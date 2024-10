Le syndicat des locataires d’Independence Towers reçoit un paiement de Fannie Mae ; la grève des loyers se poursuit

L’organisme fédéral d’hypothèques Fannie Mae a versé vendredi un versement de 1,35 million de dollars aux locataires des Independence Towers, alors que les locataires approchent de la quatrième semaine de ce que les organisateurs disent être la la plus longue grève des loyers dans l’histoire de Kansas City.

Aux Independence Towers, 63 logements sont actuellement occupés et 68 % de ces résidents sont impliqués dans le syndicat des locataires. Depuis début octobre, 57% de ces ménages participent à la grève des loyers.

Les locataires des Independence Towers et des Quality Hill Towers se sont lancés ensemble dans une grève des loyers le 1er octobre, citant mois – voire années – de problèmes graves avec plomberie et les systèmes CVC, chaleur non fonctionnelle et le refroidissement, inondation, moule, trous dans les murs et les plafonds et infestations de nuisibles.

Le bâtiment a récemment connu son troisième arrêt d’eau chaude depuis mars. Certains résidents ont déclaré avoir reçu des avis de fermeture plus tôt ce mois-ci, alléguant que Trigild Inc. n’avait pas payé la facture d’eau de l’ensemble du bâtiment.

Dans les deux immeubles, les locataires ont retenu à ce jour plus de 60 000 $ de loyers.

Le paiement a été annoncé par le bureau du représentant américain Emanuel Cleaver, représentant du 5e district du Congrès du Missouri, selon l’organisation de défense des droits des locataires KC Tenants, sous laquelle le syndicat des locataires s’est organisé. Le financement de 1,3 million de dollars sera consacré à la réparation des bâtiments.

Le syndicat des locataires d’Independence Towers a décrit le plan de financement comme à la fois « une victoire majeure pour le syndicat » et « un plan de sauvetage ponctuel ». Les résidents continueront d’exhorter Fannie Mae et la direction de l’immeuble à négocier directement avec le syndicat.

« Nous apprécions le représentant Cleaver pour nous soutenir et lutter pour la responsabilité du régulateur, Fannie Mae, et du séquestre de notre immeuble, Trigild, Inc », ont écrit les dirigeants des syndicats de locataires dans un communiqué publié vendredi. « Tandis que nous célébrons cette étape, nous restons engagés dans notre grève des loyers, qui exige des solutions structurelles. »

Après avoir visité les Tours de l’Indépendance le 3 septembre, Cleaver a exprimé grave préoccupation sur l’état du bâtiment, laissant entendre qu’il soutiendrait une grève des loyers et s’engageant à tenir Fannie Mae pour responsable.

« Il faudrait que je sois mentalement malade pour dire : « oh non, s’il te plaît, paie ton loyer » Couperet a dit en septembre.

Les revendications permanentes des syndicats de locataires incluent de nouveaux propriétaires et des contrats de location négociés collectivement, ainsi qu’un plafond de loyer au niveau national. Independence Towers a été mise sous séquestre par la société immobilière nationale Trigild Inc. en mai après un ordonnance du tribunal retirant la propriété des anciens propriétaires Investissements FTW et directeur Parker Webb.

Les syndicats de locataires d’Independence Towers et de Quality Hill Towers prévoient d’autoriser à nouveau une autre grève le 1er novembre, les locataires devant retenir le paiement de leur loyer de novembre.

Le reportage de Noelle Alviz-Gransee du Star a été utilisé dans cet article.