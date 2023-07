Le syndicat du port avertit Ottawa de «rester en dehors de nos affaires», car les pourparlers de grève ne parviennent pas à un accord

Les négociateurs qui tentaient de mettre fin à une grève de plus de 7 000 travailleurs portuaires en Colombie-Britannique n’ont pas réussi à conclure un accord dimanche alors que le syndicat représentant les travailleurs en grève a averti Ottawa de s’abstenir d’intervenir.

Les travailleurs portuaires de toute la Colombie-Britannique ont quitté le travail samedi matin dans le cadre d’une action de grande envergure qui pourrait avoir un impact sur le transport maritime mondial et l’économie canadienne.

Dimanche après-midi, le Syndicat international des débardeurs et des entrepôts (ILWU) a mis en garde Ottawa contre l’idée d’envisager une législation de retour au travail ou d’imposer un contrat, affirmant que cela briserait la « paix du travail » dans la province.

La grève touche environ 7 400 chargeurs de fret dans les terminaux et 49 des employeurs du secteur riverain de la province dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, dont le plus achalandé du Canada, Vancouver.

Le syndicat a accusé son employeur, la BC Maritime Employers Association, de faire pression pour qu’Ottawa impose un accord, une décision que le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regain, a déclaré qu’il n’envisageait pas.

« La paix du travail dans cette industrie vient du fait que le gouvernement reste à l’écart des affaires entre un syndicat et ses employeurs », a déclaré le président de l’ILWU Canada, Rob Ashton, aux journalistes à Vancouver. « Le gouvernement fédéral doit rester en dehors de nos affaires. »

O’Regan était à Vancouver tout au long du week-end, disant qu’il prévoyait de rester pendant les pourparlers. Mais dans un communiqué, son porte-parole a déclaré que c’est à la table de négociation que ces différends doivent être résolus.

Les analystes ont déclaré qu’une grève pourrait avoir un impact significatif sur le transport maritime mondial et l’économie canadienne.

Selon le site Web de la BC Maritime Employers Association (BCMEA), ses membres contribuent 2,7 milliards de dollars au PIB national.

Dimanche soir, les deux parties n’étaient pas parvenues à un accord après deux jours de négociation exténuants. L’une de leurs séances a duré 33 heures, selon la BCMEA.

« Cette interruption de travail a interrompu les opérations dans la grande majorité des terminaux maritimes de la Colombie-Britannique pendant cinq quarts de travail consécutifs, endommageant les chaînes d’approvisionnement à travers le pays et affectant immédiatement les Canadiens et les entreprises », a écrit l’association dans un communiqué.

L’association n’a pas répondu aux allégations selon lesquelles elle souhaitait un accord imposé par le gouvernement, mais a déclaré qu’elle avait jusqu’à présent fait neuf propositions pour faire avancer les pourparlers ce week-end.

« Nous sommes — et le sont depuis le premier jour des négociations — engagé à parvenir à un accord juste et équilibré », a-t-il déclaré.

« On ne peut pas laisser traîner ça »

Pendant ce temps, des organisations commerciales, comme la Chambre de commerce du Canada, ont demandé au gouvernement fédéral d’imposer une loi de retour au travail pour mettre fin à l’interruption de travail.

Un porte-parole a déclaré que la grève pourrait coûter à l’économie jusqu’à 5,5 milliards de dollars pour chaque semaine où les travailleurs ne travaillent pas.

« Nous ne pouvons pas laisser cela traîner en longueur », a déclaré dimanche Matthew Holmes, vice-président principal de la Chambre de commerce du Canada. « Nous avons besoin que le gouvernement intervienne, et nous avons besoin qu’il intervienne rapidement … et force une loi de retour au travail si nécessaire. »

REGARDER | La grève des ports de la Colombie-Britannique pourrait faire grimper les prix : Des milliers de travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique en grève Environ 7 400 travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique se sont mis en grève au cours du week-end, suscitant des inquiétudes immédiates quant à l’impact sur la chaîne d’approvisionnement et la question de savoir si le gouvernement fédéral devrait intervenir pour éviter des perturbations majeures.

« Un accord juste et équilibré »

Cependant, O’Regan a déclaré que seules les négociations entre les parties à la table des négociations mettront fin à la crise.

O’Regan a déclaré dimanche sur Twitter que « les meilleurs accords pour les deux parties » sont conclus à la table et que les médiateurs fédéraux assistaient pendant les pourparlers.

Selon l’ILWU, la sous-traitance, l’automatisation des ports et le coût de la vie sont des questions clés derrière l’action syndicale.

L’action syndicale a obtenu le soutien d’autres membres du mouvement syndical. Le Congrès du travail du Canada a déclaré samedi dans un tweet « qu’il est solidaire de l’ILWU Canada dans sa lutte pour protéger les emplois syndiqués et obtenir une convention collective solide ». Et la Fédération du travail de la Colombie-Britannique a également déclaré son soutien sur Twitter.