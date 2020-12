Bob Foose, le directeur exécutif de l’Association des joueurs de la MLS, a déclaré que « près de 20% » des joueurs de la MLS avaient contracté COVID-19 au cours de la saison et que les joueurs avaient cédé près de 150 millions de dollars de gains potentiels en raison du collectif renégocié. convention de négociation (CBA) qui a été conclue en juin.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence téléphonique jeudi, Foose a qualifié 2020 de «sans conteste la saison la plus difficile de l’histoire de la MLS».

La MLSPA pensait être parvenue à un accord sur une nouvelle CBA en février, seulement pour que la pandémie de COVID-19 frappe avant que l’accord ne puisse être formellement ratifié par les deux parties. Lorsque la ligue a fermé ses portes le 12 mars, la MLS a utilisé cela comme un levier, ainsi que la menace d’un lock-out, pour négocier des concessions financières considérables. Celles-ci comprenaient une réduction de salaire de 7,5% en termes de salaires pour le reste de la saison, ainsi que ce que Foose a décrit comme une réduction de 70% des bonus des joueurs. Le plan de partage des revenus lié au prochain accord sur les droits des médias a également été retardé d’un an.

« Les joueurs étaient prêts à faire tout cela pour s’assurer que la saison serait sauvée et qu’il y aurait des matchs joués », a déclaré Foose.

En plus des concessions financières, les joueurs ont été contraints de terminer la saison 2020 au milieu de la pandémie. Des épidémies au sein des équipes du FC Dallas et du Nashville SC les ont obligées à se retirer du tournoi MLS is Back en juillet. Plus tard, une épidémie dans l’organisation des Colorado Rapids a entraîné l’annulation de cinq matchs, obligeant la ligue à aller aux points par match pour déterminer son classement au classement et qui se qualifiait pour les séries éliminatoires.

« Près de 20% des joueurs de la ligue, à un moment ou à un autre, ont été infectés par le virus, ce qui signifie que ceux qui ont été infectés et ceux qui ne l’ont pas été sont devenus dangereux et dangereux pour leurs partenaires, leur famille et leur des amis simplement parce qu’ils font leur travail », a déclaré Foose.

La nouvelle ACB comprenait également une clause de force majeure qui permet à l’une ou l’autre des parties de mettre fin à la CBA en cas de conditions catastrophiques. La clause donne plus de pouvoir au MLS en ce sens qu’il peut être invoqué dans le but de forcer le MLSPA à revenir à la table de négociation.

Lors de son discours sur l’état de la ligue mardi, le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré que la décision d’invoquer la clause de force majeure devrait être prise avant que la ligue puisse pleinement déterminer quand les fans seront autorisés à revenir dans les gradins.

« L’impact de [the pandemic] est probablement plus profond que ce à quoi nous nous attendions. Cela nous préoccupe « , a déclaré Garber. » Mais nos propriétaires ont compris cet impact depuis le tout début. Nous sommes préoccupés par ce à quoi cela ressemblera en 2021 et nous travaillons à la façon dont nous pouvons gérer cela. J’espère que 2021 sera une bien meilleure année que 2020, car je ne pense pas qu’aucune entreprise ne puisse supporter le type d’impact que nous avons subi en 2020 pendant deux années consécutives. «

Foose a déclaré qu’il y avait eu des « grondements » que la ligue invoquerait la clause.

« Ce serait une erreur », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous ne pouvons pas permettre, c’est que la pandémie nous fasse reculer plus loin qu’elle ne l’a déjà fait. Et choisir de mettre fin à l’ABC une deuxième fois, et nous replonger tous dans une troisième grande négociation de travail d’ici un an fera exactement cela. «

La MLS vise à démarrer la saison 2021 du début à la mi-mars, mais Foose a déclaré que le timing n’avait pas de sens pour « toute une série de raisons », à savoir liées à la santé et à la sécurité des joueurs.

« Ce n’est tout simplement pas assez de temps pour que les gars guérissent », a déclaré Foose. « Nous avons toujours ce problème et il y a une quantité importante de guérison physique qui doit se produire. »