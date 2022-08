Le syndicat peut récolter de la mauvaise volonté après un incident de rat dégonflé – Shaw Local

Il y a peu de sympathie pour un rat.

Le 25 juillet, un rat gonflable géant s’est élevé de 15 pieds devant la maison funéraire Staab à Springfield et une femme est sortie de l’entreprise et a poignardé à plusieurs reprises le rongeur avec un couteau.

Le rat est destiné à attirer l’attention du public sur les entreprises qui emploient de la main-d’œuvre non syndiquée.

John Nicks, directeur commercial de la section locale 112 des couvreurs, a déclaré que lui et deux de ses frères syndiqués – et Scabby le rat – étaient tout à fait dans leur droit de manifester devant la vénérable entreprise de Springfield qui employait un entrepreneur en toiture non syndiqué.

Je ne peux pas discuter avec ça.

Le premier amendement existe pour protéger même le discours le plus offensant. En fait, si quelqu’un ne le trouvait pas offensant, il n’y aurait pas besoin de le protéger.

Mais comme ma mère avait l’habitude de dire, “Ce n’est pas parce que tu boîte faire quelque chose ne signifie pas que vous devrait faire quelque chose.”

Et cette action au travail était stupide – vraiment stupide.

Nicks se décrit comme – juste un dur à cuire – manifestant devant un salon funéraire. Mais même lui n’était pas préparé à la façon dont les choses devenaient ardentes.

«Elle est sortie en courant, en criant et en criant et avait un couteau qui mesurait peut-être 4, 6 ou 7 pouces de long. Je ne sais pas ce qu’elle criait, mais elle criait, puis elle a poignardé le rat huit fois – dans le dos », m’a dit Nicks.

L’un des piqueteurs a appelé les flics et la femme est retournée au commerce.

L’appel au 911 disait ceci : « Nous sommes des travailleurs syndiqués et nous protestons un peu ici parce qu’il n’y a pas de syndicat ici. Et une dame est sortie de chez Staab et a fait un trou dans l’un de nos trucs pour rats ou quoi que ce soit. Ils deviennent un peu méchants et nous avons tous le droit d’être ici.

Il a ajouté que l’agresseur portait un “haut léopard”.

Miaou. Vous ne pouvez tout simplement pas inventer ce genre de choses.

Un rapport de police a déclaré que la directrice de pompes funèbres Lauren Staab, fille du président de l’entreprise, Paul John Staab, avait reconnu l’attaque. Aucun des Staabs n’a voulu commenter la question. Elle a été accusée de dommages criminels à la propriété.

Lorsque j’ai écrit un reportage sur l’incident la semaine dernière, j’ai reçu des courriels et des commentaires de partout aux États-Unis. La victime – Scabby, le rat maintenant flasque – n’a reçu aucune sympathie.

Lauren Staab, d’autre part, est peut-être en passe de devenir une héroïne populaire.

Je dois noter que les Staab ont enterré plusieurs de mes beaux-parents. Et j’ai assisté à un certain nombre de funérailles là-bas et je les ai toujours trouvées dignes et professionnelles.

Ce sont des gens sympas.

Gonfler un rat géant à l’extérieur d’une entreprise familiale est une tactique d’intimidation. Une tactique d’intimidation légale, mais une tactique d’intimidation néanmoins.

Au lieu d’adopter un point de vue nuancé et de noter que les Staab ont employé des entrepreneurs syndiqués dans le passé et ont beaucoup contribué à la communauté, le syndicat des couvreurs a choisi de les qualifier de “honteux” et de les cibler pour un piquet de grève.

Qu’espèrent-ils accomplir ? Peut-être que quelqu’un va conduire sur la route, voir les piqueteurs et dire : « Maman, quand tu donnes un coup de pied dans le seau, nous n’aurons pas tes funérailles à cet endroit avec le rat géant.

Je suppose que cela pourrait arriver. Mais j’en doute.

Un scénario plus probable est que le syndicat ne récoltera que de la mauvaise volonté. Au lieu du champion des travailleurs, il est apparu comme un tyran s’en prenant à une entreprise familiale.

De plus en plus, les travailleurs syndiqués de base sont mal à l’aise face à ces actions. Ils n’expriment peut-être pas leurs appréhensions dans la salle syndicale, mais ils votent avec leurs pieds.

Les syndicats ont du mal à faire participer les travailleurs à des actions pour l’emploi comme celle avec Scabby. Thestreet.com a rapporté que certaines organisations syndicales ont eu recours à l’embauche de travailleurs temporaires non syndiqués au salaire minimum pour tenir leurs lignes de piquetage.

John Nicks du syndicat des couvreurs a reconnu que certains syndicats « jouent à ce jeu », mais pas le sien.

Tout de même, chaque fois que je vois des gens souffrir du mauvais temps sur une ligne de piquetage, je ne peux m’empêcher de me demander : « Est-ce que ce sont des intérimaires ? Et le syndicat leur verse-t-il le salaire en vigueur ? »

Scott Reeder, rédacteur pour Illinois Times