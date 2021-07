Le syndrome inflammatoire chez les enfants déclenchés par Covid-19 peut se résoudre rapidement, étude

Les problèmes cardiaques chez les enfants, qui ont été hospitalisés pour un syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C) – une maladie inflammatoire déclenchée par Covid – n’ont duré que quelques mois et se sont résolus rapidement, suggère une étude. Le MIS-C est une maladie rare qui provoque une inflammation généralisée dans tout le corps. De nombreux enfants atteints de MIS-C étaient asymptomatiques ou présentaient des symptômes légers de Covid au début, mais des semaines plus tard, ils ont développé une variété de symptômes non respiratoires, notamment des douleurs abdominales, des éruptions cutanées, des anomalies cardiaques et, dans certains cas, une pression artérielle extrêmement basse.

Cependant, ceux-ci ont pour la plupart disparu en quelques mois, a révélé l’étude menée par des chercheurs de l’Université Columbia et de NewYork-Presbyterian.

«Nous avons appris que Covid provoque un éventail de maladies chez les enfants. Certains sont asymptomatiques ou légèrement symptomatiques et un petit nombre d’enfants qui développent un MIS-C tombent gravement malades, nécessitant une admission à l’USI », a déclaré Kanwal M. Farooqi, professeur adjoint de pédiatrie au Vagelos College of Physicians and Surgeons de Columbia.

« C’est un soulagement que cette étude montre que la plupart des manifestations cardiaques et immunologiques graves que nous avons vues chez les enfants atteints de MIS-C se sont résolues rapidement », a ajouté Farooqi.

La petite étude, publiée dans la revue Pediatrics, a analysé environ 45 patients MIS-C. Près de 80 pour cent des enfants présentaient un certain type de dysfonctionnement cardiaque et près de la moitié présentaient des anomalies cardiaques modérées à graves, notamment une diminution de la capacité du cœur à pomper correctement, une dilatation des artères coronaires et des fuites de valves cardiaques.

Les deux tiers des enfants ont également connu une diminution temporaire du nombre de globules blancs pendant leur séjour à l’hôpital. La majorité avait une augmentation des marqueurs inflammatoires, et plus de la moitié avaient également des marqueurs cardiaques spécifiques élevés indiquant une lésion cardiaque.

La plupart des patients ont répondu rapidement aux stéroïdes et à d’autres traitements et ont obtenu leur congé au bout de cinq jours environ. Les anomalies immunologiques et les marqueurs des lésions cardiaques sont revenus à la normale en quelques semaines et en quatre mois, la plupart des anomalies cardiaques étaient résolues, y compris toutes les anomalies des artères coronaires, a déclaré Farooqi.

« Néanmoins, étant donné l’absence de données à long terme, nous recommandons que les enfants qui présentaient un dysfonctionnement plus que léger à l’échographie cardiaque devraient subir une IRM cardiaque à six mois et consulter un pédiatre avant d’être autorisés pour les sports de compétition », a-t-il noté.

