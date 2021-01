Le syndicat des joueurs uruguayens a publié une déclaration condamnant la FA pour avoir administré une interdiction de trois matches à Edinson Cavani.

L’attaquant de Man Utd a été suspendu après avoir utilisé le terme « Negrito » dans un message à un ami sur les réseaux sociaux.

Cavani a été accusé d’avoir enfreint la règle E3 de la FA pour avoir utilisé un langage qui était « insultant et / ou abusif et / ou inapproprié et / ou qui a jeté le discrédit sur le jeu ».

Il a été condamné à suivre une formation en éducation et a été condamné à une amende de 100 000 £ en plus de son interdiction.

Maintenant, le syndicat des joueurs uruguayens a pesé sur la question, critiquant la FA pour ses actions qui, selon eux, ont été discriminatoires à l’encontre de la culture de leur pays.

Comme le rapporte The Athletic, une déclaration du syndicat des joueurs disait: «Premièrement, nous devons condamner le comportement arbitraire de l’Association anglaise de football.

« Loin de condamner le racisme, la Fédération anglaise de football a elle-même commis un acte discriminatoire contre la culture et le mode de vie du peuple uruguayen.

« La sanction montre la vision biaisée, dogmatique et ethnocentrique de l’Association anglaise de football qui ne permet qu’une interprétation subjective de sa conclusion particulière et excluante, aussi imparfaite soit-elle.