Le syndicat United Auto Workers et Stellantis affirment être parvenus à un accord de principe sur un nouveau contrat, laissant General Motors comme le seul des trois grands constructeurs automobiles à ne pas avoir de contrat avec le syndicat.

L’accord, qui doit encore être ratifié par les membres, fait suite à une grève de six semaines de plus de 14 000 travailleurs dans les usines d’assemblage de Stellantis au Michigan et en Ohio, ainsi que dans les entrepôts de pièces détachées à travers le pays.

“Une fois de plus, nous avons réalisé ce qu’on nous disait impossible il y a quelques semaines”, a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, dans une déclaration écrite. “Chez Stellantis en particulier, nous avons non seulement obtenu un contrat record, mais nous avons commencé à inverser la tendance dans la guerre contre la classe ouvrière américaine.”

L’accord de principe s’inspire d’un accord de 4 ans et demi conclu mercredi entre le syndicat et Ford, selon des sources. a déclaré précédemment à CNBC.

Les employés retourneront au travail pendant que l’accord passe par le processus de ratification, a déclaré l’UAW dans un communiqué samedi.

“Nous sommes impatients d’accueillir de nouveau nos 43 000 employés et de reprendre nos activités pour servir nos clients et exécuter notre plan stratégique Dare Forward 2030 afin de maintenir la position de Stellantis à la pointe de l’innovation”, a déclaré Mark Stewart, directeur opérationnel de Stellantis pour l’Amérique du Nord, dans une déclaration écrite. Samedi.

Dans un communiqué samedi soir, GM s’est dit “déçu par l’action de l’UAW à la lumière des progrès que nous avons réalisés”.

“Nous avons continué à négocier de bonne foi avec l’UAW, et notre objectif reste de parvenir à un accord le plus rapidement possible”, a déclaré GM.

Des pancartes de United Auto Workers en faveur d’une grève sont présentées lundi dans une usine d’assemblage de Stellantis à Sterling Heights, Michigan. Paul Sancya/AP

Environ 40 000 membres de l’UAW se sont mis en grève depuis l’expiration de leur dernier contrat avec GM, Ford et Stellantis le 15 septembre. Ils ont fermé des dizaines d’usines en cours de route, y compris l’usine de camions pleine grandeur de GM à Arlington, au Texas, mardi.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré mercredi dans une déclaration vidéo que cette décision faisait partie d’une étape visant à faire franchir la ligne d’arrivée aux négociations.

L’accord, selon l’UAW, comprend des augmentations de salaire de base de 25 % jusqu’en avril 2028, et le salaire de départ augmentera à plus de 30 dollars de l’heure.

Les accords Ford et Stellantis incluent tous deux un droit de grève en cas de fermeture d’usines, selon le syndicat.

“L’accord rétablit les principaux avantages perdus pendant la Grande Récession, notamment les allocations de vie chère et une progression salariale sur trois ans, et élimine également les niveaux de salaires qui divisent le syndicat”, a déclaré l’UAW dans un communiqué.

L’accord devra être ratifié par les membres de l’UAW avant de devenir contraignant, et ce processus prendra du temps. Mercredi soir, Fain a déclaré qu’un comité national se réunirait dimanche pour examiner l’accord avec Ford. Les groupes locaux l’examineront ensuite, puis les membres voteront sur le contrat proposé.

Néanmoins, la proposition signifie que les travailleurs de Ford ont quitté les lignes de piquetage et retourneront bientôt au travail.

Les discussions entre le syndicat et Stellantis semblaient plus controversées que celles avec GM et Ford. Fain a critiqué à plusieurs reprises Stellantis pour ce qu’il a qualifié de bénéfices démesurés et de rémunération du PDG, et vendredi, il a déclaré lors d’une diffusion en direct que l’entreprise essayait de « minimiser » le syndicat avant de lancer une série de pages, qui, selon lui, étaient la proposition de Stellantis, dans un poubelle de bureau.

Lundi, Fain a appelé les travailleurs de l’usine de camions Ram 1500 de Stellantis à se mettre en grève. L’entreprise a répondu qu’elle était “indignée” par cette décision.

Dans un communiqué samedi, le président Joe Biden, qui est entré dans l’histoire en tant que premier président en exercice à se présenter sur une ligne de piquetage, a qualifié le contrat de « révolutionnaire ».

« Ce contrat témoigne du pouvoir des syndicats et des négociations collectives pour créer des emplois solides pour la classe moyenne tout en aidant nos entreprises américaines les plus emblématiques à prospérer », a déclaré Biden. “Le dernier mot sur cet accord de principe reviendra en fin de compte aux membres de l’UAW Stellantis eux-mêmes dans les jours et les semaines à venir.”