Le Syrien Bachar al Assad et son épouse rient et saluent la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques au milieu des pourparlers avec la Chine | Nouvelles du monde

Analyse : c’est le message envoyé par cette visite qui compte

Si le voyage d’Assad à Pékin s’inscrit dans le cadre d’un effort visant à mettre fin à une décennie d’isolement diplomatique, alors c’est un effort que la Chine est heureuse de permettre.

Accueillir un personnage comme Bachar al Assad pourrait marginaliser davantage la Chine aux yeux de nombreuses puissances occidentales, mais ce n’est pas une chose qui intéresse beaucoup Xi Jinping et il est de plus en plus disposé à le faire savoir clairement.

Ce que la Chine recherche à travers ses relations avec la Syrie, ce n’est pas seulement une influence au Moyen-Orient (elle tente de plus en plus de se positionner comme un médiateur de paix potentiel et une superpuissance incontournable dans la région), mais aussi des opportunités économiques.

En effet, la Syrie a rejoint l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » en 2022, et la Chine est sans aucun doute parfaitement consciente du potentiel d’affaires qui existe pour reconstruire cette nation déchirée par la guerre.

Bien entendu, toute entreprise avec la Syrie risque de faire l’objet de sanctions américaines, qui peuvent geler les avoirs de toute personne traitant avec la nation arabe.

Mais c’est sans doute le message de cette visite qui compte tout autant que le fond : la Chine fera les choses à sa manière et n’a pas besoin de suivre les normes internationales établies par l’Occident.