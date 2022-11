Le syndicat des pilotes d’American Airlines rejette une nouvelle proposition de contrat

Jet d’American Airlines stationné à l’aéroport international LaGuardia de New York.

Compagnies aériennes américaines Le syndicat des pilotes a déclaré mercredi que son conseil d’administration avait rejeté un accord de principe pour un nouveau contrat, le dernier d’une série de revers dans les négociations syndicales entre les principales compagnies aériennes américaines.

L’Allied Pilots Association, qui représente environ 15 000 pilotes d’American Airlines, a déclaré que son conseil d’administration avait voté contre l’accord de principe 15-5. La proposition prévoyait des augmentations de 12% pour les pilotes à la date de signature du contrat, plus 5% après un an et 2% après deux ans, selon une copie de l’accord de principe.

American n’a pas immédiatement commenté.

Le rejet survient un jour après United Airlines les pilotes ont refusé un accord qui aurait inclus environ 15% d’augmentations.

Les syndicats font pression pour des salaires plus élevés et de meilleurs horaires, entre autres améliorations, dans de nouveaux accords de travail. La pandémie de Covid-19 avait suspendu les négociations sur le travail alors que les compagnies aériennes s’efforçaient de surmonter une baisse massive de la demande de voyages.

“Nous ne pouvons pas voter pour approuver un [tentative agreement] qui ne traite pas de manière adéquate les éléments de qualité de vie de nos pilotes de ligne », ont déclaré des représentants syndicaux basés au hub américain de l’aéroport international de Dallas/Fort Worth dans une note aux pilotes avant le vote. « La société a renvoyé une proposition qui n’est pas seulement en dessous de la moyenne dans ces domaines, mais cela démontre également un manque total de compréhension de l’importance de ces problèmes pour vous.”