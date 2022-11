Le syndicat ferroviaire BMWED prolonge le délai pour une grève qui pourrait stopper l’économie

La Division des employés de l’entretien des voies de la Fraternité, troisième syndicat ferroviaire en importance au pays, prolonge sa période de statu quo (pas de grève, pas de lock-out) pendant laquelle elle veut poursuivre les négociations avec les transporteurs ferroviaires de marchandises.

Dans une publication sur son site Internet, le syndicat BMWED a expliqué qu’il avait déplacé la fin de sa période de réflexion du 19 novembre au 4 décembre, la même date à laquelle la Brotherhood of Signalmen Union (BRS) – l’autre syndicat ferroviaire à rejeter l’accord proposé avec les chemins de fer gestion recommandée par l’administration Biden – la période de statu quo se termine. Le syndicat des signaleurs a une autre réunion avec les transporteurs mercredi après-midi au sujet de leur lutte pour des congés de maladie payés équivalents à ceux offerts aux entrepreneurs fédéraux, ce qui a été l’un des principaux points de friction dans les négociations sur le travail.

Pendant ce temps, deux principaux syndicats ferroviaires doivent voter sur la ratification de l’accord le 21 novembre : la Fraternité des ingénieurs et des agents de locomotive et la Division des transports intelligents.

“Avec cette prolongation, BLET et SMART-TD auront la possibilité de terminer leurs procédures de ratification pour tout accord national provisoire sans interruption. Si ces syndicats ne ratifient pas, nous aurons alors la possibilité de rassembler tous les travailleurs du rail, sous un délai unique, pour terminer les négociations nationales », a déclaré le BMWED.

Un porte-parole du travail a expliqué à CNBC que si le BLET ou le SMART-TD ne sont pas ratifiés, la fin de la nouvelle date de période de réflexion serait le 8 décembre. Cela signifie que le plus tôt possible une grève se produirait le 9 décembre.

Le groupe commercial de l’industrie du fret, l’Association of American Railroads, a déclaré dans un Libération que cette prolongation offre une plus grande certitude pour l’économie, les clients ferroviaires et les passagers ferroviaires prévoyant de voyager pour les vacances de Thanksgiving. L’industrie ferroviaire a déjà estimé le coût pour l’économie d’une grève ferroviaire à 2 milliards de dollars par jour.

“Cet accord visant à prolonger la période de réflexion offre à tous les employés syndiqués la possibilité de voter sur leurs accords sans menace de grève imminente”, a déclaré le président et chef de la direction de l’AAR, Ian Jefferies, dans le communiqué. “Notre objectif reste le même – mener à bien cette ronde de négociations – et nous sommes prêts à conclure un accord avec BMWED sur la base des recommandations du Conseil présidentiel d’urgence.”

Union Pacifique BNSF de Berkshire Hathaway, CSX, Norfolk Southern et les chemins de fer américains appartenant au Canadien National font partie des chemins de fer de fret de classe I représentés par l’AAR.

Les industries de l’économie américaine expriment leurs inquiétudes. L’Association nationale des fabricants a affiché sur son site Internet les inquiétudes concernant l’impact d’une grève des chemins de fer sur un segment de l’économie toujours confronté à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Jeudi dernier, un groupe de près de 200 groupes commerciaux agricoles connu sous le nom de groupe de travail sur le transport agricole et comprenant la National Grain & Feed Association, a envoyé une lettre au Congrès déclarant qu’une “grève ou un lock-out combiné aux défis existants dans le système ferroviaire, dans nos ports, avec le camionnage et avec des niveaux d’eau record sur le fleuve Mississippi affectant de nombreuses expéditions de barges serait catastrophique pour l’agriculture et l’économie américaine en général”.

Le BMWED a été le premier syndicat ferroviaire à voter contre la ratification d’un accord de travail négocié en collaboration avec le PEB de Biden. Les 12 syndicats doivent ratifier un accord de travail pour éviter la possibilité d’une fermeture ferroviaire à l’échelle nationale.

En vertu de la Railway Labour Act, le Congrès a le pouvoir d’imposer la résolution du Conseil présidentiel d’urgence de Biden ou d’ordonner aux trains de fonctionner comme d’habitude avec une prolongation des négociations.

Richard Edelman, avocat de BMWED et porte-parole en chef de la négociation collective, a déclaré qu’une récente proposition conjointe de quatre pages de la Brotherhood of Signalmen Union (BRS) et de BMWED pour les congés de maladie payés avait été présentée aux transporteurs, mais les transporteurs ont dit non.

La BRS est devenue le deuxième syndicat à rejeter l’accord de principe il y a deux semaines, plus de 60 % de ses membres l’ayant rejeté lors du vote de participation le plus élevé de son histoire. Les syndicats qui ont voté contre l’accord ont constamment déclaré que la direction des chemins de fer sous-estime la frustration et la colère des cheminots, en particulier en ce qui concerne les problèmes de qualité de vie tels que les congés payés.

Le PDG d’Union Pacific, Lance Fritz, a ri lors d’une récente interview de CNBC “Squawk on the Street” lorsqu’on lui a demandé si le chemin de fer se préparait à une éventuelle grève.