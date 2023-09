Le syndicat United Auto Workers va-t-il faire grève ? Ils pourraient le faire, et voici pourquoi – NBC Los Angeles

Environ 146 000 travailleurs américains de l’automobile devraient se mettre en grève cette semaine si General Motors, Ford et Stellantis ne parviennent pas à répondre à leurs revendications de fortes augmentations de salaire et au rétablissement des concessions que les travailleurs avaient faites il y a des années lorsque les entreprises étaient en difficulté financière.

Shawn Fain, le président combatif du syndicat United Auto Workers, a menacé de faire grève dans les trois entreprises qui ne seraient pas parvenues à un accord avant l’expiration de son contrat avec le syndicat, à 23 h 59, heure de l’Est, jeudi.

Les deux parties ont commencé à échanger des propositions sur les salaires et les avantages sociaux la semaine dernière. Bien que des progrès progressifs semblent avoir été réalisés, un accord final pourrait intervenir trop tard pour éviter des débrayages de travailleurs de l’UAW dans des usines de plusieurs États. Toute grève entraînerait probablement d’importantes perturbations dans la production automobile aux États-Unis.

Voici un aperçu des problèmes qui font obstacle à la conclusion de nouveaux accords contractuels et de ce à quoi les consommateurs pourraient être confrontés en cas de grève prolongée :

QUE VEULENT LES TRAVAILLEURS ?

Le syndicat a demandé une augmentation de 46 % du salaire général sur quatre ans – une augmentation qui ferait passer un ouvrier d’une usine d’assemblage de grande envergure de 32 dollars de l’heure actuellement à environ 47 dollars. En outre, l’UAW a exigé la fin des différents niveaux de salaires pour les emplois en usine ; une semaine de 32 heures avec 40 heures rémunérées ; le rétablissement des pensions traditionnelles à prestations définies pour les nouvelles recrues qui ne bénéficient désormais que de régimes de retraite de type 401(k) ; et un retour des augmentations de salaire liées au coût de la vie, entre autres avantages.

Le plus important pour le syndicat est peut-être de pouvoir représenter les travailleurs de 10 usines de batteries pour véhicules électriques, dont la plupart sont construites par des coentreprises entre constructeurs automobiles et fabricants de batteries sud-coréens. Le syndicat souhaite que ces usines reçoivent les meilleurs salaires de l’UAW. Cela s’explique en partie par le fait que les travailleurs qui fabriquent désormais des composants pour moteurs à combustion interne auront besoin d’un lieu de travail à mesure que l’industrie automobile se tourne de plus en plus vers les véhicules électriques.

« Notre syndicat », a déclaré Fain, « ne va pas rester les bras croisés pendant qu’ils remplacent les barons du pétrole par des barons de la batterie. »

Actuellement, les travailleurs de l’UAW embauchés après 2007 ne reçoivent pas de pension à prestations définies. Leurs bienfaits pour la santé sont également moins généreux. Pendant des années, le syndicat a renoncé aux augmentations générales de salaire et a perdu les augmentations de salaires liées au coût de la vie pour aider les entreprises à contrôler les coûts. Bien que les ouvriers d’assemblage de haut niveau gagnent 32,32 dollars de l’heure, les travailleurs temporaires commencent à un peu moins de 17 dollars. Pourtant, les travailleurs à temps plein ont reçu cette année des chèques de participation aux bénéfices allant de 9 716 $ chez Ford à 14 760 $ chez Stellantis.

Fain lui-même a reconnu que les revendications du syndicat étaient « audacieuses ». Mais il a fait valoir que les constructeurs automobiles, richement rentables, peuvent se permettre d’augmenter considérablement les salaires des travailleurs pour compenser ce que le syndicat a abandonné pour aider les entreprises à résister à la crise financière de 2007-2009 et à la Grande Récession.

Au cours de la dernière décennie, les Trois de Détroit sont devenus de solides générateurs de profits. Ils ont collectivement enregistré un bénéfice net de 164 milliards de dollars, dont 20 milliards cette année. Les PDG des trois principaux constructeurs automobiles gagnent plusieurs millions de dollars en rémunération annuelle.

QU’ONT PROPOSÉ LES ENTREPRISES ?

Une offre contractuelle de Ford proposait une augmentation de salaire cumulée de 10 % sur la durée du contrat de quatre ans, ainsi que plusieurs paiements forfaitaires, dont 6 000 $ pour couvrir l’inflation. GM a également offert 10 %, avec des sommes forfaitaires similaires. Stellantis (anciennement Fiat Chrysler) a proposé des augmentations de salaire de 14,5 % sur quatre ans, sans montant forfaitaire dans l’enveloppe salariale. Mais il propose des sommes forfaitaires pour couvrir l’inflation. Tous ont offert des primes de ratification de contrat mais ont rejeté la semaine de travail raccourcie demandée par l’UAW.

Dans le cadre de sa proposition, Ford a déclaré avoir calculé que le salaire annuel moyen, y compris les heures supplémentaires et les primes forfaitaires, passerait d’une moyenne de 78 000 dollars par an l’année dernière à plus de 92 000 dollars la première année d’un nouveau contrat.

Les entreprises ont rejeté les revendications du syndicat, les jugeant trop coûteuses. L’argument des constructeurs automobiles est qu’ils devront absorber d’énormes dépenses en capital dans les années à venir pour continuer à construire des véhicules à moteur thermique tout en concevant des véhicules électriques et en construisant des usines de batteries et d’assemblage pour l’avenir.

Ils affirment également qu’un contrat trop somptueux de l’UAW leur imposerait des dépenses qui feraient monter les prix de détail des véhicules, plaçant les constructeurs automobiles de Détroit au-dessus de leurs concurrents d’Europe et d’Asie. Des analystes extérieurs affirment qu’en incluant les salaires et les avantages sociaux, les travailleurs des usines d’assemblage de Detroit Three reçoivent désormais environ 60 dollars de l’heure, tandis que les travailleurs des usines de constructeurs automobiles asiatiques aux États-Unis reçoivent entre 40 et 45 dollars.

Dans une lettre vendredi, Mark Stewart, directeur de l’exploitation de Stellantis, a déclaré aux employés que l’offre de l’entreprise au syndicat rendrait financièrement réalisable l’emploi des travailleurs de la prochaine génération.

« Cela protège également la capacité future de l’entreprise à continuer à être compétitive à l’échelle mondiale dans un secteur en transition rapide vers les véhicules électriques », a écrit Stewart.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Le syndicat et les entreprises continuent d’échanger des contre-offres en matière de salaires et d’avantages sociaux et continueront probablement de le faire pendant la semaine de travail précédant la date limite de grève de jeudi soir.

« Les choses avancent mais elles avancent très lentement et nous avons un long chemin à parcourir en quatre jours », a déclaré Fain lors d’un événement vidéo dimanche soir.

Vendredi, Fain a déclaré que les offres de l’entreprise n’étaient pas suffisantes et qu’il les avait jetées à la poubelle. Mais il a déclaré qu’il avait rendu visite à GM et Ford dimanche et qu’il se préparait à rencontrer Stellantis lundi.

D’un côté, l’UAW a adopté une position conflictuelle. Ses membres ont voté à 97 % en août pour autoriser les dirigeants à appeler à des débrayages. Elle a déposé auprès du gouvernement fédéral des accusations de pratiques de travail déloyales contre Stellantis et GM – accusations que les entreprises ont niées. Et le syndicat a qualifié de « décevantes » les offres de contrat des trois entreprises.

Fain a néanmoins suscité un certain espoir en affirmant que le syndicat ne voulait pas faire grève et préférerait conclure des accords contractuels avec les constructeurs automobiles.

UNE GRÈVE CAUSE UNE AUGMENTATION DES PRIX DES VOITURES ?

Finalement. GM, Ford et Stellantis ont continué à faire fonctionner leurs usines 24 heures sur 24 pour s’approvisionner chez les concessionnaires. Mais cela signifie également mettre plus d’argent dans les poches des membres de l’UAW et renforcer leurs coussins financiers.

Fin août, les trois constructeurs automobiles disposaient collectivement de suffisamment de véhicules pour tenir 70 jours. Après cela, ils seraient à court. Les acheteurs qui ont besoin de véhicules s’adresseraient probablement à des concurrents non syndiqués, qui pourraient leur facturer davantage.

Les véhicules sont déjà rares par rapport aux années précédant la pandémie, qui a déclenché une pénurie mondiale de puces informatiques qui a entravé les usines automobiles.

Sam Fiorani, analyste chez AutoForecast Solutions, une société de conseil, a déclaré que les constructeurs automobiles disposaient d’environ 1,96 million de véhicules en stock fin juillet. Avant la pandémie, ce chiffre atteignait 4 millions.

« Un arrêt de travail de trois semaines ou plus », a déclaré Fiorani, » drainerait rapidement l’offre excédentaire, augmentant les prix des véhicules et poussant davantage de ventes aux marques non syndiquées « , a déclaré Fiorani.

UNE GRÈVE POURRAIT-ELLE NOMMER L’ÉCONOMIE ?

Oui, si c’est long et surtout dans le Midwest, où sont concentrées la plupart des usines automobiles. L’industrie automobile représente environ 3 % du produit intérieur brut de l’économie américaine – sa production totale de biens et de services – et les constructeurs automobiles de Détroit représentent environ la moitié du marché automobile américain total.

En cas de débrayage, les travailleurs recevraient environ 500 dollars par semaine d’indemnités de grève, soit bien moins que ce qu’ils gagnent pendant qu’ils travaillent. En conséquence, des millions de dollars de salaires seraient retirés de l’économie.

Les constructeurs automobiles seraient également touchés. Si une grève contre les trois entreprises ne durait que dix jours, cela leur coûterait près d’un milliard de dollars, a calculé l’Anderson Economic Group. Lors d’une grève de 40 jours de l’UAW en 2019, GM a perdu à lui seul 3,6 milliards de dollars.

DE QUEL CÔTÉ A L’AVANTAGE ?

C’est difficile à dire. Les entreprises disposent de suffisamment de liquidités pour résister à une grève. Le syndicat dispose d’un fonds de grève de 825 millions de dollars. Mais il serait épuisé en un peu moins de trois mois si les 146 000 travailleurs se retiraient.

L’incapacité du syndicat à organiser les usines américaines dirigées par des constructeurs automobiles étrangers représente un désavantage pour le syndicat, car ces entreprises paient moins que les entreprises de Détroit.

Mais les syndicats ont montré leurs muscles et ont obtenu d’importants accords de contrats dans d’autres entreprises. Dans le cadre de leur accord avec UPS, par exemple, les Teamsters ont obtenu pour leurs chauffeurs les mieux payés un salaire de 49 dollars de l’heure après cinq ans.

Jusqu’à présent cette année, 247 grèves ont eu lieu, impliquant 341 000 travailleurs – le plus grand nombre depuis que l’Université Cornell a commencé à suivre les grèves en 2021, bien qu’il reste bien en deçà des chiffres des années 1970 et 1980.