suffisamment de commentaires aux habitants pour approuver l’examen. Pourtant, il y a environ un an, le président conservateur sud-coréen Yoon Suk Yeol a remplacé Moon et a depuis resserré sa collaboration avec les États-Unis.

La Corée du Sud et la Chine ont échangé des guerres de mots publiques au cours des derniers mois à propos de THAAD.

L’été dernier, le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que la Corée du Sud avait accepté les conditions fixées sous l’administration Moon à la suite d’une réunion entre les diplômes. Séoul a nié cela, le bureau de Yoon déclarant la perspective d’un déploiement THAAD comme « une question de souveraineté sécuritaire qui ne pourra jamais faire l’objet de négociations ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il y a quelques jours à peine, le secrétaire d’État américain Antony J. Blinken s’est rendu à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping et d’autres responsables chinois. Le département d’État a déclaré que les deux parties avaient discuté d’une série de problèmes de sécurité mondiaux et régionaux, y compris « les actions provocatrices de la RPDC ».