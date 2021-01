Le plus grand syndicat du Royaume-Uni et le plus grand donateur du Labour, Unison, a élu sa première femme à la tête, dans un coup de pouce à Sir Keir Starmer qui a porté un coup à la gauche du parti.

Christina McAnea, qui était secrétaire générale adjointe du syndicat, a remporté 47% des voix dans la course pour succéder à Dave Prentis, battant les candidats soutenus par l’ancien chef du parti Jeremy Corbyn et l’ancien chancelier fantôme John McDonnell.

Responsable syndicale depuis les années 1980, qui a largement évité les batailles internes du parti travailliste, Mme McAnea devrait soutenir largement Starmer après avoir pris ses nouvelles fonctions le 22 janvier.

Son élection intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Sir Keir et les syndicats au sujet de la suspension de M. Corbyn du parti parlementaire.

Son rival Paul Holmes, soutenu par McDonnell, qui a pris la deuxième place avec 34%, a appelé à la réintégration de Corbyn.

Et l’allié de longue date de Corbyn, Roger McKenzie, qui a pris 11% après avoir été approuvé par l’ancien chef, a clairement indiqué qu’il était prêt à repenser le soutien financier du syndicat au parti travailliste, avertissant qu’il ne «financerait pas aveuglément» le parti si Starmer changeait de politique.

Mme McAnea a déclaré que ses priorités en tant que secrétaire générale du syndicat de 1,3 million de membres seront « de soutenir les travailleurs de la fonction publique pendant la pandémie, d’assurer une augmentation de salaire précoce pour le personnel du NHS et de garantir que le gouvernement renonce à ses plans de gel des salaires mal jugé. ».

Et elle a ajouté: «La pression pour obtenir le financement et la volonté politique de créer un service national de soins de qualité et abordable, où le personnel est respecté et payé équitablement, vient de près.

Quittant son poste de direction après 20 ans, M. Prentis a déclaré: «C’est un jour historique pour notre syndicat, et je suis ravi que Christina – une amie proche et collègue depuis plus de 30 ans – ait été élue aujourd’hui secrétaire générale de notre grand syndicat. .

«Je suis tellement fière que notre syndicat de plus d’un million de femmes ait maintenant sa toute première femme dirigeante. Christina sera une fantastique secrétaire générale, car elle préside un syndicat en pleine croissance.

Des élections vont bientôt arriver dans deux autres grands syndicats qui font des dons importants aux travaillistes.

Len McCluskey doit démissionner prochainement chez Unite, le deuxième syndicat du pays.