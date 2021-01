L’Association des joueurs de la MLS a présenté une contre-offre à la Major League Soccer sur une nouvelle convention collective (CBA), a déclaré la ligue dans un communiqué vendredi.

L’offre répondait à la proposition de la ligue soumise au syndicat le 5 janvier.

« Plus tôt dans la journée, nous avons rencontré la Major League Soccer Players Association et les joueurs pour discuter de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour mettre la MLS sur des bases sûres étant donné l’impact sans précédent du COVID-19 », a déclaré la MLS dans son communiqué. « La MLSPA a répondu à la proposition de la Ligue, qui s’est engagée à payer les joueurs à 100% de leur salaire cette année, en échange d’une prolongation de deux ans de la convention collective de la MLS. Nous respectons les joueurs en tant qu’athlètes et professionnels, et nous examinons de près leur contre-offre. Nous y répondrons rapidement et nous nous engageons à rencontrer autant de fois que nécessaire la MLSPA dans les prochains jours pour parvenir à un accord. «

L’offre de la ligue comprend également un gel des augmentations du budget salarial de 2021 à 2022.

Les pourparlers viennent avec seulement six jours avant la date limite imposée par la ligue pour s’entendre sur une nouvelle ABC. Le délai est entré en vigueur lorsque MLS a invoqué une clause de force majeure le 29 décembre. La clause permet à chaque partie de rouvrir les négociations pendant 30 jours en cas de catastrophe économique, comme la situation provoquée par une pandémie. Si un accord ne peut être conclu, l’ABC peut être annulée, bien que ce ne soit pas une exigence.

Le MLS a exprimé sa préoccupation qu’en raison du déploiement plus lent que prévu du vaccin COVID-19, les effets de la pandémie – qui, selon lui, lui ont fait perdre près d’un milliard de dollars en 2020 en partie en raison d’un manque de fans dans les tribunes – – se poursuivra en 2021. Sa proposition au début du mois demandait à la MLSPA de faire plus de 110 millions de dollars de concessions. Cela s’ajoute à ce que la MLSPA a déclaré être 150 millions de dollars de concessions faites à la suite de la dernière CBA négociée en juin dernier.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur exécutif de la MLSPA, Bob Foose, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que les pourparlers soient achevés dans les 30 jours, et que rien n’empêchait les deux parties de poursuivre les négociations après cette fenêtre. Même si MLS choisit d’annuler l’ABC, les conditions de l’ancien accord resteraient en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles conditions soient convenues, bien qu’il y ait la menace d’un lock-out. Foose a également souligné les sacrifices financiers que les joueurs ont déjà consentis.

« Alors que la ligue est amenée à dire qu’il n’y a pas de réduction de salaire en 2021, la réalité est que des concessions ont déjà été faites chaque année de l’ABC renégociée pour tenir compte des impacts financiers du virus », a-t-il déclaré. « Et bien que la ligue puisse continuer à parler des pertes de 2020, la réalité est que la négociation sur ces pertes est terminée. Nous avons eu cette négociation l’été dernier. Les joueurs ont subi et continueront de subir un coup financier important qui équivaut à un partie importante de ces pertes. «