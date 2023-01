Le syndicat discute de l’extension des grèves des forces frontalières au port de Douvres d’ici quelques semaines

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les grèves des forces frontalières qui ont entraîné des perturbations dans les aéroports pourraient être étendues à Douvres et à d’autres ports d’ici quelques semaines, a-t-on appris.

Des responsables du syndicat des services publics et commerciaux (PCS) auraient discuté de l’extension de l’action revendicative des travailleurs du ministère de l’Intérieur aux principaux ports britanniques.

Les responsables de l’immigration travaillant dans les plus grands aéroports du Royaume-Uni sont sortis pendant huit jours de Noël et du Nouvel An dans une dispute continue sur les salaires, les pensions et les emplois.

Le gouvernement refusant d’augmenter une offre d’augmentation de salaire de 2%, le syndicat PCS discute actuellement des moyens de prolonger les grèves des forces frontalières.

Un porte-parole du PCS a déclaré Le gardien: “Nous avons un mandat d’action de six mois, donc tout ce qui doit se passer à Douvres et ailleurs, c’est que nous devons donner à l’employeur un préavis de deux semaines.”

Plus de 100 000 fonctionnaires dans plus de 200 départements gouvernementaux et autres organismes publics ont voté en faveur de la grève le mois dernier – le PCS exigeant une augmentation de salaire de 10% et aucune réduction des conditions de licenciement.

Le chef du PCS, Mark Serwotka, a précédemment averti que l’action de décembre n’était que le « premier coup d’envoi » du conflit – menaçant une « énorme escalade » d’action en janvier.

M. Serwotka a déclaré qu’il était “inévitable” que le port de Douvres et d’autres régions soient touchés par une action revendicative si les ministres continuaient de refuser de négocier, mettant en garde contre “une perturbation extraordinaire du trafic qui traverse” le port de ferry le plus fréquenté du Royaume-Uni.

Les chefs d’entreprise ont averti que l’action industrielle à Douvres pourrait entraîner une perturbation majeure du flux de marchandises. Douvres a déjà connu des perturbations importantes cette année après que les contrôles du Brexit ont fait du Royaume-Uni un «pays tiers» – obligeant les autorités à tamponner chaque passeport.

Le syndicat PCS, qui représente au total environ 15 000 employés du Home Office, compterait plus de 2 000 membres travaillant dans les ports – notamment Douvres, Calais et le centre de traitement de Manston dans le Kent.

Les craintes d’énormes perturbations pour les passagers des compagnies aériennes Les récentes grèves des forces frontalières se sont révélées largement infondées, après que le gouvernement a recruté environ 800 militaires comme couverture.

Les temps d’attente pour les voyageurs dans les six aéroports concernés étaient conformes aux normes de service ministérielles, selon les données du ministère de l’Intérieur.

Cependant, des chiffres divulgués suggèrent que seulement neuf personnes ont été arrêtées et détenues au contrôle des passeports pendant trois jours de grève à Heathrow – une baisse de 95% par rapport à l’année précédente – bien que davantage aient été détenues à l’aéroport de Manchester qu’en 2021.

Le gouvernement a précédemment décrit avoir des «plans d’urgence solides» dans les cabines de contrôle des passeports lors des grèves du mois dernier, après qu’il est apparu que les soldats mobilisés pour aider n’avaient pas le pouvoir de détenir des personnes pour interrogatoire.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Nous sommes déçus de la décision du syndicat de poursuivre la grève et des inconvénients que cela causera au public et aux entreprises.

“Nous avons mis en place des plans d’urgence complets et continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires et l’industrie pour gérer son impact, tout en nous assurant que nous pouvons continuer à fournir des services vitaux au public.”