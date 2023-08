Le syndicat du secteur public met en garde contre les plans «précipités» de réduction des dépenses fédérales

Le plus grand syndicat du secteur public du Canada affirme que les plans du gouvernement fédéral pour commencer à réduire les dépenses sont «précipités».

Chris Aylward, président de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), a déclaré que le syndicat n’avait été consulté sur aucun plan proposé de réduction des dépenses dans les ministères fédéraux depuis que les réductions ont été annoncées pour la première fois dans le budget fédéral du printemps.

« Le gouvernement doit suspendre ces coupes jusqu’à ce qu’il ait mené un examen pangouvernemental des besoins en personnel et en services, avec des agents négociateurs impliqués tout au long du processus », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Aylward réagissait à la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, demandant à ses collègues ministres de creuser profondément pour trouver des économies budgétaires à partir de cet automne.

La nouvelle présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, demande à ses collègues du Cabinet de commencer à trouver des économies budgétaires dans leurs ministères respectifs. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Tel que rapporté pour la première fois par le Globe et Courrier , Anand a écrit une lettre aux ministres du cabinet leur donnant jusqu’au 2 octobre pour proposer des plans pour trouver 15 milliards de dollars d’économies dans l’ensemble du gouvernement fédéral. CBC a obtenu une copie de la lettre.

« Grâce à cet exercice, nous travaillons collectivement pour recentrer nos dépenses existantes et futures. Pour assurer l’utilisation efficace de l’argent des contribuables canadiens, j’espère qu’une prudence fiscale similaire sera appliquée lors de la recherche de nouveaux financements », a écrit Anand dans la lettre.

Aylward a déclaré que la date limite du 2 octobre est une source de « préoccupation ».

« Ces changements sont précipités », a-t-il déclaré dans son communiqué. « Comme nous l’avons dit lors de la publication du budget, vous ne pouvez pas réduire de 15 milliards de dollars les budgets de la fonction publique sans réduire les services aux Canadiens. »

Le budget fédéral du printemps a présenté des plans pour trouver 15,4 milliards de dollars d’économies au cours des cinq prochaines années. Ils comprennent des coupes dans les contrats de consultation à hauteur de 7 milliards de dollars et une réduction de 3 % des dépenses de tous les ministères fédéraux. Le gouvernement demande également aux sociétés d’État fédérales de réduire leurs dépenses.

Le gouvernement affirme que le plan concerne «l’élimination des déchets»

Dans les jours qui ont suivi le remaniement ministériel de juillet, Anand a décrit son nouveau rôle comme celui de s’assurer que le gouvernement dépense judicieusement les fonds publics. Elle a également laissé entendre que des coupes étaient à l’horizon lors d’une entrevue avec CBC News Network Pouvoir & Politique.

« Je vais devoir parler avec mes collègues de la nécessité de dépenses prudentes et j’attends également avec impatience ces conversations. » elle a dit à l’animateur David Cochrane.

Un porte-parole du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a déclaré que le gouvernement ne s’attend pas à ce que des réductions affectent les services que les Canadiens reçoivent et que le plan vise à « l’élimination des déchets ».

« Nous réalisons des économies dans les dépenses gouvernementales sous-utilisées, afin que nous puissions recentrer ces fonds sur des programmes qui fournissent des services essentiels aux Canadiens », a déclaré le porte-parole dans un communiqué de presse.

« Il s’agit d’un gouvernement plus intelligent, et non plus petit. De tels examens sont un élément essentiel d’une gestion responsable. Il s’agit de s’assurer que les fonctionnaires et les fonds publics se concentrent sur les priorités les plus importantes. »

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré à CBC News que les réductions prévues ne devraient pas affecter la prestation des services.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré à CBC qu’elle ne proposerait aucune réduction qui aurait une incidence sur la prestation des services. (Spencer Colby/La Presse canadienne)

« Je pense qu’il est toujours possible d’examiner vos dépenses et de réduire les dépenses qui pourraient être superflues », a déclaré Hajdu. « Pour moi, ce ne seront jamais des services que je présenterais comme une option de désendettement. »

Mais les politiciens de l’opposition disent qu’ils sont sceptiques quant au plan.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré qu’il ne croyait tout simplement pas que le gouvernement réaliserait les économies proposées dans la lettre d’Anand.

« [Prime Minister] Justin Trudeau ne trouvera jamais d’économies parce qu’il est incompétent avec l’argent », a déclaré Poilievre aux journalistes mardi.

Poilievre a également déclaré que s’il devait former le gouvernement, il mettrait en œuvre une politique obligeant tous les organismes gouvernementaux à trouver un dollar d’économies pour chaque dollar de nouvelles dépenses proposées – une clé promesse de sa campagne à la direction .

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu’il était sceptique quant à l’affirmation selon laquelle les réductions n’affecteraient pas les services, en particulier lorsque les Canadiens sont accablés par un coût de la vie plus élevé en raison de l’inflation.

« Nous surveillerons de très près pour nous assurer que ce gouvernement ne coupe pas pour rendre les choses plus douloureuses pour les Canadiens », a-t-il déclaré aux journalistes à Edmonton.