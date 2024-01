Le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, lié au déclin cognitif, selon une étude

Laissez-vous inspirer par un résumé hebdomadaire sur le bien-vivre, en toute simplicité. Inscrivez-vous à la newsletter Life, But Better de CNN pour obtenir des informations et des outils conçus pour améliorer votre bien-être..





Le syndrome des ovaires polykystiques, connu sous le nom de SOPK, est connu depuis longtemps pour des symptômes tels que des règles manquées ou un excès de poils. Aujourd’hui, de nouvelles recherches ont révélé un autre effet potentiel : dysfonctionnement cognitif plus tard dans la vie.

Le rapport scientifique « est l’une des rares études à étudier le fonctionnement cognitif et les conséquences sur le cerveau chez ces femmes à la quarantaine », a déclaré le Dr Pauline Maki, professeur et directrice du programme de recherche sur la santé mentale des femmes à l’Université de l’Illinois à Chicago, par courrier électronique. Maki n’a pas participé à l’étude, publiée mercredi dans la revue Neurologie.

Syndrome des ovaires polykystiques désigne les symptômes liés à un déséquilibre hormonal chez les personnes assignées de sexe féminin à la naissance. Les signes révélateurs peuvent inclure « des changements du cycle menstruel, des changements cutanés tels qu’une augmentation de la pilosité faciale et corporelle et de l’acné, des croissances anormales des ovaires et l’infertilité », selon l’Institut national Eunice Kennedy Shriver de la santé infantile et du développement humain.

Cette maladie chronique touche environ 8 à 13 % des femmes et des filles en âge de procréer dans le monde, selon le Organisation Mondiale de la Santémais jusqu’à 70 % pourraient souffrir du SOPK sans être diagnostiqué.

La nouvelle étude a porté sur 907 participantes, âgées de 18 à 30 ans au début de l’étude, qui ont été suivies pendant 30 ans. Les participants à l’étude ont effectué des tests sur la mémoire, les capacités verbales, l’attention et la vitesse de traitement. Au test d’attention, les 66 personnes atteintes du SOPK ont obtenu en moyenne des résultats inférieurs d’environ 11 % à ceux des participants non atteints. Les personnes atteintes de cette maladie ont également obtenu des résultats inférieurs aux mesures de la mémoire et des capacités verbales.

“Bien que le SOPK ait été associé à des maladies métaboliques comme l’obésité et le diabète qui peuvent entraîner des problèmes cardiaques, on en sait moins sur la manière dont cette maladie affecte la santé du cerveau”, a déclaré le Dr Heather G. Huddleston, directrice de l’Université de Californie à San Francisco. Clinique et programme de recherche sur le SOPK, dans un communiqué de presse. Huddleston est le premier auteur de l’étude.

« Nos résultats suggèrent que les personnes atteintes de cette maladie ont une mémoire et des capacités de réflexion plus faibles et des changements cérébraux subtils à la quarantaine. Cela pourrait avoir un impact sur une personne à plusieurs niveaux, notamment sur sa qualité de vie, sa réussite professionnelle et sa sécurité financière.

Les auteurs ont également découvert, via des scintigraphies cérébrales, que par rapport aux personnes sans SOPK, 25 personnes atteintes de cette maladie avaient une substance blanche en moins bon état, ce qui peut être un indicateur du vieillissement cérébral. matière blanche est réalisée en fibres nerveuses groupées et aide à coordonner la communication entre les différentes régions du cerveau.

Les résultats mettent en évidence « des vulnérabilités cognitives potentielles chez les femmes atteintes du SOPK, bien qu’il soit important de savoir qu’il s’agit de faiblesses cognitives et non de déficiences », a déclaré Maki. « En d’autres termes, leurs résultats à ces tests sont moins bons que les autres femmes, mais ils ne se situent pas dans la catégorie des déficiences. »

Plusieurs limites de l’étude signifient que ses résultats doivent être interprétés avec prudence, ont déclaré les experts.

D’une part, l’étude a montré une association entre le SOPK et le déclin cognitif, mais n’a pas prouvé que la maladie provoque un déclin cognitif, ont indiqué les auteurs. Deuxièmement, ce qui constituait un diagnostic de SOPK n’était pas l’opinion d’un médecin, mais les niveaux d’androgènes et les souvenirs des participants concernant leurs symptômes. Des niveaux élevés d’androgènes sont l’une des caractéristiques recherchées par les médecins du SOPK au cours du processus de diagnostic.

“Essentiellement, ce que nous pourrions voir ici, c’est ce qui se produit lorsque le SOPK n’est pas traité”, a déclaré par courrier électronique Mateja Perović, étudiant au doctorat au département de psychologie de l’Université de Toronto. « Il est important que tout lecteur concerné garde cela à l’esprit. S’ils gèrent leurs symptômes du SOPK, ils font déjà beaucoup pour protéger la santé de leur cerveau à long terme.

L’endocrinologue Dr Wiebke Arlt, qui n’a pas participé à l’étude, s’est montré préoccupé par les critères diagnostiques des auteurs.

Le syndrome des ovaires polykystiques « a été diagnostiqué selon des critères inhabituels, par exemple des androgènes supérieurs au 75e centile de la plage de référence », a déclaré Arlt, directeur de l’Institut des sciences cliniques de l’Imperial College de Londres, par courrier électronique. « Habituellement, ce chiffre serait supérieur au 95e centile de la plage de référence. »

Compte tenu de ces limites, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats et déterminer comment ces changements se produisent, a déclaré Huddleston, « notamment en examinant les changements que les gens peuvent apporter pour réduire leurs chances de penser et leurs problèmes de mémoire ».

Mais pour l’instant, certains experts ont au moins des informations préliminaires des idées sur les processus potentiels derrière le lien entre le SOPK et le déclin cognitif.

Cependant, « le mécanisme derrière le vieillissement cognitif accéléré est que les anomalies métaboliques – résistance à l’insuline, inflammation, tolérance au glucose altérée – affectent non seulement les vaisseaux sanguins et le cœur, mais aussi tous les organes, y compris le cerveau », a déclaré le Dr Katherine Sherif, professeur de médecine. à l’Université Thomas Jefferson de Philadelphie, qui n’a pas participé à l’étude, par courrier électronique.

La génétique peut également jouer un rôle dans les liens entre le SOPK et le déclin cognitif, a déclaré le Dr Ricardo Azziz, professeur d’obstétrique et de gynécologie à l’Université d’Alabama à Birmingham, qui n’a pas participé à la recherche.

Gestion du SOPK et de la santé cérébrale



Il n’existe actuellement aucun remède contre le SOPK, mais il existe des traitements et des changements de mode de vie qui peuvent aider à gérer les symptômes.

“Nous voulons tous avoir un cerveau sain à un âge avancé afin qu’il soit résistant aux maladies du vieillissement comme la maladie d’Alzheimer”, a déclaré Maki. « Ainsi, pour les femmes atteintes du SOPK, elles (devraient) maintenir leur santé cérébrale en contrôler leur diabètefaire du bon exercice, contrôler la tension artérielle, maintenir leur taux de cholestérol dans la fourchette saine et, peut-être (si) des recherches futures confirment ces résultats, en maintenant les niveaux d’androgènes dans la fourchette normale à mesure qu’ils vieillissent.

Sherif a fait écho à ces sentiments.

“La plupart des filles et des femmes se voient prescrire la pilule contraceptive et on leur dit de ‘perdre du poids'”, a-t-elle déclaré, mais traiter de manière agressive les troubles métaboliques est le meilleur moyen de gérer le SOPK et de prévenir le déclin cognitif.

D’autres traitements importants comprennent améliorer la qualité du sommeil et force musculaireet discutez avec votre médecin de tout médicament ou supplément qui pourrait être utile, a-t-elle ajouté.