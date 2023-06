Le syndicat Starbucks dit que les travailleurs vont faire la grève pour le décor Pride

Certains organisés Starbuck les magasins feront la grève aux États-Unis à partir de vendredi à Seattle après que le géant du café et le syndicat représentant les baristas se soient publiquement affrontés au sujet des affirmations selon lesquelles l’entreprise n’autorisait pas la décoration du mois de la fierté dans les cafés.

Le syndicat, Starbucks Workers United, a déclaré que plus de 150 magasins représentant près de 3 500 travailleurs se sont engagés à se joindre aux grèves, qui auront lieu la semaine prochaine. Plus de deux douzaines de magasins supplémentaires votent des autorisations de grève et le nombre pourrait atteindre près de 200 magasins d’ici la fin de la semaine, a indiqué le syndicat.

La semaine dernière, le syndicat a allégué que des dizaines de magasins américains n’autorisaient pas les employés à décorer pour le mois de la fierté, des accusations suggérant qu’une vague de réactions négatives contre l’inclusion LGBTQ + avait atteint un bastion libéral perçu dans les entreprises américaines. Starbucks a déclaré qu’il n’avait pas révisé ses directives pour les décorations des magasins.

« Aucune politique n’a été modifiée à ce sujet et nous continuons d’encourager nos dirigeants de magasins à célébrer avec leurs communautés, y compris pour le mois de la fierté américaine en juin », a déclaré la société la semaine dernière, ajoutant qu’elle soutenait sans relâche la communauté LGBTQ+. Les dirigeants et les employés des magasins locaux peuvent prendre leurs propres décisions en matière de décoration conformément aux directives énoncées dans les manuels de sécurité et de sûreté de l’entreprise.

En réponse aux promesses de grève, l’entreprise a ajouté : « Workers United continue de diffuser de fausses informations sur nos avantages, nos politiques et nos efforts de négociation – une tactique utilisée pour apparemment diviser nos partenaires et détourner l’attention de leur incapacité à répondre aux séances de négociation pendant plus de 200 ans. magasins. »

Dans une publication sur son siteStarbucks a partagé une lettre du 14 juin de sa vice-présidente des ressources partenaires, May Jensen, à la présidente de Workers United, Lynne Fox, demandant au syndicat de « cesser d’induire sciemment des partenaires en erreur ».

Workers United a allégué des cas dans au moins 22 États où les travailleurs n’ont pas été en mesure de décorer, pointant vers des comptes de médias sociaux où les travailleurs ont documenté leurs réclamations. Le syndicat a déclaré qu’il avait déposé une plainte pour pratique de travail déloyale contre Starbucks pour ce qu’il prétendait être un changement de politique. Certaines des grèves des prochains jours sont liées à cette revendication.

Tous les magasins qui feront la grève n’ont pas eu de problèmes liés au décor Pride.

Parker Davis, un barista de 21 ans à San Antonio, Texas, travaille dans un magasin qui n’a pas eu de différend autour du décor Pride mais qui fera partie des grèves.

« Il y a un grand pourcentage de partenaires dans mon magasin qui font partie de la communauté LGBTQ et qui pensent que les actions continues de Starbucks en essayant de limiter ou de supprimer les décorations de fierté n’ont tout simplement pas de sens avec ce que l’entreprise a fait dans le passé. « , a déclaré Davis.

Davis a déclaré à CNBC qu’il s’attendait à plusieurs piqueteurs, mais a déclaré qu’il n’était pas clair si le magasin serait en mesure d’ouvrir pendant la grève.

Les allers-retours publics sur les décorations pour célébrer le mois de la fierté surviennent alors que de grandes marques, notamment Cible et Lumière de bourgeon ont été ciblés pour soutenir la communauté LGBTQ+. Dans ces deux cas, les entreprises ont été confrontées à l’opposition des consommateurs conservateurs aux partenariats ou à la marchandise pour les personnes transgenres – puis ont vu des réactions négatives de la part de clients plus libéraux pour la déférence perçue envers les critiques.

Dans l’Oklahoma, les travailleurs ont été informés que les restrictions sur la décoration étaient par souci de sécurité après les récentes attaques dans les magasins Target, a déclaré le syndicat.

Les travailleurs de Starbucks font également grève pour des allégations selon lesquelles Starbucks traîne les pieds dans la négociation des contrats.

« Une négociation de bonne foi donne l’impression que les deux parties font des propositions et essaient de se rencontrer au milieu – Starbucks n’est pas disposé à le faire », a déclaré Workers United dans un communiqué. « Malgré nos propositions non économiques depuis plus de 8 mois et nos propositions économiques depuis plus d’un mois maintenant, Starbucks n’a pas réussi à accepter provisoirement une seule ligne d’une seule proposition ou à fournir une seule contre-proposition. Ce que fait Starbucks, ce n’est pas négocier , ça cale. »

La grève « est importante pour moi car elle envoie le message que nous n’allons pas rester les bras croisés pendant que Starbucks continue de retarder les négociations contractuelles et continue de participer à la lutte contre les syndicats », a déclaré Davis.

Pour sa part, Starbucks maintient que Workers United n’a répondu qu’à un quart des plus de 450 séances de négociation que Starbucks a proposées pour des magasins individuels à l’échelle nationale, à ce jour, et s’est engagé à faire progresser les négociations vers un premier contrat.

La torréfaction où les grèves débuteront vendredi n’a pas eu de différends sur les décorations de la fierté, mais fait également grève par solidarité.

« La torréfaction veut faire preuve de solidarité avec tous les travailleurs qui ont été victimes de discrimination dans l’entreprise », a déclaré à CNBC Mari Cosgrove, une barista de 28 ans sur le site de Seattle.

« Franchement, cela ressemble à une attaque lorsque ces drapeaux sont retirés », a déclaré Cosgrove. « Les partenaires de ces magasins apprécient vraiment de pouvoir être vus et de sentir qu’il s’agit d’un espace communautaire pour eux. Starbucks est vraiment fier d’être un troisième lieu, y compris pour ses employés. »

Plus de 300 magasins appartenant à l’entreprise ont voté pour se syndiquer depuis que le premier dépôt a eu lieu en août 2021, mais Starbucks et Workers United n’ont pas encore convenu d’un contrat.

Starbucks compte plus de 9 000 établissements appartenant à l’entreprise aux États-Unis

– Amelia Lucas de CNBC a contribué à ce rapport.