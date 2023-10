L’UAW a conclu samedi un accord de principe avec le propriétaire de Chrysler, Stellantis, mais le syndicat a annoncé qu’il étendrait sa grève à une nouvelle usine de General Motors à Spring Hill, dans le Tennessee, a indiqué l’UAW.

“Nous sommes déçus par le refus inutile et irresponsable de GM de parvenir à un accord équitable”, a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, dans une déclaration à Reuters.

L’accord avec Stellantis garantit des salaires et des avantages sociaux record aux travailleurs de Stellantis et suit un modèle établi il y a quelques jours seulement par l’UAW et Ford, comprenant une augmentation de salaire de 25 pour cent sur la durée du contrat de 4,5 ans.

L’accord avec Stellantis comprend un accord pour la réouverture de l’usine d’assemblage du constructeur automobile à Belvidere, dans l’Illinois, qui fabriquera désormais des camions de taille moyenne, a déclaré Fain dans une publication vidéo sur les réseaux sociaux. Les camions pourraient rivaliser avec les modèles Ranger de Ford et Chevrolet Colorado et GMC Canyon de GM.

L’usine de Belvidere de Stellantis a été fermée plus tôt cette année, laissant 1 300 travailleurs sans emploi. L’usine, qui est devenue un cri de ralliement pour la campagne de négociation du syndicat, rouvrira sous réserve des incitations fiscales attendues au niveau national et local, ont indiqué des sources proches du dossier.

Nous avons un accord de principe chez Stellantis. #StandUpUAW pic.twitter.com/NsVL6w77WN —@UAW

En outre, Stellantis a accepté de construire une usine de batteries à côté de l’usine existante de Belvidere, a déclaré le vice-président de l’UAW, Rich Boyer, dans le discours vidéo.

Stellantis maintiendra également ouverts un complexe de fabrication de moteurs à Trenton, dans le Michigan, et une opération d’usinage à Toledo, dans l’Ohio, a déclaré Boyer.

Au total, le constructeur automobile s’est engagé à investir 19 milliards de dollars américains dans ses opérations aux États-Unis et à créer 5 000 emplois supplémentaires là où il prévoyait auparavant de supprimer 5 000 emplois, ont indiqué Fain et Boyer.

“Nous avons complètement inversé la situation”, a déclaré Fain.