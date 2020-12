Les mystérieux symptômes subis par les espions et diplomates américains à Cuba et en Chine pourraient être dus à une énergie micro-ondes dirigée, selon un nouveau rapport des Académies nationales des sciences.

Le nouveau rapport, qui a été obtenu par NBC News, ne dit pas explicitement que les micro-ondes ont été déployés intentionnellement comme une arme, mais n’exclut pas cette possibilité.

Des experts médicaux et scientifiques des académies des sciences ont étudié 40 employés du département d’État et ont noté qu’aucun symptôme similaire n’avait été enregistré auparavant dans la littérature médicale.

L’ambassade américaine à Cuba, où travaillaient certains des 40 employés du département d’État qui souffraient de symptômes neurologiques débilitants

Les employés ont souffert de bruits forts et de sensation de pression dans la tête, de vertiges et de détresse visuelle. Pour certains, les symptômes persistent.

« Le comité a estimé que bon nombre des signes, symptômes et observations distinctifs et aigus signalés par les employés (du gouvernement) sont compatibles avec les effets de l’énergie radiofréquence (RF) pulsée et dirigée », indique le rapport.