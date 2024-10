Le syndicat des pompiers de Californie soutient Harris

SACRAMENTO, Californie — Le principal syndicat des pompiers de Californie a soutenu lundi la vice-présidente Kamala Harris, rompant ainsi avec le syndicat national qui avait refusé il y a une semaine et demie de soutenir la course à la présidentielle.

Le président des pompiers professionnels de Californie, Brian Rice, a déclaré que les pompiers et les résidents de l’État ne pouvaient pas se permettre d’élire un président qui menace de suspendre son aide contre les incendies de forêt en raison des tendances politiques de l’État.

L’ancien président Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’accorderait pas de fonds fédéraux à la Californie pour ses incendies de forêt dévastateurs à moins que le gouverneur Gavin Newsom ne suive sa voie en matière de politique de l’eau. plus récemment lors d’un rassemblement en Californie du Sud Samedi.

« Les déclarations nationales d’état d’urgence devraient avoir pour but d’aider le public dont la vie et les maisons sont mises en danger par les incendies de forêt, les inondations et les tremblements de terre, et non par la politique partisane », a déclaré Rice dans un communiqué.

Il a également qualifié l’élection de « bataille pour le cœur et l’âme des travailleurs américains » et a déclaré que Harris protégerait mieux le droit des pompiers à s’organiser en syndicat.

« Kamala Harris représente la meilleure opportunité pour les pompiers d’élire un leader qui soutiendra le travail qu’ils accomplissent et donnera la priorité à leur bien-être et à celui de leurs familles », a déclaré Rice.

La section nationale du syndicat, l’Association internationale des pompiers, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il n’approuverait pas à la suite d’un tout premier sondage auprès des membres qui révèle que 56 pour cent sont républicains et 41 pour cent souhaitent que le syndicat examine des questions extérieures à sa mission de service d’incendie, comme le droit aux armes à feu et la politique étrangère, dans le cadre d’un soutien présidentiel. La décision a été considérée comme un camouflet pour Harris, car l’IAFF a été le premier syndicat à soutenir le président Joe Biden en 2020.

Au milieu d’une crise d’identité syndicale nationale, le soutien des pompiers californiens pourrait théoriquement aider à influencer les électeurs indécis dans les États clés, en particulier les États occidentaux qui considèrent la Californie comme un modèle de lutte contre les incendies. Les syndicats de pompiers sont les plus populaires du pays, selon un sondage YouGov d’août.

Rice a reconnu que tous les pompiers californiens ne sont peut-être pas d’accord avec la décision des dirigeants syndicaux.

« Nous respectons le fait que tous les électeurs, y compris nos propres membres, prendront d’autres questions en considération lorsqu’ils voteront », a-t-il déclaré. « Aussi convaincantes que puissent être ces raisons pour certains de nos membres, il est de la responsabilité de CPF de recommander ce qui est le mieux pour le bien-être des pompiers et les services de sécurité publique que nous fournissons. »

Harris a le soutien de la grande majorité des syndicats nationauxmême si une poignée d’autres syndicats ouvriers ont décidé de ne pas participer au concours de 2024. Cela inclut le United Mine Workers of America, qui a annoncé sa décision il y a plus d’un an, et plus récemment les Teamsters. après un processus de cour très scruté. Les West Coast Teamsters ont également rompu avec le syndicat national pour approuve Harris le mois dernier.

Les 35 000 membres du CPF comprennent des secouristes, des pompiers municipaux et des pompiers de Cal Fire, mais pas les pompiers du Service forestier ou du Bureau of Land Management.