Le principal syndicat indien a exhorté le gouvernement à punir Amazon après qu’un rapport des médias a allégué que la société de Jeff Bezos discrimine les petits vendeurs sur sa plateforme.

Pendant des années, Amazon a «contourné» les lois indiennes pour «Mener un commerce injuste et contraire à l’éthique», la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) a tweeté mercredi. Le groupe de coordination, qui comprend plus de 40000 associations commerciales locales, a exigé que le gouvernement prenne «Action sérieuse» contre la société.

Le chef du CAIT, Praveen Khandelwal, a déclaré que «Une affaire ouverte et fermée qu’Amazon joue volontairement avec les règles.»

C’est un cas ouvert et fermé qu’Amazon joue volontairement avec les règles. Qu’est-ce que nous attendons de plus. Il devrait être interdit en Inde avec effet immédiat. https://t.co/1Ey74lsL2d – Praveen Khandelwal (@praveendel) 17 février 2021

Plus tôt mercredi, Reuters a publié un rapport alléguant qu’Amazon mène une campagne secrète pour contourner les réglementations antitrust de l’Inde. La société basée aux États-Unis a donné « traitement préférentiel » à un petit groupe de vendeurs sur sa plateforme indienne et a « Déformée publiquement » ses liens avec les vendeurs, a déclaré l’agence de presse, citant des documents internes d’Amazon datés entre 2012 et 2019.

Selon le rapport, Amazon a accordé à des vendeurs spécifiques des tarifs réduits et, dans certains cas, les a aidés à conclure des accords avec de grandes entreprises technologiques, notamment Apple et Microsoft. Cela va à l’encontre de l’affirmation du géant du commerce électronique selon laquelle il traite tous les vendeurs de manière égale.

Reuters a cité des documents suggérant que seulement 35 des plus de 400 000 vendeurs d’Amazon en Inde représentaient environ les deux tiers de ses ventes en ligne en 2019. Une note interne, préparée par le personnel pour le cadre supérieur d’Amazon, Jay Carney, lui a conseillé de ne pas divulguer cette disparité. lors d’une réunion avec un ambassadeur indien cette année-là, selon le rapport.

Une autre note aurait fait référence au Premier ministre indien Narendra Modi comme «Pas un intellectuel», car l’entreprise cherchait des moyens de contourner les réglementations de plus en plus strictes de l’Inde.

Amazon a nié accorder un traitement préférentiel à tout vendeur sur sa plate-forme et a déclaré à Reuters qu’il s’était toujours conformé à la loi. La société a fait valoir que le rapport est basé sur « Informations non fondées, incomplètes et / ou factuellement incorrectes, » qui a été divulgué «Avec l’intention de créer une sensation et de discréditer Amazon.»

Le gouvernement indien n’a pas commenté l’histoire dans Reuters.

Les pratiques d’Amazon ont été dans la ligne de mire au pays et à l’étranger. En novembre 2020, la Commission européenne a accusé l’entreprise d’avoir violé les lois antitrust de l’UE en « Déformant » concurrence sur les marchés de détail en ligne.

« Les données sur l’activité des vendeurs tiers ne doivent pas être utilisées au profit d’Amazon lorsqu’elle agit en tant que concurrent de ces vendeurs »,a déclaré la vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager.

L’enquête menée l’année dernière par le Comité judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis a conclu que «Le modèle d’exploitation des vendeurs, rendu possible par sa position dominante sur le marché, soulève de sérieux problèmes de concurrence.»

