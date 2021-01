La MLS et l’Association des joueurs de la MLS ont convenu de prolonger d’une semaine les discussions sur une convention collective révisée (CBA), a annoncé la ligue vendredi.

Les deux parties ont également convenu d’un calendrier régulier de réunions pendant cette période.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

« La Major League Soccer a rencontré hier la MLSPA et les joueurs pour poursuivre les discussions sur la manière de faire face à l’impact continu de la pandémie de COVID-19. Bien que nous restions très éloignés, nous prolongerons la période de négociation de 30 jours d’une semaine pour offrir toutes les opportunités pour finaliser un accord.

« Dans le cadre de l’extension, la MLS et la MLSPA se sont engagées à un calendrier régulier de réunions au cours des prochains jours », a déclaré la ligue dans un communiqué.

Dans sa déclaration, MLS a déclaré que si un accord n’était pas conclu à 11 h 59 HE le 4 février, elle mettrait fin à l’ABC existante et instituerait un lock-out des joueurs.

Une source de la ligue a déclaré que la ligue voulait « agir rapidement » en ce qui concerne l’achèvement de l’ABC.

Une source au courant de la situation a déclaré à ESPN que MLS soumettrait une contre-proposition à la MLSPA dans les prochaines 24 heures.

« Compte tenu de l’impact du COVID-19 sur la manière dont les clubs devront fonctionner pendant la pré-saison, nous devons finaliser un accord dans les prochains jours afin de donner aux équipes et aux joueurs suffisamment de temps pour se préparer à l’ouverture des camps d’entraînement », poursuit le communiqué. «Si nous sommes incapables de finaliser une nouvelle CBA avant 23 h 59 HE le 4 février, le comité du travail de la MLS a voté à l’unanimité pour autoriser la ligue à mettre fin à l’ABC et à instituer un lock-out.

« Pour être clair, nous nous engageons à conclure un accord et nous nous rendrons disponibles à tout moment dans n’importe quel format pour rencontrer la MLSPA et les joueurs. Compte tenu de la pandémie en cours, la ligue continuera à payer les primes d’assurance maladie pour les joueurs et leurs familles en cas de lock-out. «

jouer 2:01 Dans sa première interview avec Swansea, Jordan Morris parle de tous les aspects passionnants de son passage au championnat.

L’extension intervient après que la MLSPA a soumis sa dernière contre-offre jeudi. Dans la proposition de la MLSPA, les termes de l’ABC seraient prolongés d’un an jusqu’en 2026. Le syndicat demande aux joueurs de 23 ans et plus, et ayant au moins quatre ans de service, de se qualifier pour le libre arbitre en 2025 et 2026 Le seuil précédent pour ces années était de 24 ans et cinq ans de service. La MLSPA propose également des réductions du plafond salarial chaque année de 2022 à 25, tout en réduisant le montant du partage des revenus dans le prochain accord sur les droits des médias à 12,5% pour 2024. Au total, la MLSPA a déclaré que le montant total des concessions être d’environ 53 millions de dollars.

MLS avait précédemment demandé une prolongation de deux ans de l’ABC et un gel du budget salarial de 2021 à 2022 en échange de l’absence de réduction de salaire ou de primes en 2021. MLS a déclaré que son offre initiale se situerait entre 100 millions de dollars et 110 millions de dollars. dans les concessions.

« Lors de nos discussions avec la MLSPA, nous avons souligné l’importance de la prolongation de deux ans pour permettre à la ligue et aux clubs de récupérer une partie des pertes subies en 2021 du fait de la pandémie tout en protégeant la santé à long terme de la ligue en apportant une stabilité qui favorise l’investissement continu », a déclaré la MLS dans son communiqué. « Surtout, la proposition de MLS n’inclut pas de changements structurels à l’ABC et ne demande aucune restriction supplémentaire sur les droits d’agence libre des joueurs pendant la durée. »

Les deux parties sont engagées dans les négociations de l’ABC depuis que le MLS a invoqué une force majeure clause du 29 décembre. Cela a été fait en réponse à l’impact économique négatif continu de la pandémie de COVID-19. La lenteur du déploiement du vaccin COVID-19 a conduit la MLS à s’inquiéter du fait qu’elle envisage une autre saison avec peu ou pas de fans dans les gradins. Étant donné la dépendance de la ligue à l’égard des revenus des joueurs, la MLS a estimé qu’elle faisait face à une autre année de pertes importantes. La MLS a affirmé qu’en 2020, la ligue avait perdu près d’un milliard de dollars, dont 725 millions de dollars directement liés à la pandémie.

L’invocation de la clause a rouvert les négociations pendant 30 jours, après quoi chaque partie pouvait annuler l’ABC, ou les négociations pouvaient se poursuivre.

La MLS a insisté sur le fait que la fin de la fenêtre de 30 jours, prévue jeudi à minuit, était une échéance difficile. Dans une note envoyée mercredi, le président et le commissaire adjoint de la MLS ont demandé aux équipes et au personnel de la ligue de se préparer à un arrêt de travail au cas où un accord sur une ABC ne pourrait être conclu jeudi soir.

Le syndicat a répliqué que le MLS avait invoqué la force majeure par opportunisme financier plutôt que par nécessité financière, surtout après avoir fait 150 millions de dollars de concessions lors de la dernière CBA négociée en juin dernier.

La réouverture des négociations marque la troisième fois au cours de l’année dernière que les deux parties participent aux pourparlers de l’ABC. Les deux parties sont parvenues à un accord de principe en février dernier, mais aucune des deux parties n’a officiellement ratifié l’accord. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, le MLS a rouvert les négociations, les deux parties s’accordant sur un accord révisé en juin dernier.

Plus tôt cette semaine, la MLS a annoncé que les camps d’entraînement avant la saison régulière 2021 commenceraient le 22 février. La saison régulière devrait débuter le 3 avril.