Le syndicat des professeurs du Waubonnee Community College dépose une plainte pour pratique déloyale de travail – Shaw Local

SUGAR GROVE – Le syndicat représentant le corps professoral du Waubonnee Community College a déposé une plainte pour pratiques de travail déloyales contre l’administration, alléguant des représailles pour les activités syndicales et l’intimidation des responsables syndicaux, selon des documents publiés dans le cadre d’une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information.

Le conseil de la faculté du Waubonnee Community College, section locale 604 de la Fédération des enseignants de l’Illinois, a déposé la plainte le 2 septembre auprès de la commission des relations de travail dans l’éducation de l’Illinois, selon les archives.

Le contrat des membres du corps professoral a expiré le 30 juin et les négociations se poursuivent depuis mars, a déclaré la présidente du syndicat, Jeanne McDonald.

Le principal point de discorde, a déclaré McDonald, est que “l’administration veut abandonner le barème des salaires en faveur d’augmentations de salaire au mérite”.

Quant à savoir si le conflit pourrait dégénérer en une grève, McDonald a déclaré: “Il y a toutes les chances.”

“Nous n’excluons pas cela. Nous aimerions ne pas le faire, mais nous ne l’excluons pas », a-t-elle déclaré.

“Nous voulons un contrat équitable afin que nous puissions continuer à servir nos étudiants avec toute notre énergie”, a déclaré McDonald dans un e-mail. “Nous exerçons légalement nos droits au premier amendement et nos droits de participer à un syndicat dans un collège public.”

Le collège compte 7 751 étudiants et 92 membres du corps professoral qui sont membres du syndicat.

“L’administration du COE a tenté d’interférer dans les opérations syndicales lorsqu’elle a exigé par e-mail que le syndicat limite la portée d’une manifestation prévue, bien qu’il n’y ait pas de code, de règle ou de politique en vigueur avant l’événement”, selon la plainte.

L’administration a également exigé dans un e-mail que les dirigeants syndicaux communiquent les affirmations de l’administration à ses membres, “à savoir que la portée d’une manifestation prévue doit être limitée”.

La plainte indique que l’administration du collège a également affirmé que McDonald et la vice-présidente Patricia Saccone étaient insubordonnées et ont exercé des représailles contre eux avec des audiences d’enquête.

Saccone est également le négociateur en chef du syndicat des professeurs.

“Nous n’avons aucune confiance en un examen impartial de notre travail par cette administration”, a déclaré McDonald.

L’administration du collège a publié une déclaration par courrier électronique par l’intermédiaire de sa porte-parole Stephanie Wennmacher selon laquelle elle ne commenterait pas “les enquêtes en cours ou les négociations contractuelles”.

“Waubonsee respecte le droit du corps professoral de mener un piquetage d’information qui est légal, pacifique, sûr et n’interfère pas avec l’apprentissage des étudiants ou d’autres opérations du collège”, selon le courriel. “Pour assurer la sécurité et la continuité des opérations, le collège a communiqué aux professeurs des directives concernant l’heure, le lieu et la manière de faire du piquetage, comme c’est son droit légal.”

La plainte a été déclenchée après la protestation silencieuse des membres du syndicat lors du discours sur l’état du Collège de la présidente de Waubonee, Christine Sobek, au Centre universitaire et professionnel le 17 août.

Ce matin-là, les membres du corps professoral se sont tenus silencieusement à leur place et ont tenu des pancartes pendant son discours, puis le soir, ils se sont levés et ont tenu des pancartes à l’extérieur de la réunion du Waubonee College Board, puis sont entrés dans la réunion et se sont assis avec leurs pancartes, selon la plainte.

La direction du syndicat a reçu un e-mail le 29 août indiquant qu’ils faisaient l’objet d’une enquête pour des actes présumés d’insubordination.

La responsable des relations avec les employés, Julie Olczyk, a clarifié l’accusation d’insubordination dans un e-mail du 30 août indiquant que McDonald et Saccone faisaient l’objet d’une enquête pour non-respect d’une directive du vice-président des finances et de l’administration du collège, Douglas Minter, qui leur ordonnait de “réduire les activités concertées prévues”. par adhésion syndicale pour ce jour-là.

“Ils voulaient que nous fassions notre démonstration dans les couloirs et que nous n’entrions pas dans la pièce dans laquelle elle parlait”, a déclaré McDonald.

« Cela enfreint toutes les lois. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons été invités à l’événement, nous n’étions pas des intrus », a déclaré McDonald. “C’est de l’intimidation. Cela n’a aucun fondement juridique – menacer la discipline pour avoir défendu vos droits en tant que travailleur.

Le collège aura l’occasion de réfuter les accusations du syndicat, selon un e-mail de John Brosnan, conseiller spécial du président du Conseil des relations de travail dans l’éducation de l’Illinois.

“Le processus … implique un enquêteur enquêtant sur le différend énoncé dans l’accusation déposée, puis faisant une recommandation au directeur exécutif quant à savoir si la conduite reprochée a violé la loi”, a déclaré le courrier électronique de Brosnan. “Le directeur exécutif rejettera alors l’accusation ou déposera une plainte.”