Le syndicat dit qu’environ 2 200 travailleurs de GO Transit feront la grève à partir de lundi matin

Les navetteurs d’une grande partie du sud de l’Ontario pourraient se retrouver à la recherche de moyens de transport alternatifs après que le syndicat représentant 2 200 employés de GO Transit a annoncé que les membres quitteraient le travail à partir de lundi matin.

La section locale 1587 de l’Amalgamated Transit Union a publié dimanche une déclaration indiquant qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir un nouveau contrat avec Metrolinx, l’opérateur du service de transport régional couvrant une grande partie des régions du Grand Toronto et du Golden Horseshoe.

La grève, qui impliquera les opérateurs d’autobus, les préposés aux gares et d’autres employés, devrait débuter à 00h01 lundi. Metrolinx a précédemment indiqué que le service d’autobus serait suspendu en cas de grève, mais que les trains resteraient en service.

Le président de la section locale 1587 de l’ATU, Rob Cormier, a déclaré que les pourparlers de négociation avaient échoué en raison de problèmes de sécurité liés à l’embauche de travailleurs contractuels d’entreprises extérieures.

“Les négociations ont échoué parce que Metrolinx n’est pas parvenue à la table avec une offre raisonnable pour résoudre l’un de nos principaux problèmes”, a-t-il déclaré dans le communiqué du syndicat. « Des protections contre la sous-traitance sont impératives pour s’assurer que les travailleurs expérimentés sont au travail pour exploiter GO Transit de manière sûre et efficace. Sans ces protections, Metrolinx peut passer des contrats avec des entreprises extérieures qui embaucheront des travailleurs inexpérimentés dans des postes précaires et non syndiqués.

Metrolinx n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la grève imminente. Anne Marie Aikins, responsable des médias et des relations publiques de l’entreprise, a précédemment encouragé les clients à planifier à l’avance, à préparer du temps supplémentaire pour les déplacements et à se tenir informés de l’évolution de la grève via le site Web et les comptes de médias sociaux de GO Transit.

L’ATU a déclaré que les négociations avec Metrolinx avaient commencé en avril et que les membres travaillaient sans contrat depuis le 1er juin. Il a déclaré que 81% des membres avaient voté contre une offre de contrat proposée par l’entreprise, une décision qu’Aikins a précédemment décrite comme décevante.

La grève survient trois jours après que des milliers de travailleurs de l’éducation de l’Ontario représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique ont quitté le travail indéfiniment. L’ATU a déclaré qu’elle soutenait ces travailleurs.