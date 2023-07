Le syndicat met en garde contre l’ingérence d’Ottawa dans la grève des travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique alors que les pourparlers se poursuivent

Le syndicat qui représente des milliers de travailleurs portuaires en grève en Colombie-Britannique demande au gouvernement fédéral de ne pas intervenir après que des groupes d’affaires aient réclamé une loi de retour au travail.

Le président de l’International Longshore and Warehouse Union Canada, Rob Ashton, a tenu une conférence de presse dimanche après-midi après que 7 400 membres ont quitté le travail samedi matin.

« Au cours des 30 dernières années, nous avons eu la paix du travail dans cette province. Cela fait presque 30 ans que notre syndicat est en grève », a déclaré Ashton dimanche.

« Si la (BC Maritime Employers Association) obtient ce qu’elle veut, et si elle est de laisser le gouvernement conclure cette convention collective pour elle, il n’y aura jamais de paix de travail sur le front de mer. »

Ashton a déclaré que des pourparlers avec la médiation fédérale étaient en cours et se poursuivraient « toute la journée, toute la nuit » pour essayer de remettre les débardeurs au travail.

« Cet accord doit être conclu à la table des négociations collectives », a-t-il déclaré.

Des groupes d’affaires de partout au Canada ont tiré la sonnette d’alarme quant à l’impact économique potentiel de la grève, qui touche des milliers de chargeurs de fret et 49 des employeurs riverains de la province dans plus de 30 ports de la province.

En réponse aux appels à une législation de retour au travail, un porte-parole du ministre du Travail, Seamus O’Regan, a déclaré dans un communiqué que le gouvernement fédéral ne regardait pas au-delà de la table de négociation, car les meilleurs accords y étaient conclus.

« Les médiateurs fédéraux continuent de soutenir les parties dans leurs négociations », a-t-il déclaré.

Ashton n’a pas répondu aux questions dimanche après-midi, tenant une brève conférence de presse accompagnée de membres du comité de négociation du syndicat devant le bureau du Service fédéral de médiation et de conciliation au centre-ville de Vancouver.

« Nous n’avons pas l’intention de quitter la table des négociations. Nous attendons la BCMEA ici toute la journée, toute la nuit jusqu’à ce qu’un accord soit conclu afin que nos employés puissent retourner au travail avec un accord négocié équitable pour nous tous », a-t-il déclaré. « Parce que c’est là que nous appartenons, est de retour au travail. »

Ailleurs en Colombie-Britannique, de petites collectivités comme Prince Rupert ressentent les effets de la grève alors que les autorités locales attendent de voir ce qui les attend si le conflit se prolonge.

Le maire de Prince Rupert, Herb Pond, a déclaré dimanche à La Presse canadienne qu’il est difficile d’exagérer l’importance des opérations portuaires pour sa communauté d’un peu plus de 12 000 habitants.

Lorsque le terminal portuaire a ouvert ses portes il y a environ 16 ans, Pond a déclaré que la ville était sous le choc de la fermeture d’une usine de pâte à papier, ainsi que d’un ralentissement de l’industrie de la pêche locale.

« Lorsque le terminal à conteneurs a ouvert, nous avons littéralement tourné un coin de notre économie », a-t-il déclaré. « Les 16 années qui ont suivi ont été incroyablement remarquables, non seulement pour notre petite communauté, mais pour le Canada.

Pond a déclaré que le terminal est devenu l’un des centres commerciaux les plus actifs et les plus importants du pays, et que les personnes qu’il emploie sont très présentes dans tout Prince Rupert.

« Il n’y a personne en ville qui ne sache pas, vivre à côté, travailler avec, jouer avec quelqu’un qui est impliqué là-dedans », a-t-il déclaré. «Cela a sauvé la communauté à coup sûr et a fait la différence entre le fait que nous soyons une petite communauté très éloignée et ce centre essentiel pour l’économie canadienne.»

Pond a déclaré que le terminal portuaire envisageait de s’agrandir et que CN Rail avait également fait des investissements dans l’infrastructure ferroviaire qui pourraient ouvrir de nombreuses opportunités futures à Prince Rupert, bien qu’il doive attendre et voir la poursuite de la grève.

« Si cela se prolonge pendant une longue période, ce sera dur pour les familles, ça va être dur pour la communauté et pas bon pour l’économie canadienne », a-t-il déclaré. « Nous transportons beaucoup de marchandises.

Le syndicat a précédemment déclaré que la sous-traitance, l’automatisation des ports et le coût de la vie sont des questions clés dans le conflit.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.