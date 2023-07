Le syndicat des pilotes du sud-ouest prépare le terrain pour une éventuelle grève

Un avion de Southwest Airlines Co. décolle alors que des représentants et des pilotes de la Southwest Airlines Pilots’ Association (SWAPA) manifestent devant l’aéroport international Midway de Chicago (MDW) à Chicago, Illinois, États-Unis, le mercredi 18 mai 2016.

Compagnies aériennes du sud-ouest Le syndicat des pilotes a déclaré jeudi qu’il cherchait à être libéré de la médiation fédérale pour un nouveau contrat de travail, jetant les bases d’une éventuelle grève, les pourparlers avec le transporteur n’ayant pas encore abouti à un accord.

La compagnie aérienne et le syndicat, la Southwest Airlines Pilots Association, sont en pourparlers contractuels depuis plus de trois ans et les négociations ont été tendues. Les pilotes du transporteur basé à Dallas ont voté pour autoriser le syndicat à appeler à une éventuelle grève le mois dernier, un sondage que le syndicat a appelé à la suite d’un effondrement des vacances à la fin de l’année dernière.

« Malheureusement, je dois vous informer que la SWAPA et Southwest n’ont pas été en mesure de résoudre de manière significative de nombreuses questions importantes et en suspens, et que la poursuite de la médiation n’entraînera probablement aucun accord supplémentaire entre les parties », a déclaré Jody R. Reven, président du comité de négociation. a écrit jeudi au Conseil national de médiation, selon une lettre vue par CNBC.

Le syndicat a déclaré que Southwest avait refusé de s’engager « dans des discussions de fond ou de proposer des propositions ratifiables » sur des questions telles que l’amélioration des salaires, les règles de travail, l’amélioration de la qualité de vie et l’atténuation de la fatigue, selon une lettre envoyée par le syndicat au Conseil national de médiation.

Le vice-président des relations de travail de Southwest, Adam Carlisle, a déclaré dans un communiqué que l’entreprise n’était pas d’accord avec la nécessité d’être libérée de la médiation.

« Nous avons continué à nous réunir régulièrement avec la SWAPA et, en fait, nous avons fait une proposition de rémunération à la pointe de l’industrie et des ajustements d’horaire pour résoudre les problèmes de qualité de vie au travail de nos pilotes », a-t-il déclaré. « Nous sommes convaincus que la médiation continuera de nous rapprocher encore plus d’un accord final qui profitera à la fois à nos pilotes et à Southwest Airlines. »

Les grèves de pilotes aux États-Unis sont extrêmement rares, et la demande de la Southwest Airlines Pilots Association ne signifie pas qu’une grève est imminente en raison des procédures en vigueur aux États-Unis. loi. La dernière grande grève des compagnies aériennes américaines dans le pays a eu lieu à Spirit Airlines en 2010.

Il y a plusieurs soi-disant périodes de réflexion si le Conseil national de médiation déclare une impasse entre Southwest et son syndicat de pilotes. Ces 30 derniers jours chacun, laissant le temps à un éventuel accord.