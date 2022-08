Le syndicat Starbucks demande au géant du café d’étendre les augmentations de salaire et les avantages aux magasins syndiqués

Alors que les augmentations de salaire devraient entrer en vigueur lundi dans les cafés Starbucks aux États-Unis, les organisateurs syndicaux demandent au géant du café d’étendre également les avantages aux magasins syndiqués sans passer par le processus de négociation.

La demande intervient après que Starbucks a annoncé en mai qu’il augmenterait les salaires des travailleurs et ajouterait d’autres avantages tels que les pourboires de carte de crédit d’ici la fin de cette année. Mais la chaîne de café basée à Seattle a déclaré qu’elle n’offrirait pas les avantages sociaux améliorés aux travailleurs des magasins syndiqués, car elle doit passer par des négociations pour apporter de tels changements.

Dans une lettre au PDG de Starbucks, Howard Schultz, obtenue par CNBC, Workers United a déclaré que l’entreprise peut légalement offrir des avantages aux employés des magasins syndiqués sans négociation, tant que le syndicat est d’accord. La lettre note d’autres avantages à l’échelle de l’entreprise annoncés ces derniers mois, notamment une accumulation plus rapide des congés de maladie et le remboursement des voyages médicaux pour les employés souhaitant avorter ou obtenir des soins de réaffirmation de genre.

“Workers United refuse de rester les bras croisés pendant que Starbucks promet cyniquement de nouveaux avantages uniquement aux travailleurs non syndiqués et les refuse à nos membres”, indique la lettre de Lynne Fox, présidente de Workers United, à Schultz le mois dernier.

La lettre note que le syndicat ne renonce à aucune autre obligation de négociation que Starbucks a en vertu de la loi fédérale.

Environ 200 magasins Starbucks se sont syndiqués jusqu’à présent, tandis que 40 ont voté pour ne pas se syndiquer, selon le National Labor Relations Board. Starbucks compte environ 9 000 emplacements aux États-Unis

Lorsqu’il a été contacté au sujet de la demande du syndicat, Starbucks a indiqué une fiche d’information sur son site Web qui déclare : « La loi est claire : une fois qu’un magasin se syndiqua, aucune modification des avantages sociaux n’est autorisée sans une négociation collective de bonne foi.

Le site de l’entreprise indique que les travailleurs ont accès aux avantages de Starbucks qui étaient en place lorsque la pétition du syndicat a été déposée, mais que toute modification ultérieure des salaires, des avantages et des conditions de travail doit être négociée.

Les avocats du travail disent que l’affaire pourrait se terminer devant un juge administratif du Conseil national des relations du travail.

“Une fois qu’un syndicat a été accrédité, un employeur est tenu de négocier avec ce syndicat avant d’apporter des modifications aux conditions d’emploi”, a déclaré Stephen Holroyd, avocat chez Jennings Sigmond, qui a représenté des syndicats et travaillé pour le NLRB.

Mais il a déclaré que le feu vert du syndicat aux avantages sans négociation changeait la situation et qu’il pourrait soutenir que Starbucks retient les avantages en raison de sa campagne de syndicalisation.

Daniel Sobol, avocat chez Stevens & Lee qui a représenté des entreprises dans des affaires syndicales, a déclaré que le NLRB et les tribunaux fédéraux étaient en désaccord sur la question.

“Si [ benefit enhancements are] fait uniquement pour refroidir la syndicalisation, cela pourrait être un problème », a-t-il déclaré. Mais avec les employeurs ajustant les salaires dans un environnement inflationniste, il a déclaré que Starbucks pourrait ne pas être obligé d’accorder des augmentations aux employés syndiqués.

Gabe Frumkin, avocat de Starbucks Workers United, a déclaré qu’il était clair que les avantages étaient offerts en réponse à la campagne syndicale. Il a déclaré que Workers United avait déposé deux accusations liées aux annonces de salaires et d’avantages sociaux de Starbucks pour les magasins non syndiqués et envisageait d’autres options.

Catherine Creighton, directrice de l’école des relations industrielles et du travail de l’Université Cornell à Buffalo, New York, a déclaré que la loi oblige les entreprises à informer le syndicat d’un nouvel avantage et la possibilité de négocier dessus. Mais elle a dit que “si le syndicat dit qu’il n’y a pas d’objection, alors l’employeur peut tout à fait leur accorder cet avantage”.

Les augmentations de salaire entrant en vigueur cette semaine incluent une augmentation d’au moins 5 %, ou un passage à 5 % au-dessus du taux du marché, selon le plus élevé, pour les employés ayant au moins deux ans d’expérience. Les employés ayant plus de cinq ans d’expérience obtiennent une augmentation d’au moins 7 % ou passent à 10 % au-dessus du taux du marché, selon la valeur la plus élevée. Les augmentations s’ajoutent à une hausse précédemment annoncée ce mois-ci qui porte les salaires à un plancher de 15 $ l’heure à l’échelle nationale. Cette augmentation est disponible pour les magasins qui n’ont pas commencé à s’organiser avant son annonce.

Starbucks a déclaré qu’il prévoyait de dépenser 1 milliard de dollars en augmentations de salaire, en amélioration de la formation et en innovation des magasins au cours de son exercice 2022. Lorsque Schultz a repris son rôle de PDG pour la troisième fois, il a suspendu le programme de rachat de l’entreprise pour investir dans les travailleurs et les magasins.