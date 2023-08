Le syndicat des pilotes dépose des plaintes officielles contre Air Canada et Jazz

Le syndicat représentant les pilotes de Jazz Aviation affirme que leur employeur et Air Canada ont enfreint le Code canadien du travail, même s’ils ont ratifié des modifications à leur convention collective.

Lundi, l’Association des pilotes de ligne a déposé une plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles, affirmant que les deux compagnies aériennes avaient violé l’accord d’exclusivité entre les deux et avait effectivement réduit le nombre de pilotes d’un transporteur à l’autre.

Jazz, filiale de Chorus Aviation Inc., offre un service régional à la plus grande compagnie aérienne du pays sous la marque Air Canada Express.

En mai, le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, a annoncé un « accord de transition » avec la compagnie PAL Airlines de St. John’s, à Terre-Neuve, pour augmenter le nombre de vols régionaux dans l’est du Canada.

Tim Perry, président du segment canadien de l’Air Line Pilots Association, a déclaré que l’accord était hors de portée en raison du contrat entre Jazz et Air Canada.

« L’accord était que c’était une exclusivité. Ainsi, lorsque des vols ont été attribués ou lorsque des accords ont été conclus avec PAL, nous disons essentiellement que cela a été fait en violation des accords précédents », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique depuis Winnipeg.

Plutôt que d’augmenter la rémunération et les avantages sociaux des pilotes – et ainsi d’en attirer et de les retenir afin d’augmenter la capacité de vol de Jazz – la direction a choisi une autre voie, a-t-il déclaré. En plus du partenariat avec PAL, cette voie a également vu Air Canada « microgérer ce que Jazz et Chorus sont capables de négocier » et fixer un plafond efficace aux dépenses de Jazz, a affirmé Perry.

Air Canada et Jazz ont également empiété sur les droits du travail des pilotes en « refusant de se conformer aux accords de « flux » de pilotes contractuels », qui voient un certain nombre de pilotes passer de Jazz à Air Canada chaque année, selon un communiqué syndical.

Air Canada a déclaré qu’elle examinait le dossier du syndicat, soulignant que la compagnie aérienne entretenait une relation de longue date avec Jazz.

« Cette relation a joué un rôle déterminant dans notre capacité à servir les communautés partout au Canada. Comme cette affaire est devant le conseil d’administration, nous ne ferons pas de commentaires supplémentaires sur le bien-fondé de la plainte », a déclaré le porte-parole Peter Fitzpatrick dans un courriel.

« En ce qui concerne PAL, c’est dans le contexte des défis de disponibilité des pilotes de Jazz et de notre désir de continuer à desservir certaines communautés qu’un transport provisoire a été acquis via PAL. »

Chorus a déclaré qu’elle ne disposait pas encore de tous les détails de la plainte et qu’elle « ne commente pas les questions portées devant la commission du travail ou toute cour ou tribunal ».

« Jazz a une solide expérience en matière de recherche de solutions et de collaboration efficace avec ses syndicats. Nous sommes impatients de travailler avec ALPA pour mieux comprendre et résoudre leurs préoccupations », a déclaré la porte-parole Lauren Dunn dans un courriel.

Les pilotes de Jazz ont déposé une plainte pour pratique déloyale de travail le jour même — lundi — où ils ont ratifié une convention collective modifiée avec leur Chorus.

Le président de Jazz, Randolph deGooyer, a déclaré que l’accord modifié reconnaît la hausse des salaires des pilotes et élargit les options de recrutement et de formation de la compagnie aérienne.

« Grâce à cet accord modifié, nous avons montré un engagement commun à relever les défis de l’industrie de manière collaborative », a déclaré deGooyer dans un communiqué.

« Ces changements positionneront Jazz davantage comme le principal opérateur régional au Canada », a ajouté le président de Chorus, Colin Copp.