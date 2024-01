Le syndrome de Williams de mes jumeaux m’a mis en colère, mais cela les rend spéciaux

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Les jumeaux ont reçu un diagnostic de syndrome de Williams alors qu’ils n’avaient que 10 semaines. Avec l’aimable autorisation d’Amanda Niszczot Riemersma

Les jumeaux d’Amanda Niszczot Riemersma sont nés avec une mutation génétique rare, le syndrome de Williams.

Officiellement, cela s’appelle un trouble – mais Amanda en est venue à y voir un « cadeau magique ».

Les traits communs du syndrome incluent une empathie innée et une positivité contagieuse et implacable.

Cet essai tel que raconté est basé sur une conversation avec Amanda Niszczot Riemersma, dont les jumeaux souffrent du syndrome de Williams. Il a été édité pour des raisons de longueur et de clarté.

À l’âge de 10 semaines, mes magnifiques jumeaux identiques, Mason et Jordan, ont reçu un diagnostic de syndrome si rare que presque personne à l’hôpital de Newcastle, en Australie, n’en avait entendu parler.

Ils avaient des problèmes respiratoires et, après les avoir examinés, le cardiologue a déclaré qu’il pensait qu’ils souffraient du syndrome de Williams causé par la délétion du gène de l’élastine. J’ai bêtement supposé que c’était une maladie cardiaque.

Il a répondu : « C’est plus que ça » et je lui ai demandé si je devais le rechercher sur Google. Il a répondu “oui, tenez-vous-en aux sites Web réputés”.

Tout ce que j’ai vu, ce sont les aspects négatifs : les anomalies de santé, comme les problèmes cardiaques, et aussi potentiellement les yeux, les dents, les reins et les intestins. Les personnes atteintes du syndrome de Williams peuvent avoir une déficience intellectuelle légère à modérée. J’ai souvent vu des photos de personnes avec des traits faciaux ressemblant à ceux d’un elfe, notamment un front large, un menton sous-développé, un nez court et des joues pleines.

Ce n’était pas si réconfortant.

J’étais cette mère folle qui criait sur les toits : “C’est quoi ce syndrome ? Quelqu’un peut-il m’aider ?”

j’étais faché

J’ai demandé au cardiologue s’il avait déjà vu cela. Il avait. J’ai demandé à savoir : quel âge a cette personne ? Comment est leur vie ? Est-ce qu’ils ont un travail ? Sont-ils marriés? Sont-ils handicapés ?

Il ne pouvait pas me le dire. J’étais en colère contre le cardiologue. Au monde.

Les jumeaux ont maintenant 4 ans et ont des traits de visage semblables à ceux d’un elfe. Avec l’aimable autorisation d’Amanda Niszczot Riemersma

J’ai couru hors de la pièce et j’ai vomi. Puis je suis tombé à genoux et j’ai prié pour que ce ne soit pas réel. Je voulais juste entendre : ce sera doux. Ils auront une belle vie. Mais personne ne pouvait le garantir.

Au lieu de cela, ce que j’entendais à chaque fois, c’est qu’ils ne conduiraient peut-être jamais à cause de leur mauvaise conscience spatiale. Ils ne peuvent pas vivre de manière indépendante parce qu’ils ne peuvent pas gérer leur argent ou se rendre d’un point A à un point B. Ils peuvent avoir l’air extrêmement handicapés. Chacun était comme une balle.

Maintenant, je me sens comme la maman la plus chanceuse de tous les temps

Ensuite, je me suis assis sur mon canapé, les regardant pendant des semaines, me posant encore et encore la même question brutale : « Comment puis-je les réparer ?

Vous pouvez réparer les cœurs, les yeux ou les dents. Mais on ne peut pas réparer l’intelligence cognitive.

Je sais maintenant que c’était le choc et le chagrin qui parlaient. C’est incroyable maintenant de repenser à ces sentiments parce que je ne pourrais pas me sentir plus différent aujourd’hui. Honnêtement, je me sens comme la maman la plus chanceuse du monde entier.

Parce que ce que je négligeais, ce sont les traits communs, magiques et positifs de ce syndrome.

Au fil des mois, ces traits de caractère uniques ressortent de leurs premiers sourires. Cela m’a sorti de l’endroit le plus sombre de ma vie.

Les personnes atteintes du syndrome de Williams ont généralement des personnalités extrêmement extraverties, des dispositions toujours heureuses, une ouverture sans fin à l’engagement avec les autres, très peu d’inhibition sociale, d’excellentes compétences linguistiques et une intuition et une empathie naturelles.

Plus je lisais, plus j’étais excité, voire obsédé par mes jumeaux. Parce que ces petites fées ressemblant à des lutins s’épanouissaient sous mes yeux, et elles m’émerveillent encore quotidiennement.

J’ai récemment pris une photo de Jordan ressemblant tellement à un elfe que cela m’a époustouflé. Je ne suis plus en colère ni effrayé par leur état.